Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Η Νορβηγία προετοιμάζει τους πολίτες της για το χειρότερο
Κόσμος 22 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Η Νορβηγία προετοιμάζει τους πολίτες της για το χειρότερο

Επιστολές από τον στρατό, ενδεχόμενες επιτάξεις και μια σκανδιναβική κουλτούρα πρόληψης σε έναν κόσμο αυξανόμενης ανασφάλειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Η Νορβηγία στέλνει ένα ξεκάθαρο και ασυνήθιστα ωμό μήνυμα στους πολίτες της: σε περίπτωση πολέμου ή μεγάλης κρίσης, το κράτος μπορεί να επιτάξει σπίτια, αυτοκίνητα, πλοία και εξοπλισμό. Χιλιάδες Νορβηγοί λαμβάνουν αυτές τις ημέρες επιστολές από τον στρατό, όχι για να ανακοινωθεί κάποιο άμεσο μέτρο, αλλά για να προετοιμαστούν ψυχολογικά και πρακτικά για ένα ενδεχόμενο που μέχρι πρόσφατα φάνταζε μακρινό. Το μήνυμα είναι σαφές: η εποχή της δεδομένης ειρήνης στην Ευρώπη έχει τελειώσει.

Οι επιστολές δεν έχουν καμία πρακτική συνέπεια σε καιρό ειρήνης. Δεν πρόκειται για άμεση δέσμευση περιουσίας, ούτε για προειδοποίηση επικείμενης σύρραξης. Είναι, όμως, μια επίσημη ενημέρωση ότι το κράτος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ιδιωτικούς πόρους αν η εθνική ασφάλεια το απαιτήσει. Πρόκειται για αυτό που οι αρχές αποκαλούν «προπαρασκευαστικές επιτάξεις», ένα νομικό και διοικητικό εργαλείο που ενεργοποιείται μόνο σε ακραίες συνθήκες. Για το 2026 προβλέπεται η έκδοση περίπου 13.500 τέτοιων ειδοποιήσεων, πολλές από τις οποίες αποτελούν ανανεώσεις προηγούμενων ετών, με ισχύ ενός έτους κάθε φορά.

Η λογική πίσω από το μέτρο είναι ψυχρή και απόλυτα λειτουργική: σε έναν πόλεμο, ο στρατός χρειάζεται άμεση πρόσβαση σε υποδομές και μέσα μεταφοράς. Κατοικίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στέγαση προσωπικού, οχήματα για μεταφορές, πλοία για επιχειρήσεις κατά μήκος της εκτεταμένης νορβηγικής ακτογραμμής, μηχανήματα για τεχνικές και κατασκευαστικές ανάγκες. Σε μια χώρα με μόλις πέντε εκατομμύρια κατοίκους αλλά τεράστια γεωγραφική έκταση και στρατηγικής σημασίας πόρους – πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξυλεία και άλλες πρώτες ύλες – η εξάρτηση από τους ιδιωτικούς πόρους θεωρείται αναπόφευκτη σε περίπτωση κρίσης.

Οι δηλώσεις της στρατιωτικής ηγεσίας αποτυπώνουν το βάθος της ανησυχίας. Η Νορβηγία, σύμφωνα με αξιωματούχους της, βιώνει τη σοβαρότερη κατάσταση ασφάλειας από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ανέτρεψε τις βεβαιότητες δεκαετιών, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις στην Αρκτική και γύρω από τη Γροιλανδία προσθέτουν νέες εστίες αβεβαιότητας. Ως ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ, η χώρα έχει ήδη ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες, επενδύοντας τόσο στη στρατιωτική όσο και στην πολιτική ετοιμότητα.

Αυτή η κίνηση, ωστόσο, δεν είναι αποκομμένη από το ευρύτερο σκανδιναβικό μοντέλο. Οι χώρες του Βορρά εδώ και χρόνια καλλιεργούν μια κουλτούρα πρόληψης και ανθεκτικότητας. Κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις διατηρούν αποθέματα σιτηρών, φαρμάκων και κρίσιμων υλικών, ενώ οι πολίτες ενθαρρύνονται να έχουν βασικές προμήθειες για τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης. Στη Φινλανδία, για παράδειγμα, η έννοια της ατομικής και οικογενειακής ετοιμότητας προβάλλεται συστηματικά στα μέσα ενημέρωσης και διδάσκεται ακόμη και στα σχολεία.

Το σημαντικό στοιχείο στην περίπτωση της Νορβηγίας δεν είναι τόσο το περιεχόμενο των επιστολών, όσο η φιλοσοφία που τις συνοδεύει. Το κράτος δεν προσπαθεί να καθησυχάσει με αόριστες διαβεβαιώσεις, αλλά επιλέγει τη διαφάνεια, ακόμη κι αν αυτή προκαλεί ανησυχία. Λέει στους πολίτες την αλήθεια όπως την αντιλαμβάνεται: ότι ο κόσμος έχει γίνει πιο ασταθής, ότι οι κρίσεις – πολεμικές, υγειονομικές, κλιματικές – είναι πλέον αλληλένδετες και ότι η άμυνα μιας χώρας δεν είναι μόνο υπόθεση του στρατού, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας.

Σε μια Ευρώπη που για δεκαετίες θεωρούσε την ειρήνη δεδομένη, η νορβηγική προσέγγιση μοιάζει σκληρή, ίσως και υπερβολική. Για τους ίδιους τους Νορβηγούς, όμως, εντάσσεται σε μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη συλλογικής ευθύνης: σε δύσκολους καιρούς, οι ιδιωτικοί πόροι μπορεί να χρειαστεί να υπηρετήσουν το κοινό καλό. Και η προετοιμασία, όσο άβολη κι αν είναι, θεωρείται προτιμότερη από την αυταπάτη.

World
Ντόναλντ Τραμπ: «Concept of a deal» για τη Γροιλανδία και παζάρι δασμών με την Ευρώπη

Ντόναλντ Τραμπ: «Concept of a deal» για τη Γροιλανδία και παζάρι δασμών με την Ευρώπη

Markets
Wall Street: Άλμα 1% στον S&P 500 και 600 μονάδες στον Dow μετά την υπαναχώρηση Τραμπ στους δασμούς για την Ευρώπη

Wall Street: Άλμα 1% στον S&P 500 και 600 μονάδες στον Dow μετά την υπαναχώρηση Τραμπ στους δασμούς για την Ευρώπη

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Allianz: Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ – Εξετάζοντας τις πιθανότητες
Τα τρία σενάρια 22.01.26

Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ - Εξετάζοντας τις πιθανότητες

Η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία γιατί, όπως υποστηρίζει, είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση εντός του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πόσο πιθανό όμως είναι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 22.01.26

Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε πως έδωσε οδηγία στο υπουργείο Εξωτερικών να μελετήσει την πρόσκληση του κ. Τραμπ να ενταχθεί στο υπό ίδρυση «συμβούλιο ειρήνης» του και ότι θα δοθεί απάντηση εν ευθέτω χρόνο

Σύνταξη
Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία
TIME 22.01.26

Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ ακόμη μία φορά. Τα μέσα που έχουν για να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία περιλαμβάνουν από οικονομικά μέτρα έως ενίσχυση της άμυνας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υεμένη: Εκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σκοτώνει 5 μέλη των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία
Υεμένη 22.01.26

Βομβιστική επίθεση σκοτώνει 5 μέλη δύναμης υποστηριζόμενης από το Ριάντ

Τον θάνατο πέντε μελών ένοπλης ομάδας που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία προκάλεσε η βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο όχημα κοντά στην προσωρινή πρωτεύουσα Αντεν, στη νότια Υεμένη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει κατασχεμένες συσκευές δημοσιογράφου
The Washington Post 22.01.26

Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει συσκευές δημοσιογράφου

«Η κυβέρνηση μπορεί να κρατήσει, αλλά δεν πρέπει να εξετάσει τις συσκευές που κατασχέθηκαν» στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, διατάσσει δικαστής, ωσότου «το εγκρίνει» το δικαστήριο.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Δεν συζητήθηκε θέμα κυριαρχίας της με τον Τραμπ, δηλώνει ο Ρούτε
ΝΑΤΟ 22.01.26

Ρούτε: Δεν συζήτησα με τον Τραμπ για την κυριαρχία της Γροιλανδίας

Η συζήτηση με τον Τραμπ «επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτήν την τεράστια αρκτική περιοχή», λέει ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι δεν εθίγη θέμα κυριαρχίας της Γροιλανδίας.

Σύνταξη
Ρωσία: Τι είπε ο Πούτιν για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ και τη Γροιλανδία – Γιατί επέκρινε τη Δανία
Ρωσία 22.01.26

Ο Πούτιν μελετά το Συμβούλιο Ειρήνης, αδιαφορεί για Γροιλανδία και επικρίνει τη Δανία

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι «δεν αφορά διόλου τη Ρωσία» το θέμα της Γροιλανδίας, και για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ είπε ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών θα μελετήσει την πρότασή του.

Σύνταξη
Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση
«Κίνηση εκφοβισμού» 22.01.26

Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση

Ο δημοσιογράφος Ραφαέλ Μπουκαντουρά συνελήφθη τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια φιλοκουρδικής διαδήλωσης και κινδύνευε με απέλαση. Αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Ρούτε: Διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των ΗΠΑ
Πραγματοποίησαν συνάντηση 21.01.26

Ο Ρούτε διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των ΗΠΑ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δεν έκανε αναφορά στο πλαίσιο συμφωνίας στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αλλά είπε ότι είχαν μια «παραγωγική» συζήτηση

Σύνταξη
