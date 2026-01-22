newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Allianz: Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ – Εξετάζοντας τις πιθανότητες
Κόσμος 22 Ιανουαρίου 2026 | 07:00

Allianz: Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ – Εξετάζοντας τις πιθανότητες

Η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία γιατί, όπως υποστηρίζει, είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση εντός του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πόσο πιθανό όμως είναι;

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Spotlight

Καθώς ο πρόεδρος Τραμπ εντείνει τις διεκδικήσεις του για τη Γροιλανδία το ερώτημα για τη διάλυση του ΝΑΤΟ δεν είναι πλέον μια θεωρητική άσκηση εργασίας, αλλά ένα κεντρικό θέμα που απασχολεί διπλωμάτες και μη. Αν και οι ειδικοί θεωρούν μια πλήρη, επίσημη διάλυση ως ένα σενάριο χαμηλής πιθανότητας, η Συμμαχία διέρχεται την πιο σοβαρή υπαρξιακή κρίση από την ίδρυσή της, τον Απρίλιο του 1949.

Τα τρία επικρατέστερα σενάρια

Να σημειωθεί ότι οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Ευρώπης είναι ταραγμένες εδώ και μήνες, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αμφιταλαντευτεί ως προς την υποστήριξή του προς την Ουκρανία, έχει πιέσει τις χώρες της ΕΕ να αποδεχτούν μια μονομερή εμπορική συμφωνία και έχει αναγκάσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν μαζικά τις αμυντικές τους δαπάνες.

Κάτι τρέχει με την… Γροιλανδία

Η κλιμάκωση της ρητορικής της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τη Γροιλανδία είναι το «κερασάκι στην τούρτα». Οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις μπορεί να εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία υπογραμμίζουν ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί το «κοινό σπίτι» για τη συζήτηση θεμάτων ασφάλειας στην Αρκτική και επιμένουν ότι μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον του νησιού, παραμένει άγνωστο μέχρι πού μπορούν να φτάσουν πραγματικά το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες χώρες για να εγγυηθούν αυτή την κυριαρχία;

Ο Τραμπ δεν αποκλείει αποχώρηση από το ΝΑΤΟ λόγω της διαμάχης για τη Γροιλανδία

Σενάριο 1

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια και την εντεινόμενη πίεση του προέδρου Τραμπ να «πατήσει πόδι» στη Γροιλανδία η Allianz εξετάζει την πιθανή έκβαση της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, και δίνει πιθανότητες 50% στο σενάριο η αμερικανική κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της υπό το βάρος της έλλειψης στήριξης από το Κογκρέσο και σταθμίζοντας τον παράγοντα κοινή γνώμη (το 73% των Αμερικανών αντιτίθεται στη χρήση στρατιωτικής βίας για την κατάληψη της Γροιλανδίας).

Επιπλέον, όπως εκτιμούν οι αναλυτές της Allianz, η κυβέρνηση Τραμπ θα μετατοπίσει την προσοχή της σε εσωτερικές προτεραιότητες, αναπροσαρμόζοντας ταυτόχρονα την προσέγγισή της ώστε να αποφύγει ρήξη με τους συμμάχους.

Σενάριο 2

Το δεύτερο πιθανότερο σενάριο, που σύμφωνα με την Allianz συγκεντρώνει 40%, προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τελικά τον άτυπο έλεγχο της Γροιλανδίας με αποφυγή στρατιωτικής σύγκρουσης. Σε αυτό το σενάριο, η Ουάσιγκτον θα επιδιώξει να επηρεάσει τον πληθυσμό της Γροιλανδίας μέσω γενναιόδωρων οικονομικών κινήτρων.

Η Δανία, επιδιώκοντας να αποφύγει μια σύγκρουση με τις ΗΠΑ θα κατέληγε τελικά να στηρίξει απρόθυμα μια συμφωνία μεταξύ Γροιλανδίας και ΗΠΑ.

Σενάριο 3

Το τρίτο σενάριο, σύμφωνα πάντα με την Allianz, συγκεντρώνει τις μικρότερες πιθανότητες (10%). Οι αναλυτές εξετάζουν την περίπτωση οι ΗΠΑ να επιδιώξουν πλήρη προσάρτηση της Γροιλανδίας με στρατιωτική βία. Σε αυτό το σενάριο θα μιλούσαμε για το τέλος του ΝΑΤΟ, το τέλος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής και το τέλος του αμερικανοκεντρικού συστήματος συλλογικής άμυνας στην Ευρώπη.

Ο Ευρώπη χωρίς το ΝΑΤΟ

Αν η Βορειοατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ) -αριθμεί 32 χώρες μέλη- διαλυθεί η Ευρώπη θα χρειαστεί να επανακαθορίσει την άμυνά της. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα συγκαλούσαν έκτακτες συνόδους για τη δημιουργία νέου συμφώνου ασφάλειας και θα επιτάχυναν απότομα τις αμυντικές δαπάνες, αναγκασμένα να ανασυγκροτήσουν γρήγορα στρατιωτική ισχύ για να αποτρέψουν εξωτερικές απειλές.

Οι πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ θα επιδεινώνονταν επίσης, οι εμπορικές συμφωνίες θα «πάγωναν», οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη θα έκλειναν και οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα εγκαταλείπονταν.

Θα σηματοδοτούσε επίσης μια νέα εποχή πολιτικής ισχύος, στην οποία η ωμή βία θα αποκτούσε και πάλι πρωταρχική σημασία. Το αναμενόμενο σοκ εμπιστοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο θα μείωνε την παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ. Οι παγκόσμιες αγορές θα βρίσκονταν σε μια παρατεταμένη γεωπολιτική αστάθεια, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις με πτώση των μετοχών (εξαιρουμένων των αμυντικών), διεύρυνση των πιστωτικών περιθωρίων και σημαντικά ασθενέστερο ευρώ.

Όλα τα σενάρια παραμένουν στο τραπέζι

Αναδρομή στο παρελθόν

Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την απόκτηση της Γροιλανδίας δεν είναι μια καινούργια ιδέα αλλά μια στρατηγική επιδίωξη που εκτείνεται σε τρεις αιώνες, βασισμένη στη γεωπολιτική θέση του νησιού και τον φυσικό του πλούτο.

Η πρώτη επίσημη κίνηση έγινε το 1867 από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, William Seward (ο οποίος αγόρασε την Αλάσκα από τη Ρωσία). Μετά την Αλάσκα, ο Seward πίστευε ότι η Γροιλανδία και η Ισλανδία θα ολοκλήρωναν τον έλεγχο των ΗΠΑ στον Βόρειο Ατλαντικό και θα πίεζαν τον Καναδά να ενσωματωθεί στις ΗΠΑ.

Μετά την κατάληψη της Δανίας από τη Ναζιστική Γερμανία το 1940, οι ΗΠΑ ανησυχούσαν ότι η Γροιλανδία θα γινόταν γερμανική βάση. Ο Δανός πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον (παρακάμπτοντας την κατεχόμενη κυβέρνησή του) υπέγραψε συμφωνία που επέτρεπε στις ΗΠΑ να υπερασπιστούν το νησί.

Στην αυγή του Ψυχρού Πολέμου, ο πρόεδρος Τρούμαν αναγνώρισε ότι η Γροιλανδία ήταν το «κλειδί» για την άμυνα κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Οι ΗΠΑ πρόσφεραν επίσημα στη Δανία 100 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό για την αγορά ολόκληρου του νησιού. Η Δανία απέρριψε την προσφορά, αλλά το 1951 επέτρεψε τη δημιουργία της μόνιμης βάσης Thule Air Base (σημερινή Pituffik Space Base), η οποία παραμένει η βορειότερη βάση των ΗΠΑ μέχρι σήμερα.

Το θέμα επανήλθε δυναμικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλάζοντας χαρακτήρα από διπλωματική πρόταση σε «εμπορική συμφωνία» και αργότερα σε γεωπολιτική κρίση.

Γιατί η Γροιλανδία είναι τόσο σημαντική;

Διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα ορυκτών που είναι απαραίτητα για την υψηλή τεχνολογία και τα όπλα.

Καθώς οι πάγοι λιώνουν, ανοίγουν νέες εμπορικές οδοί από την Ασία προς την Ευρώπη, τις οποίες η Γροιλανδία ελέγχει γεωγραφικά.

Τα αμερικανικά ραντάρ στη Γροιλανδία είναι η πρώτη γραμμή προειδοποίησης για οποιαδήποτε πυραυλική επίθεση από τον Βορρά.

World
Ντόναλντ Τραμπ: «Concept of a deal» για τη Γροιλανδία και παζάρι δασμών με την Ευρώπη

Ντόναλντ Τραμπ: «Concept of a deal» για τη Γροιλανδία και παζάρι δασμών με την Ευρώπη

Markets
Wall Street: Άλμα 1% στον S&P 500 και 600 μονάδες στον Dow μετά την υπαναχώρηση Τραμπ στους δασμούς για την Ευρώπη

Wall Street: Άλμα 1% στον S&P 500 και 600 μονάδες στον Dow μετά την υπαναχώρηση Τραμπ στους δασμούς για την Ευρώπη

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 22.01.26

Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε πως έδωσε οδηγία στο υπουργείο Εξωτερικών να μελετήσει την πρόσκληση του κ. Τραμπ να ενταχθεί στο υπό ίδρυση «συμβούλιο ειρήνης» του και ότι θα δοθεί απάντηση εν ευθέτω χρόνο

Σύνταξη
Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;
Novus Orbis 22.01.26

Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;

Η νέα ταινία Magellan του Λαβ Ντίαζ επανεξετάζει τον μύθο του εξερευνητή, φωτίζοντας τη βία και τις αντιφάσεις πίσω από το ιστορικό πρόσωπο. Ο Μαγγελάνος προβάλλεται ως μια σκοτεινή, διχαστική φιγούρα πέντε αιώνες μετά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία
TIME 22.01.26

Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ ακόμη μία φορά. Τα μέσα που έχουν για να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία περιλαμβάνουν από οικονομικά μέτρα έως ενίσχυση της άμυνας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευτελισμός διαρκείας από πλευράς ΝΔ που επιχειρεί να κλείσει άρον, άρον την εξεταστική
Πολιτική 22.01.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευτελισμός διαρκείας από πλευράς ΝΔ που επιχειρεί να κλείσει άρον, άρον την εξεταστική

Η προσπάθεια των βουλευτών της ΝΔ που συμμετέχουν στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ να κλείσουν την υπόθεση είναι ομολογουμένως εντυπωσιακή και εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Ποια είναι τα «επιτεύγματα» από το περασμένο καλοκαίρι έως σήμερα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Υεμένη: Εκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σκοτώνει 5 μέλη των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία
Υεμένη 22.01.26

Βομβιστική επίθεση σκοτώνει 5 μέλη δύναμης υποστηριζόμενης από το Ριάντ

Τον θάνατο πέντε μελών ένοπλης ομάδας που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία προκάλεσε η βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο όχημα κοντά στην προσωρινή πρωτεύουσα Αντεν, στη νότια Υεμένη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει κατασχεμένες συσκευές δημοσιογράφου
The Washington Post 22.01.26

Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει συσκευές δημοσιογράφου

«Η κυβέρνηση μπορεί να κρατήσει, αλλά δεν πρέπει να εξετάσει τις συσκευές που κατασχέθηκαν» στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, διατάσσει δικαστής, ωσότου «το εγκρίνει» το δικαστήριο.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Δεν συζητήθηκε θέμα κυριαρχίας της με τον Τραμπ, δηλώνει ο Ρούτε
ΝΑΤΟ 22.01.26

Ρούτε: Δεν συζήτησα με τον Τραμπ για την κυριαρχία της Γροιλανδίας

Η συζήτηση με τον Τραμπ «επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτήν την τεράστια αρκτική περιοχή», λέει ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι δεν εθίγη θέμα κυριαρχίας της Γροιλανδίας.

Σύνταξη
Ρωσία: Τι είπε ο Πούτιν για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ και τη Γροιλανδία – Γιατί επέκρινε τη Δανία
Ρωσία 22.01.26

Ο Πούτιν μελετά το Συμβούλιο Ειρήνης, αδιαφορεί για Γροιλανδία και επικρίνει τη Δανία

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι «δεν αφορά διόλου τη Ρωσία» το θέμα της Γροιλανδίας, και για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ είπε ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών θα μελετήσει την πρότασή του.

Σύνταξη
Φονική κακοκαιρία με δυο νεκρούς – Μεγάλες καταστροφές στην Αττική – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Ελλάδα 22.01.26

Φονική κακοκαιρία με δυο νεκρούς – Μεγάλες καταστροφές στην Αττική – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα την Αττική, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Ανω Γλυφάδα - Νεκρός και ένας άνδρας του Λιμενικού στο Άστρος Κυνουρίας

Σύνταξη
Βουλή: Προκλητικός Βαλτογιάννης αναφέρθηκε στη χούντα – Άμεση αντίδραση και δηλώσεις καταδίκης
Βουλή 22.01.26

Προκλητικός Βαλτογιάννης αναφέρθηκε στη χούντα - Άμεση αντίδραση και δηλώσεις καταδίκης

Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Διονύσης Βαλτογιάννης, δεν ντράπηκε να αναφερθεί στη χούντα μέσα στο κοινοβούλιο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)

«Πλώρη» για απευθείας πρόκριση στους «16» του Chamions League έβαλε η Νιούκαστλ μετά το άνετο 3-0 επί της Αϊντχόφεν, Στους 8 βαθμούς παρέμεινε η PSV, αποτέλεσμα που ευνόησε τον Ολυμπιακό…

Σύνταξη
