Η θρησκεία στην Ευρώπη αλλάζει – Οι άθεοι αυξήθηκαν κατακόρυφα μέσα σε μία δεκαετία

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Σύμφωνα με νέα στοιχεία, μεταξύ 2010 και 2020, οι άθεοι αποτέλεσαν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ομάδα πληθυσμού στην Ευρώπη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός αλλάζει και μαζί του αλλάζει και η θρησκευτική πρακτική στην Ευρώπη.

Για να κατανοήσουμε τις αλλαγές που συντελούνται, πρέπει πρώτα να θέσουμε το πλαίσιο, γράφει το euronews.

Το 2020, η Ευρώπη είχε πληθυσμό 753 εκατομμυρίων κατοίκων.

Σύμφωνα με στοιχεία του Pew Research Centre, η θρησκευτική κατανομή της ηπείρου ήταν κατά τα δύο τρίτα χριστιανική (67% του πληθυσμού), το ένα τέταρτο του πληθυσμού δήλωνε ότι δεν ανήκε σε καμία θρησκεία (25% του πληθυσμού) και το 6% του πληθυσμού ήταν μουσουλμάνοι.

Ωστόσο, πίσω από αυτά τα στοιχεία κρύβονται διαφορετικές τάσεις. Ενώ ο χριστιανισμός αυξήθηκε παγκοσμίως μεταξύ 2010 και 2020, ο αριθμός των ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως χριστιανοί έχει μειωθεί στην Ευρώπη.

Σε 10 χρόνια, το ποσοστό των χριστιανών έχει μειωθεί από 74% του πληθυσμού σε 67%.

«Περίπου δύο στους τρεις ανθρώπους στην Ευρώπη εξακολουθούν να αυτοπροσδιορίζονται ως χριστιανοί.

Ωστόσο, το 2010, ήταν τρεις στους τέσσερις», εξήγησε ο Conrad Hackett, ανώτερος δημογράφος στο Pew Research Centre.

Δύο χώρες έχουν χάσει τη χριστιανική θρησκευτική πλειοψηφία τους: η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η θρησκευτική απογοήτευση είναι η κύρια εξήγηση για αυτή την τάση.

Οι Εβραίοι επίσης βλέπουν τη παρουσία τους στην ήπειρο να μειώνεται, με πτώση 8% σε μια δεκαετία.

Αντίθετα, τρεις ομάδες ξεχωρίζουν για την αύξηση τους σε απόλυτους αριθμούς, ξεκινώντας από τους άθεους.

«Από τις επτά ομάδες που αναλύσαμε, οι μη θρησκευόμενοι ήταν η ομάδα που αυξήθηκε περισσότερο», δήλωσε ο δημογράφος.

Τα άτομα χωρίς θρησκευτική ταυτότητα αυξήθηκαν κατά 37% σε μια δεκαετία.

Όσον αφορά την αύξηση, προηγείται των ινδουιστών (30%) και των μουσουλμάνων (15%).

Ωστόσο, οι ινδουιστές αντιπροσώπευαν μόλις το 0,3% του ευρωπαϊκού πληθυσμού το 2020.

Η αύξηση του αριθμού των άθεων και των κοσμικών φαίνεται να αντικατοπτρίζει τη μείωση του χριστιανισμού.

«Η μεγαλύτερη αλλαγή στην Ευρώπη οφείλεται στην αλλαγή θρησκείας, καθώς οι άνθρωποι δεν ταυτίζονται πλέον με τη θρησκεία στην οποία ανατράφηκαν. Και πάλι, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αλλαγής αφορούσε άτομα με χριστιανικό υπόβαθρο που μας δήλωσαν σε πρόσφατες συνεντεύξεις ότι δεν ταυτίζονται πλέον με καμία θρησκεία», σημειώνει ο Hackett.

Διαφορετικές δυναμικές όσον αφορά τη μέση ηλικία

Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος με γηράσκοντα πληθυσμό, σύμφωνα με το Pew Research Centre.

Οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί είναι οι ομάδες με τη μεγαλύτερη μέση ηλικία, 52 και 45 αντίστοιχα. Αντίθετα, οι Μουσουλμάνοι είναι η νεότερη θρησκευτική ομάδα, με μέση ηλικία 34 ετών.

«Για τα άτομα που δεν ταυτίζονται με καμία θρησκεία, η μέση ηλικία είναι 39. Έτσι, οι μουσουλμάνοι και οι μη θρησκευόμενοι είναι κατά μέσο όρο νεότεροι, ενώ ο γενικός πληθυσμός, οι χριστιανοί και οι εβραίοι είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτεροι», είπε ο Hackett.

Αυτά τα στοιχεία του Pew Research Centre είναι αποτέλεσμα απογραφών και ερευνών.

Ωστόσο, οι μεθοδολογίες δεν είναι πάντα συγκρίσιμες.

«Σε κάθε χώρα της Ευρώπης υπάρχουν διαφορές. Ορισμένες χώρες μετρούν τη θρησκεία στις απογραφές τους, ενώ πολλές άλλες δεν το κάνουν», επισήμανε ο Hackett.

World
Ντόναλντ Τραμπ: «Concept of a deal» για τη Γροιλανδία και παζάρι δασμών με την Ευρώπη

Ντόναλντ Τραμπ: «Concept of a deal» για τη Γροιλανδία και παζάρι δασμών με την Ευρώπη

Markets
Wall Street: Άλμα 1% στον S&P 500 και 600 μονάδες στον Dow μετά την υπαναχώρηση Τραμπ στους δασμούς για την Ευρώπη

Wall Street: Άλμα 1% στον S&P 500 και 600 μονάδες στον Dow μετά την υπαναχώρηση Τραμπ στους δασμούς για την Ευρώπη

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση –Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία
TIME 22.01.26

Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση –Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ ακόμη μία φορά. Τα μέσα που έχουν για να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία περιλαμβάνουν από οικονομικά μέτρα έως ενίσχυση της άμυνας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευτελισμός διαρκείας από πλευράς ΝΔ που επιχειρεί να κλείσει άρον, άρον την εξεταστική
Πολιτική 22.01.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευτελισμός διαρκείας από πλευράς ΝΔ που επιχειρεί να κλείσει άρον, άρον την εξεταστική

Η προσπάθεια των βουλευτών της ΝΔ που συμμετέχουν στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ να κλείσουν την υπόθεση είναι ομολογουμένως εντυπωσιακή και εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Ποια είναι τα «επιτεύγματα» από το περασμένο καλοκαίρι έως σήμερα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Υεμένη: Εκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σκοτώνει 5 μέλη των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία
Υεμένη 22.01.26

Βομβιστική επίθεση σκοτώνει 5 μέλη δύναμης υποστηριζόμενης από το Ριάντ

Τον θάνατο πέντε μελών ένοπλης ομάδας που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία προκάλεσε η βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο όχημα κοντά στην προσωρινή πρωτεύουσα Αντεν, στη νότια Υεμένη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει κατασχεμένες συσκευές δημοσιογράφου
The Washington Post 22.01.26

Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει συσκευές δημοσιογράφου

«Η κυβέρνηση μπορεί να κρατήσει, αλλά δεν πρέπει να εξετάσει τις συσκευές που κατασχέθηκαν» στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, διατάσσει δικαστής, ωσότου «το εγκρίνει» το δικαστήριο.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Δεν συζητήθηκε θέμα κυριαρχίας της με τον Τραμπ, δηλώνει ο Ρούτε
ΝΑΤΟ 22.01.26

Ρούτε: Δεν συζήτησα με τον Τραμπ για την κυριαρχία της Γροιλανδίας

Η συζήτηση με τον Τραμπ «επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτήν την τεράστια αρκτική περιοχή», λέει ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι δεν εθίγη θέμα κυριαρχίας της Γροιλανδίας.

Σύνταξη
Ρωσία: Τι είπε ο Πούτιν για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ και τη Γροιλανδία – Γιατί επέκρινε τη Δανία
Ρωσία 22.01.26

Ο Πούτιν μελετά το Συμβούλιο Ειρήνης, αδιαφορεί για Γροιλανδία και επικρίνει τη Δανία

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι «δεν αφορά διόλου τη Ρωσία» το θέμα της Γροιλανδίας, και για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ είπε ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών θα μελετήσει την πρότασή του.

Σύνταξη
Φονική κακοκαιρία με δυο νεκρούς – Μεγάλες καταστροφές στην Αττική – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Ελλάδα 22.01.26

Φονική κακοκαιρία με δυο νεκρούς – Μεγάλες καταστροφές στην Αττική – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα την Αττική, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Ανω Γλυφάδα - Νεκρός και ένας άνδρας του Λιμενικού στο Άστρος Κυνουρίας

Σύνταξη
Βουλή: Προκλητικός Βαλτογιάννης αναφέρθηκε στη χούντα – Άμεση αντίδραση και δηλώσεις καταδίκης
Βουλή 22.01.26

Προκλητικός Βαλτογιάννης αναφέρθηκε στη χούντα - Άμεση αντίδραση και δηλώσεις καταδίκης

Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Διονύσης Βαλτογιάννης, δεν ντράπηκε να αναφερθεί στη χούντα μέσα στο κοινοβούλιο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)

«Πλώρη» για απευθείας πρόκριση στους «16» του Chamions League έβαλε η Νιούκαστλ μετά το άνετο 3-0 επί της Αϊντχόφεν, Στους 8 βαθμούς παρέμεινε η PSV, αποτέλεσμα που ευνόησε τον Ολυμπιακό…

Σύνταξη
Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση
«Κίνηση εκφοβισμού» 22.01.26

Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση

Ο δημοσιογράφος Ραφαέλ Μπουκαντουρά συνελήφθη τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια φιλοκουρδικής διαδήλωσης και κινδύνευε με απέλαση. Αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό (vid)

Έστω και δύσκολα η Τσέλσι νίκησε με 1-0 την Πάφο και έχει πλέον τη δυνατότητα να προκριθεί απευθείας στην επόμενη φάση του Champioons League. Δύο βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό παρέμειναν οι Κύπριοι.

Σύνταξη
Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι (vid)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι (vid)

Στην 15η θέση η Γιουβέντους μετά το 2-0 επί της Μπενφίκα και μετρά 12 βαθμούς, έναν λιγότερο από τις ομάδες της οκτάδας. Η Μπενφίκα θα μπορούσε να ξαναμπεί στο ματς αλλά ο Παυλίδης έχασε πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
