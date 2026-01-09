Υεμένη: «Το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου αυτοδιαλύεται», λέει αξιωματούχος των αυτονομιστών
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από τα μέλη της αυτονομιστικής οργάνωσης στην Υεμένη που δεν συμμετέχουν στις συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία
Αυτοδιαλύεται το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου (STC), σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της οργάνωσης των αυτονομιστών στην Υεμένη, Αμπντουλραχμάν αλ-Σουμπάιχι.
Η κατάσταση στην Υεμένη είναι κάτι παραπάνω από περίπλοκη
Ο ίδιος σημείωσε ότι αυτό αποφασίστηκε μετά από συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία.
Ο Αλ-Σουμπάιχι έκανε τις δηλώσεις στην τηλεόραση της Υεμένης, σημειώνοντας ότι η αυτοδιάλυση του STC έχει ως στόχο τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στον νότο και τις γειτονικές χώρες.
Ο ίδιος επαίνεσε «τα μέτρα που έλαβε το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και τις λύσεις που πρότεινε για την κάλυψη των αναγκών του λαού του Νότου».
Δείτε σχετική ανάρτηση:
STC Secretary-General Abdulrahman Al-Subaihi said in a broadcast on Yemeni television that the dissolution of the group was taken to preserve peace and security in the south and in neighbouring countries. https://t.co/rsHJ1tPZZL
— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 9, 2026
Ωστόσο, όπως αναφέρει το Al Jazeera, δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τα μέλη της αυτονομιστικής οργάνωσης που δεν συμμετέχουν στις συνομιλίες στο Ριάντ.
Το STC είχε δηλώσει ότι είχε χάσει την επαφή με όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας στο Ριάντ, υποδηλώνοντας ότι είχε προκύψει διάσπαση εντός της οργάνωσης.
Διαμάχη μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ μετά από επίθεση του STC
Μια διαμάχη μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ ήρθε στο προσκήνιο όταν το STC, που, σύμφωνα με το Ριάντ, υποστηρίζεται από το Αμπού Ντάμπι, ξεκίνησε μια επίθεση εναντίον των στρατευμάτων της κυβέρνησης της Υεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, τον Δεκέμβριο.
Την Πέμπτη, η συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στη Υεμένη ανακοίνωσε ότι ο ηγέτης του STC, Αϊντάρους αλ-Ζουμπάιντι, είχε διαφύγει στα ΗΑΕ μέσω της Σομαλιλάνδης, αφού δεν είχε παραστεί στις συνομιλίες στο Ριάντ, κατηγορώντας το Αμπού Ντάμπι ότι τον έβγαλε παράνομα από τη χώρα.
Στη συνέχεια, υπήρξε ανακοίνωση από τους αυτονομιστές ότι ο αλ-Ζουμπάιντι δεν είχε φύγει από την Υεμένη, αλλά βρισκόταν στο Άντεν.
