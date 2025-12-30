Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία βομβάρδισε λιμάνι στην Υεμένη – Στόχος «φορτία όπλων από τα ΗΑΕ»

Ο υπό την ηγεσία του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στρατιωτικός συνασπισμός ο οποίος επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη τον Μάρτιο του 2015 ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε φορτία όπλων και τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης (ΤΟΜΑ) που είχαν μόλις εκφορτωθεί από δυο πλοία ερχόμενα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετέδωσε το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

«Λόγω των κινδύνων και της κλιμάκωσης που εγείρονταν από τα όπλα αυτά, που απειλούσαν την ασφάλεια και τη σταθερότητα, οι αεροπορικές δυνάμεις του συνασπισμού διεξήγαγαν το πρωί περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση στοχοποιώντας τα όπλα και τα οχήματα μάχης που είχαν εκφορτωθεί στο λιμάνι της Αλ Μουκάλα», ανέφερε το πρακτορείο.

Τύμπανα πολέμου στην Υεμένη

Στις 26 Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση της Υεμένης ζήτησε από τον συνασπισμό, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, να λάβει «στρατιωτικά μέτρα» για να στηρίξει τις δυνάμεις της στα εδάφη που κατέλαβαν πρόσφατα οι αυτονομιστές.

Από την πλευρά τους, οι αυτονομιστές του Μεταβατικού Συμβουλίου του Νότου (STC) – το οποίο στηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία ότι έπληξε θέσεις τους και επανέλαβαν ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να επιτύχουν τους στόχους τους.

Αυτό το αυτονομιστικό κίνημα πρόσφατα κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις και λέει ότι θέλει να επανιδρύσει το κράτος της Νότιας Υεμένης, που ήταν ανεξάρτητο από το 1967 μέχρι το 1990.

Από το 2014 η Υεμένη έχει βυθιστεί σε έναν καταστροφικό πόλεμο μεταξύ των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης που στηρίζεται από ετερόκλητες δυνάμεις.

Η παρέμβαση του στρατιωτικού συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία, το 2015, επιδείνωσε τη σύγκρουση, αφήνοντας πίσω μια χώρα διαιρεμένη, εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο.