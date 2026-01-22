Η θρησκεία στην Ευρώπη αλλάζει – Οι άθεοι αυξήθηκαν κατακόρυφα μέσα σε μία δεκαετία
Σύμφωνα με νέα στοιχεία, μεταξύ 2010 και 2020, οι άθεοι αποτέλεσαν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ομάδα πληθυσμού στην Ευρώπη
Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός αλλάζει και μαζί του αλλάζει και η θρησκευτική πρακτική στην Ευρώπη.
Για να κατανοήσουμε τις αλλαγές που συντελούνται, πρέπει πρώτα να θέσουμε το πλαίσιο, γράφει το euronews.
Το 2020, η Ευρώπη είχε πληθυσμό 753 εκατομμυρίων κατοίκων.
Σύμφωνα με στοιχεία του Pew Research Centre, η θρησκευτική κατανομή της ηπείρου ήταν κατά τα δύο τρίτα χριστιανική (67% του πληθυσμού), το ένα τέταρτο του πληθυσμού δήλωνε ότι δεν ανήκε σε καμία θρησκεία (25% του πληθυσμού) και το 6% του πληθυσμού ήταν μουσουλμάνοι.
Ωστόσο, πίσω από αυτά τα στοιχεία κρύβονται διαφορετικές τάσεις. Ενώ ο χριστιανισμός αυξήθηκε παγκοσμίως μεταξύ 2010 και 2020, ο αριθμός των ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως χριστιανοί έχει μειωθεί στην Ευρώπη.
Σε 10 χρόνια, το ποσοστό των χριστιανών έχει μειωθεί από 74% του πληθυσμού σε 67%.
⛪ The most common religions by European country. pic.twitter.com/CDE9c2eKvb
— Civixplorer (@Civixplorer) January 8, 2026
«Περίπου δύο στους τρεις ανθρώπους στην Ευρώπη εξακολουθούν να αυτοπροσδιορίζονται ως χριστιανοί.
Ωστόσο, το 2010, ήταν τρεις στους τέσσερις», εξήγησε ο Conrad Hackett, ανώτερος δημογράφος στο Pew Research Centre.
Δύο χώρες έχουν χάσει τη χριστιανική θρησκευτική πλειοψηφία τους: η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η θρησκευτική απογοήτευση είναι η κύρια εξήγηση για αυτή την τάση.
Οι Εβραίοι επίσης βλέπουν τη παρουσία τους στην ήπειρο να μειώνεται, με πτώση 8% σε μια δεκαετία.
Αντίθετα, τρεις ομάδες ξεχωρίζουν για την αύξηση τους σε απόλυτους αριθμούς, ξεκινώντας από τους άθεους.
«Από τις επτά ομάδες που αναλύσαμε, οι μη θρησκευόμενοι ήταν η ομάδα που αυξήθηκε περισσότερο», δήλωσε ο δημογράφος.
Τα άτομα χωρίς θρησκευτική ταυτότητα αυξήθηκαν κατά 37% σε μια δεκαετία.
Όσον αφορά την αύξηση, προηγείται των ινδουιστών (30%) και των μουσουλμάνων (15%).
Ωστόσο, οι ινδουιστές αντιπροσώπευαν μόλις το 0,3% του ευρωπαϊκού πληθυσμού το 2020.
Η αύξηση του αριθμού των άθεων και των κοσμικών φαίνεται να αντικατοπτρίζει τη μείωση του χριστιανισμού.
«Η μεγαλύτερη αλλαγή στην Ευρώπη οφείλεται στην αλλαγή θρησκείας, καθώς οι άνθρωποι δεν ταυτίζονται πλέον με τη θρησκεία στην οποία ανατράφηκαν. Και πάλι, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αλλαγής αφορούσε άτομα με χριστιανικό υπόβαθρο που μας δήλωσαν σε πρόσφατες συνεντεύξεις ότι δεν ταυτίζονται πλέον με καμία θρησκεία», σημειώνει ο Hackett.
Διαφορετικές δυναμικές όσον αφορά τη μέση ηλικία
Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος με γηράσκοντα πληθυσμό, σύμφωνα με το Pew Research Centre.
Οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί είναι οι ομάδες με τη μεγαλύτερη μέση ηλικία, 52 και 45 αντίστοιχα. Αντίθετα, οι Μουσουλμάνοι είναι η νεότερη θρησκευτική ομάδα, με μέση ηλικία 34 ετών.
«Για τα άτομα που δεν ταυτίζονται με καμία θρησκεία, η μέση ηλικία είναι 39. Έτσι, οι μουσουλμάνοι και οι μη θρησκευόμενοι είναι κατά μέσο όρο νεότεροι, ενώ ο γενικός πληθυσμός, οι χριστιανοί και οι εβραίοι είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτεροι», είπε ο Hackett.
Αυτά τα στοιχεία του Pew Research Centre είναι αποτέλεσμα απογραφών και ερευνών.
Ωστόσο, οι μεθοδολογίες δεν είναι πάντα συγκρίσιμες.
«Σε κάθε χώρα της Ευρώπης υπάρχουν διαφορές. Ορισμένες χώρες μετρούν τη θρησκεία στις απογραφές τους, ενώ πολλές άλλες δεν το κάνουν», επισήμανε ο Hackett.
