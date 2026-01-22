newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Οι… άπιαστοι στόχοι του Ταμείου Ανάκαμψης
Οι… άπιαστοι στόχοι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στενεύει πολύ το χρονικό περιθώριο σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης

Γιάννης Αγουρίδης
Η κυβέρνηση της ΝΔ φιλοδοξεί να πράξει για το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα σε 8 μήνες όσα δεν έκανε 5 χρόνια. Κι αυτό είναι από μόνο του ανησυχητικό. Όπως σημείωσε χθες η Γενική Γραμματέας Συντονισμού, αρμόδια για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» Εύη Δραμαλιώτη, η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 177 ορόσημα μέχρι το τέλος Αυγούστου 2026.

Μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί περί τα 160. Βέβαια, από την κυβέρνηση σημειώνουν ότι το ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης ήταν από τη φύση του εμπροσθοβαρές. Μάλιστα, όπως ειπώθηκε και στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου και το σχέδιο του 2026, οι όροι που έχουν εκταμιευθεί συνολικά είναι 23,4 δισ. ευρώ, κάτι που κατατάσσει την Ελλάδα στην 5η θέση.

Πρόσφατη ανάλυση της Eurobank επισημαίνει την ανάγκη να «τρέξει» ακόμη περισσότερο η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης

Πρόσφατα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την υποβολή ενός νέου διπλού αιτήματος πληρωμών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για ένα αρκετά μειωμένο σε σχέση με το παρελθόν και αφορά 1,17 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 883 εκατ. ευρώ αφορούν επιδοτήσεις που απορρέουν από το 70 αίτημα και 294 εκατ. ευρώ από το σκέλος των δανείων που σχετίζονται με το 6ο αίτημα. Επί της ουσίας για φέτος εκκρεμούν το 80 και το 9ο αίτημα, όπως είπε και χθες η κα Δραμαλιώτη.

Σήματα κινδύνου για το Ταμείο Ανάκαμψης

Κατά το προηγούμενο διάστημα, δημοσιεύτηκε ειδική ανάλυση της Eurobank, η οποία δημιουργεί νέα ερωτήματα, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα με τις επιχορηγήσεις.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά σε αυτήν, η Ελλάδα «στο σκέλος των επιχορηγήσεων επιτυγχάνει σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό χρήσης». Την ίδια στιγμή, στην ανάλυση διαπιστώνεται η ανάγκη να «τρέξει» ακόμη περισσότερο η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς, όπως τονίζεται «είναι σημαντικό να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις υπολειπόμενες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που συνδέονται με αυτό και κατά συνέπεια να αντληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι».

Τι ανέφερε ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος, σήμα κινδύνου για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης εξέπεμψε πρόσφατα και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μέσω της ενδιάμεσης έκθεση της ΤτΕ.

Όπως προέκυψε, περί τα 11,4 δισ. ευρώ από τα συνολικά 36 δισ. ευρώ δεν έχει φτάσει στην πραγματική οικονομία, κάτι που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για το εάν η χώρα θα μπορέσει να απορροφήσει το σύνολο των κονδυλίων μέχρι τον Αύγουστο του 2026, οπότε και ολοκληρώνεται επίσημα η παρουσία του Ταμείου στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα.

Αν και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης χαρακτηρίζεται από μια αισιόδοξη στάση επί του θέματος, εντούτοις η Τράπεζα της Ελλάδος δείχνει να μη συμμερίζεται κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην έκθεση, έως το τέλος του Νοεμβρίου 2025 οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις ανέρχονταν σε 4,8 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι τον Ιούνιο του 2025 είχε καταβληθεί ποσό ύψους 6,6 δισ. ευρώ (ή 66% των εισπράξεων επιχορηγήσεων) στους τελικούς δικαιούχους, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 11,4 δισ. ευρώ, κάτι που δημιουργεί προβληματισμό.

Πηγή: ΟΤ

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
