Οι αυτονομιστές στην Υεμένη κάλεσαν σήμερα τη Σαουδική Αραβία να σταματήσει τα πλήγματά της στη χώρα και διαβεβαίωσαν ότι ο επικεφαλής τους, που κατηγορείται για εσχάτη προδοσία, εξακολουθεί να βρίσκεται στο Άντεν.

Αλαλούμ με τις εξελίξεις στην Υεμένη

Ο Αϊνταρούς αλ Ζουμπάιντι, οι δυνάμεις του οποίου υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κατέλαβαν μεγάλες περιοχές της Υεμένης προτού τις απωθήσει ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που δρα στη χώρα από το 2015, εκδιώχθηκε από το προεδρικό συμβούλιο, αφού αρνήθηκε να μεταβεί στο Ριάντ για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο αλ Ζουμπάιντι «διέφυγε προς άγνωστη τοποθεσία» ενώ επρόκειτο να συμμετέχει στην αντιπροσωπεία που μετέβη στη σαουδαραβική πρωτεύουσα.

Παράλληλα ο συνασπισμός υπό το Ριάντ βομβάρδισε σήμερα το προπύργιό του, την επαρχία Ντάλε.

Το STC λέει ότι έχει χάσει την επαφή με την αντιπροσωπεία του που μετέβη στη Σαουδική Αραβία

«Το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου (STC) απαιτεί από τις σαουδαραβικές αρχές να σταματήσουν αμέσως τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς», ανέφερε το κίνημα σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι ο αλ Ζουμπάιντι «εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του από την πρωτεύουσα Άντεν».

Στο μεταξύ το STC επεσήμανε ότι έχει χάσει την επαφή με την αντιπροσωπεία του που μετέβη στη Σαουδική Αραβία.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ανουάρ αλ Ταμίμι δήλωσε στο AFP ότι χάθηκε η επαφή με την αντιπροσωπεία, η οποία αναχώρησε για το Ριάντ τα μεσάνυκτα.

Το STC εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από το βασίλειο του Κόλπου «να εγγυηθεί την ασφάλεια της αντιπροσωπίας του που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ριάντ».