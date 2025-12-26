newspaper
Υεμένη: Η κυβέρνηση ζήτησε παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας ενάντια στους αυτονομιστές – Τύμπανα πολέμου
Κόσμος 26 Δεκεμβρίου 2025 | 23:50

Υεμένη: Η κυβέρνηση ζήτησε παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας ενάντια στους αυτονομιστές – Τύμπανα πολέμου

Η κυβέρνηση στην Υεμένη επιχειρεί να καταστείλει, με τη βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας, τους αυτονομιστές αντάρτες που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η κυβέρνηση στην Υεμένη που είναι αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα ζήτησε σήμερα από τον συνασπισμό, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, να λάβει «στρατιωτικά μέτρα» για να στηρίξει τις δυνάμεις της στα εδάφη που κατέλαβαν πρόσφατα οι αυτονομιστές.

Το STC, που στηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατηγορεί τη Σαουδική Αραβία ότι έπληξε θέσεις τους

Η αναγνωρισμένη κυβέρνηση απηύθυνε αυτό το αίτημα στο Ριάντ «ώστε να προστατευθούν αθώοι άμαχοι στην επαρχία Χαντραμούτ και να στηριχθούν οι ένοπλες δυνάμεις για να επαναφέρουν την τάξη», σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Saba.

Ποιοι είναι οι αυτονομιστές αντάρτες στην Υεμένη

Νωρίτερα, οι αυτονομιστές του Μεταβατικού Συμβουλίου του Νότου (STC) κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία ότι έπληξε θέσεις τους και επανέλαβαν ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να επιτύχουν τους στόχους τους.

Αυτό το αυτονομιστικό κίνημα πρόσφατα κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις και λέει ότι θέλει να επανιδρύσει το κράτος της Νότιας Υεμένης, που ήταν ανεξάρτητο από το 1967 μέχρι το 1990.

Περισσότεροι από 15.000 Υεμενίτες μαχητές που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία έχουν συγκεντρωθεί σε στρατηγικής σημασίας ζώνες στα σύνορα των δύο χωρών, σύμφωνα με έναν Υεμενίτη στρατιωτικό αξιωματούχο.

Το Ριάντ ενδέχεται να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης εναντίον των αυτονομιστών εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, δήλωσε νωρίτερα αυτή η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το STC, που στηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατηγορεί τη Σαουδική Αραβία ότι έπληξε θέσεις τους. «Η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας βομβάρδισε θέσεις» των αυτονομιστών στο Ουάντι Ναχμπ, στην επαρχία της Χαντραμούτ, μετέδωσε «το ανεξάρτητο κανάλι του Άντεν» που πρόσκειται στο κίνημα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Η τηλεόραση πρόβαλε ένα βίντεο όπου φαίνεται καπνός να υψώνεται στην έρημο, με λευκά οχήματα σε πρώτο πλάνο.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα από αυτά τα πλήγματα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τις καταλήψεις εδαφών από τους αυτονομιστές

Σε ανακοίνωσή τους οι αυτονομιστές προειδοποίησαν ότι τα πλήγματα «δεν θα εμποδίσουν τους πληθυσμούς του Νότου να συνεχίσουν μέχρι να αποκατασταθούν τα δικαιώματά τους». Το κίνημα, που πάντως αποτελεί τμήμα του συνασπισμού της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, δήλωσε ταυτόχρονα «ανοιχτό σε κάθε διευθέτηση» που θα εγγυάται «την ασφάλεια, την ενότητα και την ακεραιότητα του Νότου».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την Πέμπτη, έπειτα από συγκρούσεις μεταξύ των αυτονομιστών και έναν αρχηγό φυλής που πρόσκειται στο Ριάντ, η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τις καταλήψεις εδαφών και κατήγγειλε μια «αδικαιολόγητη κλιμάκωση» λέγοντας ότι αναμένει «την κατεπείγουσα αποχώρηση των δυνάμεων» του SCT από τις επαρχίας Μάχρα και Χαντραμούτ. Στις αρχές Δεκεμβρίου το SCT είχε απορρίψει ένα παρόμοιο αίτημα των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας.

Συγκέντρωση των αυτονομιστών στο Άντεν της Υεμένης, 21 Δεκεμβρίου 2025.

Χούθι και κυβέρνηση συμφώνησαν σε εκεχειρία το 2022

Από το 2014 η Υεμένη έχει βυθιστεί σε έναν καταστροφικό πόλεμο μεταξύ των ανταρτών Χούθι, που στηρίζονται από το Ιράν, και της κυβέρνησης που στηρίζεται από ετερόκλητες δυνάμεις. Η παρέμβαση του στρατιωτικού συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία, το 2015, επιδείνωσε τη σύγκρουση, αφήνοντας πίσω μια χώρα διαιρεμένη, εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο. Σχετική ηρεμία επικράτησε μετά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε το 2022 μεταξύ των Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων.

Το Ομάν, χώρα που έχει μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου και συνορεύει με την επαρχία Μάχρα, ζήτησε «να αποφευχθεί κάθε κλιμάκωση (…) και να ξεκινήσει πολιτικός διάλογος».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η προέλαση του STC αυξάνει τον κίνδυνο για «μεγαλύτερη κλιμάκωση» στη χώρα. «Μια επανάληψη των εχθροπραξιών θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την ειρήνη και την περιφερειακή ασφάλεια», τόνισε, καλώντας όλες τις πλευρές να ρίξουν τους τόνους.

