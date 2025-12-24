Υεμένη: Αμεση απελευθέρωση όλων των κρατουμένων από τους Χούθι απαιτεί το ΣΑ του ΟΗΕ
Το ΣΑ του ΟΗΕ καταδικάζει «με τους πιο έντονους όρους» τις συνεχιζόμενες κρατήσεις από τους Χούθι προσωπικού του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών φορέων.
Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας επανεπιβεβαίωσαν τη στήριξη τους στις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για την Υεμένη, καθώς και τη δέσμευσή τους να εργαστούν για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και ευημερίας για τον λαό της χώρας (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ).
Αμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση όλων όσους κρατούνται από τους Χούθι
Τόνισαν ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εξελίξεων, στην Υεμένη δεν ευνοεί την πρόοδο, έκαναν έκκληση για αποκλιμάκωση και ενθάρρυναν την εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών από όλα τα μέρη και τους περιφερειακούς παράγοντες.
Υπογράμμισαν τη σταθερή στήριξή τους στις προσπάθειες για μια πολιτική διευθέτηση και για τον τερματισμό των δεινών του λαού της Υεμένης.
Στην ανακοίνωσή τους επανεπιβεβαίωσαν τη σαφή προσήλωσή τους στην ενότητα, κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης, καθώς και στο Προεδρικό Συμβούλιο Ηγεσίας και την Κυβέρνηση της Υεμένης.
Τα μέλη του Συμβουλίου επανέλαβαν την καταδίκη τους «με τους πιο έντονους όρους» για τις συνεχιζόμενες κρατήσεις από τους Χούθι προσωπικού του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, εθνικών και διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και διπλωματικών αποστολών.
Βαθιά ανησυχία
Εξέφρασαν βαθιά ανησυχία για την κατάσταση των ατόμων αυτών, που κρατούνται από το 2021, 2023, 2024 και 2025, καθώς και εκείνων που κρατούνται από τις 18 Δεκεμβρίου 2025.
Επίσης επανέλαβαν την απαίτησή τους για την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση όλων όσους κρατούνται από τους Χούθι και τόνισαν εκ νέου ότι όλες οι απειλές κατά όσων παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και συνδρομή είναι απαράδεκτες και επιδεινώνουν τη ζοφερή ανθρωπιστική κατάσταση.
Πηγή: ΑΠΕ
