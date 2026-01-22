Υεμένη: Εκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σκοτώνει 5 μέλη των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία
Τον θάνατο πέντε μελών ένοπλης ομάδας που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία προκάλεσε η βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο όχημα κοντά στην προσωρινή πρωτεύουσα Αντεν, στη νότια Υεμένη.
Η έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου, με στόχο οχηματοπομπή ένοπλης ομάδας υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία, κοντά στην προσωρινή πρωτεύουσα Αντεν, στη νότια Υεμένη, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε μέλη της και να τραυματιστεί ο επικεφαλής της μονάδας, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι (φωτογραφία του Reuters/Stringer, επάνω, από το σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη).
«Η ύπουλη τρομοκρατική ενέργεια που είχε στόχο την οχηματοπομπή του ταξίαρχου Χάμντι Σούκρι, διοικητή της δεύτερης ταξιαρχίας των γιγάντων, προκάλεσε τον θάνατο πέντε ηρώων των ενόπλων δυνάμεών μας και τον τραυματισμό άλλων τριών», ανέφερε το προεδρικό συμβούλιο σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SABA.
Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία που δρα στην Υεμένη καταδίκασε την «τρομοκρατική» ενέργεια
Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις δυνάμεις ασφαλείας εξήγησε ότι παγιδευμένο όχημα, σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου στην περιοχή Τζάουλα, βόρεια της Αντεν, ανατινάχτηκε καθώς περνούσε από το σημείο η οχηματοπομπή.
Ο ταξίαρχος Σούκρι επέζησε, αλλά τραυματίστηκε στο πόδι από θραύσματα, ενημέρωσε ιατρική πηγή το AFP.
Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης από καμιά οργάνωση για την επίθεση, που καταγράφτηκε με φόντο την αναταραχή στη νότια Υεμένη τις τελευταίες εβδομάδες.
Εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία που δρα στην Υεμένη καταδίκασε την «τρομοκρατική» ενέργεια.
Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X, εξέφρασε την υποστήριξή της «στις προσπάθειες των υεμενίτικων δυνάμεων ασφαλείας» να καταδιώξουν τους ενεχόμενους «σε αυτήν την εγκληματική ενέργεια».
«Απρόκλητη επίθεση»
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Υεμένη καταδίκασε επίσης, μέσω X, την «απρόκλητη επίθεση».
On the Recent Attack Against a Military Convoy in the Ja’awla Area North of Aden. #USAwithYemen pic.twitter.com/QY9pFQooxE
— U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) January 21, 2026
Επειτα από μια δεκαετία και πλέον εμφυλίου πολέμου, η Υεμένη παραμένει κομμένη σε κομμάτια, με το κίνημα των Χούθι, που υποστηρίζεται από το Ιράν, να ελέγχει το βόρειο τμήμα της χώρας και την κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα και υποστηρίζεται από στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ να ελέγχει τον νότο.
Ομως οι διχασμοί στους κόλπους των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης ήρθαν τελευταία βίαια στην επιφάνεια, με το ξέσπασμα μαχών ανάμεσα σε δυνάμεις υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία και αυτονομιστών υποστηριζόμενων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Πηγή: ΑΠΕ
