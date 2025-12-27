Υεμένη: Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση – Απέφυγαν να πάρουν θέση
Οι ΗΠΑ απέφυγαν να πάρουν θέση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και ΗΑΕ για τις εχθροπραξίες στην Υεμένη, και περιορίστηκαν να απευθύνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις αντιμαχόμενες πλευρές.
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο απηύθυνε χθες Παρασκευή έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις αντιμαχόμενες πλευρές στην Υεμένη, αποφεύγοντας να πάρει θέση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στρατηγικών εταίρων των ΗΠΑ που εμπλέκονται στην κλιμάκωση των εχθροπραξιών (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Kevin Mohatt, επάνω, ο Μάρκο Ρούμπιο).
«Ζητούμε αυτοσυγκράτηση και συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών, με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.
«Είμαστε ευγνώμονες στους εταίρους μας, στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για τον ηγετικό διπλωματικό τους ρόλο», συμπλήρωσε.
Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ζήτησε σήμερα Σάββατο από τον συνασπισμό, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, να λάβει «στρατιωτικά μέτρα» για να στηρίξει τις δυνάμεις της στα εδάφη που κατέλαβαν πρόσφατα οι αυτονομιστές.
Από την πλευρά τους, οι αυτονομιστές του Μεταβατικού Συμβουλίου του Νότου (STC) – το οποίο στηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία ότι έπληξε θέσεις τους και επανέλαβαν ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να επιτύχουν τους στόχους τους.
Αυτό το αυτονομιστικό κίνημα κατέλαβε πρόσφατα μεγάλες εκτάσεις και λέει ότι θέλει να επανιδρύσει το κράτος της Νότιας Υεμένης, που ήταν ανεξάρτητο από το 1967 μέχρι το 1990.
Ετοιμοι για δράση…
Περισσότεροι από 15.000 υεμενίτες μαχητές που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία έχουν συγκεντρωθεί σε στρατηγικής σημασίας ζώνες στα σύνορα των δύο χωρών, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο.
Το Ριάντ ενδέχεται να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης εναντίον των αυτονομιστών εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, δήλωσε η ίδια πηγή.
Από το 2014 η Υεμένη έχει βυθιστεί σε έναν καταστροφικό πόλεμο μεταξύ των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης που στηρίζεται από ετερόκλητες δυνάμεις.
Η παρέμβαση του στρατιωτικού συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία, το 2015, επιδείνωσε τη σύγκρουση, αφήνοντας πίσω μια χώρα διαιρεμένη, εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο.
Πηγή: ΑΠΕ
Υεμένη: Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση – Απέφυγαν να πάρουν θέση
