Τουλάχιστον 20 αυτονομιστές μαχητές σκοτώθηκαν στην Υεμένη από τους βομβαρδισμούς του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Μεταβατικού Συμβουλίου του Νότου – STC. Ο εκπρόσωπος είπε ότι οι μαχητές σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις στις στρατιωτικές βάσεις των αυτονομιστών στις περιοχές Αλ Χάσα και Σεϊχούν. Ιατρικές πηγές επιβεβαίωσαν τον νεότερο απολογισμό.

Νωρίτερα, το Μεταβατικό Συμβούλιο του Νότου είχε ανακοινώσει ότι τα θύματα ήταν επτά.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τους αυτονομιστές του Νότου, που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια σημαντική κλιμάκωση στις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών.

Οι δύο χώρες βρίσκονται σε αντιπαράθεση στο Σουδάν όπου τα ΗΑΕ στηρίζουν τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης και η Σαουδική Αραβία τις Ένοπλες Δυνάμεις του Σουδάν. Οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί σε μεγαλύτερη κόντρα με τα ΗΑΕ να υποστηρίζουν την αποσχισθείσα από την Σομαλία Σομαλιλάνδη, η οποία αναγνωρίστηκε πρόσφατα από το Ισραήλ, με την Σαουδική Αραβία να υποστηρίζει την Σομαλία.

Τα ΗΑΕ υποστηρίζουν την απόσχιση των νοτίων επαρχιών της Υεμένης

Το κίνημα των αυτονομιστών του νότου της Υεμένης ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι σκοπεύει να διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία από τον βορρά σε δύο χρόνια, ενώ οι δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία πολεμούν για να ανακαταλάβουν περιοχές που κατέλαβαν οι αυτονομιστές τον περασμένο μήνα, σε μια κίνηση που προκάλεσε μεγάλη διαμάχη μεταξύ των δυνάμεων του Κόλπου, σύμφωνα με το Reuters.

Η δήλωση του υποστηριζόμενου από τα ΗΑΕ Νοτίου Μεταβατικού Συμβουλίου ήταν η πιο σαφής ένδειξη μέχρι στιγμής της πρόθεσής του να αποσχιστεί, αλλά μπορεί να θεωρηθεί από την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης και τους Σαουδάραβες υποστηρικτές της ως κλιμάκωση της κρίσης.

Αυτό συνέβη λίγες ώρες αφότου η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε επιχείρηση για την ανακατάληψη της κρίσιμης επαρχίας Χαντραμούτ, μιας από τις κύριες περιοχές που κατέλαβαν τον περασμένο μήνα οι δυνάμεις του STC, με τη στρατιωτική υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας.

Battles raging in Al-Qatn, south west of Seiyun city, as gov’t aligned NSF forces, backed by Saudi coalition’s aerial strikes, pushes deeper into Hadramawt’s valley. Adamant on taking maximum possible territory before break of dawn, ground advance and strikes unrelenting. #Yemen pic.twitter.com/pvwQvQrMGU — Hisham Al-Omeisy هشام العميسي (@omeisy) January 2, 2026

Οι ενέργειες Σαουδικής Αραβίας και ΗΑΕ πριν την σημερινή κλιμάκωση

Το Ριάντ είχε προσπαθήσει χωρίς επιτυχία, να ασκήσει πίεση στο Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο προκειμένου να αποσυρθεί από τις επαρχίες που είχε καταλάβει κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία τον Δεκέμβριο. Τώρα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Σαουδικής Αραβίας, τα ΗΑΕ έστελναν όπλα και θωρακισμένα οχήματα στην ομάδα, το αυτονομιστικό Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο. Το Ριάντ βομβάρδισε το φορτίο, κατηγόρησε δημοσίως τα ΗΑΕ και ζήτησε από το Αμπού Ντάμπι να αποσύρει τα υπόλοιπα στρατεύματά του από το κράτος που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο. Τα ΗΑΕ απέρριψαν τις κατηγορίες της, αλλά δήλωσαν ότι θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους, καθώς επιδιώκουν την αποκλιμάκωση της κρίσης. Μπορεί κανείς να υποθέσει πως η Σαουδική Αραβία θεωρεί πως τα ΗΑΕ «άργησαν» να αποσύρουν τις δυνάμεις που στήριζαν. Η Υεμένη, η οποία βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο για περισσότερο από μια δεκαετία με παρεμβάσεις των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας, είδε τη συμμαχία κατά της Ανσάρ Αλλάχ του Χούθι που υποστηρίζονται τεχνολογικά και υλικά από το Ιράν να διασπάται και έβγαλε στις επιφάνεια της διαιρέσεις ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 🇸🇦 #SaudiArabia – 🇾🇪 #Yemen: The Royal Saudi Air Force carried out airstrikes earlier this morning on a camp in al-Khasha, which is reportedly operated by UAE-backed STC forces. Meanwhile, Saudi-backed National Shield Forces (NSF) advanced from Al-Abr and launched an offensive,… pic.twitter.com/V0zdMp65Nb — POPULAR FRONT (@PopularFront_) January 2, 2026 Πολλοί επιφανείς Σαουδάραβες κατάγονται από την περιοχή ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία και Υεμένη Νωρίτερα την Παρασκευή, ο κυβερνήτης του Χαντραμούτ, υπό την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, δήλωσε ότι είχε ξεκινήσει μια επιχείρηση για την αποκατάσταση του ελέγχου στην περιοχή, αναφέροντας αργότερα ότι οι δυνάμεις του είχαν αναλάβει τον έλεγχο μιας σημαντικής στρατιωτικής βάσης.