Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον εαυτό του ως «εν ενεργεία πρόεδρος της Βενεζουέλας» σε μια εικόνα που προσομοιάζει σελίδα της Wikipedia στον λογαριασμό του στο Truth Social το πρωί της Δευτέρας.

Η ανάρτηση, η οποία έχει λάβει πάνω από 24.000 «likes», σύμφωνα με το euronews, είναι η τελευταία σε μια σειρά ισχυρισμών ότι ο Τραμπ και η Ουάσιγκτον είναι υπεύθυνοι για τη χώρα της Νότιας Αμερικής μετά τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου.

Σε μια αστραπιαία νυχτερινή στρατιωτική επιχείρηση υπό την ηγεσία των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ, ο Μαδούρο και η σύζυγός του μεταφέρθηκαν από την έπαυλή τους στο Καράκας και επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

“Acting President of Venezuela” Trump just posted this about himself on Truth Social. Not satire. Effective January 2026. 248 years of American history. Zero presidents have ever publicly declared executive authority over a foreign nation. Until today. 303 billion barrels.… pic.twitter.com/kQLbjQTdpv — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) January 12, 2026

Μεγάλες προσδοκίες για τον Τραμπ

Την περασμένη Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διοικήσουν τη Βενεζουέλα και να αξιοποιήσουν τα αποθέματα πετρελαίου της για χρόνια.

«Μόνο ο χρόνος θα δείξει» για πόσο καιρό η Ουάσιγκτον θα απαιτήσει άμεση εποπτεία της χώρας των περίπου 28,5 εκατομμυρίων κατοίκων, δήλωσε σε συνέντευξή του στη The New York Times.

Όταν όμως ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει τρεις μήνες, έξι μήνες ή ένα χρόνο, απάντησε: «Θα έλεγα πολύ περισσότερο».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες επιμένει ότι καμία ξένη δύναμη δεν κυβερνά τη χώρα της.

«Ποιος κυβερνά τη Βενεζουέλα; Η δύναμη του λαού και η συνταγματική κυβέρνησή του, οπότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν υπάρχει καμία αβεβαιότητα», δήλωσε η Ροντρίγκες το Σάββατο.

«Ο λαός της Βενεζουέλας κυβερνά εδώ και υπάρχει μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση του προέδρου Nicolás Maduro, και έχω την ευθύνη να ηγούμαι της χώρας ενώ αυτός κρατείται αιχμάλωτος», πρόσθεσε.

Μια μέρα νωρίτερα, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι το Καράκας «αποφάσισε να ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία διπλωματικού χαρακτήρα με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με στόχο την αποκατάσταση των διπλωματικών αποστολών και στις δύο χώρες».

Η κυβέρνηση, με επικεφαλής την Ροντρίγκες, επιβεβαίωσε επίσης ότι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ επισκέπτονταν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και ότι με τη σειρά της διερευνούσε την πιθανότητα ανταποδοτικής επίσκεψης στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Ροντρίγκες συνεργαζόταν «πλήρως» με τις ΗΠΑ και το Καράκας έδινε στην Ουάσινγκτον «όλα όσα θεωρούμε απαραίτητα».

Η τρέχουσα καταχώριση του Τραμπ στη Wikipedia, η οποία χρησιμοποιεί την ίδια επίσημη φωτογραφία με την ανάρτησή του στο Truth Social, δεν τον αναφέρει ως αναπληρωτή πρόεδρο της Βενεζουέλας, αλλά μόνο ως εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Ιανουάριο του 2025.

Κατάσχεση πετρελαιοφόρων και πιθανή δράση κατά των καρτέλ

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ κατάσχεσαν δύο ακόμη πετρελαιοφόραxali που συνδέονται με τη Βενεζουέλα και προσπαθούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Το πρώτο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό μετά από μια εβδομάδα καταδίωξης, ενώ το δεύτερο επιβιβάστηκε στην Καραϊβική.

Η επιχείρηση κατάσχεσης του Μαδούρο συνάντησε σε μεγάλο βαθμό κριτική από ηγέτες σε όλη τη Νότια Αμερική και από τότε ο Τραμπ έχει επεκτείνει τις απειλές του σε άλλες χώρες της περιοχής.

Πριν από τρεις ημέρες, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα ξεκινήσουν χερσαίες επιχειρήσεις στο Μεξικό με στόχο τα καρτέλ ναρκωτικών, μετά από μήνες ναυτικών επιθέσεων στον ανατολικό Ειρηνικό και την Καραϊβική.

«Θα αρχίσουμε τώρα να χτυπάμε χερσαία τα καρτέλ. Τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Σον Χάνιτι στο Fox News.

Ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ή το εύρος των προγραμματισμένων χερσαίων επιθέσεων.