Σημαντική είδηση:
19.01.2026 | 09:01
Κίνηση στους δρόμους: Κλειστές λωρίδες λόγω έργων σε Κηφισό, Αττική Οδό και Βουλιαγμένης – Πού υπάρχουν προβλήματα
Αισιόδοξος Αμερικανός πρέσβης για Γροιλανδία – Βλέπει τη κρίση σαν ευκαιρία για ΝΑΤΟ
Κόσμος 19 Ιανουαρίου 2026 | 10:15

Αισιόδοξος Αμερικανός πρέσβης για Γροιλανδία – Βλέπει τη κρίση σαν ευκαιρία για ΝΑΤΟ

Όπως συχνά συμβαίνει, η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά από μια ακραία θέση που δεν είναι απλώς τακτική. Αυτό ισχύει ίσως και με τη Γροιλανδία

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
«Τώρα είναι η ώρα» και «θα γίνει» δήλωσε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου μέσω Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όσον αφορά το ζήτημα προσάρτησης της Γροιλανδίας από τη χώρα του. Από τη πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ, πως «θα προστατεύουμε πάντα τα στρατηγικά οικονομικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντά μας στην ασφάλεια». Για κάποιους, όμως, αυτή η μετωπική μπορεί να είναι ευκαιρία ισχυροποίησης του NATO.

Παρότι η αγορά της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ φαίνεται να είναι η προτιμώμενη οδός της κυβέρνησης, δεν έχει αποκλειστεί η χρήση βίας για την απόκτηση του νησιού.

Για τον Ντάνιελ Φριντ (Daniel Fried), πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Πολωνία η απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ μέσω απειλών ή πολέμου, ενέχει υπερβολικά πολλούς κινδύνους και κόστη.

Ο Αμερικανός διπλωμάτης πιστεύει ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι ικανή να επαναπροσδιορίζει γρήγορα τους στόχους της και, με αυτόν τον τρόπο, να επιτυγχάνει θετικά αποτελέσματα.

«Οι ΗΠΑ και οι συμμαχίες του ελεύθερου κόσμου που οικοδόμησαν πιθανότατα δεν θα μπορούσαν να ανακάμψουν από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα εξαπέλυαν έναν επιθετικό πόλεμο με σκοπό την κατάληψη της Γροιλανδίας. Μια συμφωνία, όμως, για τη Γροιλανδία και την ασφάλεια στην Αρκτική είναι εφικτή» αναφέρει σε ανάλυσή του στο Ατλαντικό Συμβούλιο, τη γνωστή αμερικανική δεξαμενή σκέψης.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρώην πρέσβης εκτιμά πως η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατά καιρούς υποχωρήσει από αρχικές ακραίες θέσεις όταν αντιμετώπισε αντιδράσεις, όπως συνέβη με την πολιτική δασμών.

Έτσι για τον ίδιο, η άσκηση αντίθετης πίεσης στις πιο υπερβολικές φιλοδοξίες της κυβέρνησης για τη Γροιλανδία να ανοίξει τον δρόμο για μια διπλωματική συμφωνία.

Υπάρχουν περιθώρια

Ο Φριντ υποστηρίζει πως αν ο Λευκός Οίκος ενδιαφέρεται για μια συμφωνία, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί μέσω της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου που συμφωνήθηκε στη συνάντηση της 14ης Ιανουαρίου μεταξύ Αμερικανών, Δανών και Γροιλανδών. Αυτή η ομάδα θα μπορούσε να επιβεβαιώσει τους γενναιόδωρους όρους της Συμφωνίας Άμυνας της Γροιλανδίας ή ακόμη και να τη διαπραγματευτεί εκ νέου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια συμφωνία του 1951, η οποία παρέχει στις ΗΠΑ εκτεταμένα δικαιώματα στρατιωτικών βάσεων στο νησί και δεν αμφισβητεί την κυριαρχία της Δανίας ούτε το καθεστώς της Γροιλανδίας.

«Η συμφωνία αυτή εξυπηρέτησε αποτελεσματικά τα αμερικανικά συμφέροντα σε όλη τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και παραμένει σε ισχύ».

Ο Φριντ αν και παραδέχεται ότι είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι περισσότερο θα μπορούσαν να θέλουν οι ΗΠΑ, η τελετουργία υπογραφής μιας νέας συμφωνίας, εξίσου γενναιόδωρης στους όρους της, θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως επιτυχία της κυβέρνησης Τραμπ.

Στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί

Στη συνέχεια ο πρέσβης εκτιμά πως δεδομένου ότι από μόνη της η ομάδα εργασίας δεν θα μπορεί να βρει τη λύση, η ρητορική περί προσάρτησης έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από το Κογκρέσο των ΗΠΑ όσο και από την Ευρώπη, οι οποίες, αν διατηρηθούν, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνθήκες για ένα πιο παραγωγικό αποτέλεσμα.

«Με την άσκηση αντίθετης πίεσης από το Κογκρέσο και τους Ευρωπαίους συμμάχους, η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να δει τη πραγματική ευκαιρία για μια καλή συμφωνία χωρίς να συνεχίσει στον επικίνδυνο δρόμο της εξαναγκαστικής προσάρτησης».

Επίσης, λέει ότι η δανική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, ενισχυμένη από περιορισμένα ευρωπαϊκά αποσπάσματα, είναι απίθανο να αντέξει μια αποφασισμένη αμερικανική επίθεση. Αλλά «θα μπορούσε όμως να περιπλέξει τον αμερικανικό σχεδιασμό, αφαιρώντας ουσιαστικά από το τραπέζι την προοπτική μιας ακίνδυνης και χαμηλού κόστους στρατιωτικής κατοχής της πρωτεύουσας, Νουούκ»

Η πίεση Τραμπ μπορεί να φέρει αποτελέσματα

Τέλος ο Αμερικανός διπλωμάτης πιστεύει ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι ικανή να επαναπροσδιορίζει γρήγορα τους στόχους της και, με αυτόν τον τρόπο, να επιτυγχάνει απτά, θετικά αποτελέσματα.

Εξηγεί πως έχοντας το προηγούμενο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο NATO στο 5% μετά από πιέσεις, ο Τραμπ μπορεί να πετύχει κάτι ανάλογο και με τη Γροιλανδία. «Η αμερικανική ασφάλεια στην Αρκτική εξυπηρετείται καλύτερα μέσω συνεργασίας με τη Δανία και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, όχι μέσω σύγκρουσης μαζί τους, από τη Γροιλανδία έως το Σβάλμπαρντ της Νορβηγίας και το Γκότλαντ της Σουηδίας».

Έτσι ο Φριντ πιστεύει πως «Αν τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς συμφωνούσαν να συνεισφέρουν περισσότερες δυνάμεις στην ασφάλεια της Αρκτικής, η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι οι τακτικές πίεσής της απέδωσαν· ο Τραμπ θα μπορούσε να διεκδικήσει μια νίκη και εκ των υστέρων να ισχυριστεί δικαίωση για τις αρχικές του απειλές».

Η ομάδα εργασίας θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη εξέλιξη με χρήσιμο τρόπο, σημειώνει. Ορισμένοι Γροιλανδοί πιέζουν υπέρ της ανεξαρτησίας. Μια ανεξάρτητη Γροιλανδία δεν θα ήταν σε θέση να διασφαλίσει μόνη της την ασφάλειά της, και η ομάδα εργασίας θα μπορούσε να εξετάσει αυτή την πρόκληση.

«Η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να επιμείνει ώστε μια ανεξάρτητη Γροιλανδία να συνδεθεί με τις ΗΠΑ, για παράδειγμα, μέσω μιας Συμφωνίας Ελεύθερης Σύνδεσης παρόμοιας με εκείνες που έχουν οι ΗΠΑ με ορισμένα μικρότερα κράτη του Ειρηνικού. Μια λιγότερο φορτισμένη εναλλακτική, όμως, θα ήταν να συμφωνηθεί η εφαρμογή της Συμφωνίας Άμυνας της Γροιλανδίας και σε μια ανεξάρτητη Γροιλανδία, αν αυτό συνέβαινε, και η ένταξή της στο ΝΑΤΟ».

Επενδύσεις: Στον αστερισμό… του real estate «Τραμπ» και της Chevron η Ελλάδα

Επενδύσεις: Στον αστερισμό… του real estate «Τραμπ» και της Chevron η Ελλάδα

Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ οδηγουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε… διαζύγιο 

Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ οδηγουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε… διαζύγιο 

Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ
Κόσμος 19.01.26

Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Φάρατζ, στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να να κυριαρχεί ως προς τις προθέσεις ψήφου ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών στη Βρετανία, το 2029.

Σύνταξη
Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι
Κρίση νομιμοποίησης 19.01.26

Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι

Στο Ιράν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας φαίνεται ότι άντεξε αυτό το κύμα διαμαρτυρίας, όμως παραμένει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ρωσία: Θαμμένες κάτω από το χιόνι ολόκληρες γειτονιές – Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]
Κόσμος 19.01.26

Θαμμένες κάτω από το χιόνι γειτονιές στη Ρωσία - Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]

Η ζωή στην χερσόνησο Καμτσάτκα έχει ουσιαστικά παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες σφοδρής χιονόπτωσης και ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι

Σύνταξη
Η απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη Γροιλανδία «θα γίνει», διαμηνύει ο Τραμπ
Κόσμος 19.01.26

Η απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη Γροιλανδία «θα γίνει», διαμηνύει ο Τραμπ

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας επαναλαμβάνει αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 πως δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας

Σύνταξη
Συγκρούσεις μεταξύ δύο παρατάξεων ανταρτών στην Κολομβία – Πάνω από 20 νεκροί
Κόσμος 19.01.26

Συγκρούσεις μεταξύ δύο παρατάξεων ανταρτών στην Κολομβία – Πάνω από 20 νεκροί

Οι μαχητές του Ιβάν Μορδίσκο--πρόκειται για τον αρχηγό της μεγαλύτερης οργάνωσης διαφωνούντων των πρώην FARC και τον πλέον καταζητούμενο αντάρτη στη χώρα--ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με άλλη ομάδα διαφωνούντων, υπό τον λεγόμενο Καλαρκά στην Κολομβία

Σύνταξη
Ισπανία: «Τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση τρένων – «Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»
Σύγκρουση τρένων 19.01.26

«Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είναι μια από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες για την «τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες».

Σύνταξη
Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές
Νέα εποχή στη ρομποτική 19.01.26

Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές

Αμερικανική start-up που ιδρύθηκε το 2022 αποτιμάται ήδη στα 39 δισ. δολάρια, με στόχο τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών για βιομηχανική και οικιακή χρήση

Γεώργιος Μαζιάς
Γουατεμάλα: Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η χώρα μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες
Δολοφονίες αστυνομικών 19.01.26

Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η Γουατεμάλα

«Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση πολιορκίας καθ’ άπασα την εθνική επικράτεια» είπε ο πρόεδρος της Γουατεμάλας σε έκτακτο διάγγελμά του, μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες.

Σύνταξη
Συρία: Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο αλ Σάρα
Μαζλούμ Αμπντι 19.01.26

Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Συρία

Την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο de facto τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων «προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο».

Σύνταξη
O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό

Ο Λεβαδειακός φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό (19/1, 18:00) και θα επιδιώξει το «διπλό» για να ξεφύγει στο +9 από τον Παναθηναϊκό – Για την επιστροφή στις νίκες θα «μονομαχήσουν» Βόλος και Ατρόμητος (20:00).

Σύνταξη
Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»
lobbying 19.01.26

Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»

Το «Landman» παρουσιάζεται ως σειρά για την αναπόφευκτη κυριαρχία του πετρελαίου, αλλά όσο ξεδιπλώνεται αποκαλύπτει κάτι άλλο: μια βιομηχανία βίας, θανάτου και φθοράς, με τους ίδιους τους ανθρώπους της να γνωρίζουν ότι το τέλος —αν και όχι άμεσο— πλησιάζει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη
Φωτογραφίες 19.01.26

Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη

Η αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, πριγκίπισσα Ειρήνη, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί το μεσημέρι, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τατόι.

Σύνταξη
Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ
Κόσμος 19.01.26

Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Φάρατζ, στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να να κυριαρχεί ως προς τις προθέσεις ψήφου ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών στη Βρετανία, το 2029.

Σύνταξη
Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι
Κρίση νομιμοποίησης 19.01.26

Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι

Στο Ιράν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας φαίνεται ότι άντεξε αυτό το κύμα διαμαρτυρίας, όμως παραμένει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ
Τα Νέα της Αγοράς 19.01.26

Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ

Ανακαλύπτουμε τρία ντοκιμαντέρ που επαναπροσδιορίζουν την ψυχαγωγία, συνδυάζοντας την ένταση ενός «θρίλερ» με τη συγκίνηση αληθινών ιστοριών που μοιάζουν με παραμύθι.

Σύνταξη
Ρωσία: Θαμμένες κάτω από το χιόνι ολόκληρες γειτονιές – Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]
Κόσμος 19.01.26

Θαμμένες κάτω από το χιόνι γειτονιές στη Ρωσία - Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]

Η ζωή στην χερσόνησο Καμτσάτκα έχει ουσιαστικά παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες σφοδρής χιονόπτωσης και ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ και προκάλεσε αντιδράσεις, με κόσμο της ομάδας να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο και να αποδοκιμάζει διοίκηση και παίκτες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»

Το νέο «άνοιγμα» του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα αριστερά του και η στρατηγική περί διεύρυνσης χωρίς «face control». Το «τρίπτυχο» Δούκα και η απάντησή του στην Άννα Διαμαντοπούλου. Ποια μηνύματα έστειλε ο Παύλος Γερουλάνος ενόψει συνεδρίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις
Δείτε βίντεο 19.01.26

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κατακαίει εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές - Ήχησε 112 για τους καπνούς ενώ ακούγονταν απανωτές εκρήξεις

Σύνταξη
Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»
Αντίο 19.01.26

Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»

Ο Ρότζερ Άλερς, συν-σκηνοθέτης του εμβληματικού «Βασιλιά των Λιονταριών» και βασικό στέλεχος της «αναγέννησης» της Disney Animation, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αρκάς: Περί βλακείας
Social 19.01.26

Αρκάς: Περί βλακείας

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με έμπνευση τον Ντίτριχ Μπονχέφερ

Σύνταξη
Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13:00, ζητώντας από την κυβέρνηση να δείξει αν έχει την πολιτική βούληση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

