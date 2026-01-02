Η κρίση στην Υεμένη κλιμακώνεται. Σήμερα ξέσπασαν συγκρούσεις στην επαρχία Χαντραμούτ της Υεμένης, που συνορεύει με τη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των δυνάμεων που είναι πιστές στον κυβερνήτη της περιοχής, ο οποίος υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, και του αυτονομιστικού Μεταβατικού Συμβουλίου του Νότου (STC) που διατηρεί σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το STC κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία ότι βομβάρδισε τις δυνάμεις του κοντά στα σύνορα και έκανε λόγο για επτά νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες. Ωστόσο, ο κυβερνήτης του Χαντραμούτ, Σαλέμ αλ-Χανμπάσι, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι προσπάθειες για την ανάκτηση των βάσεων από το STC είχαν ως στόχο την «ειρηνική και συστηματική» ανάκτηση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην νότια επαρχία της Υεμένης.

«Η επιχείρηση δεν αποτελεί κήρυξη πολέμου ή κλιμάκωση της έντασης, αλλά προληπτικό μέτρο για την προστασία της ασφάλειας και την αποτροπή του χάους», ανέφερε σε δήλωσή του.

Ο Μοχάμεντ Αλ Ατάμπ του Al Jazeera, ο οποίος μεταδίδει από τη Σαναά, ανέφερε ότι την Παρασκευή σημειώθηκαν συγκρούσεις σε θέσεις όπου βρίσκονται οι δυνάμεις του STC κατά μήκος των συνόρων με τη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, πρόσθεσε «ακόμα περιμένουμε επιβεβαίωση για το τι συμβαίνει εκεί», λέγοντας ότι οι τελευταίες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από την περιοχή υποδηλώνουν ότι το STC έχει διατηρήσει τον έλεγχο των θέσεών του.

Λίγο αργότερα η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του στόλου στην Αραβική Θάλασσα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση στόχος της επιχείρησης είναι η επιθεώρηση και η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στην περιοχή.

Κόντρα Σαουδικής Αραβίας με ΗΑΕ

Η έκρηξη των συγκρούσεων έρχεται μετά την ανακοίνωση της υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνησης της Υεμένης ότι είχε διορίσει τον αλ-Χανμπάσι να αναλάβει τη συνολική διοίκηση των δυνάμεων της Εθνικής Ασπίδας στην ανατολική επαρχία, παραχωρώντας του πλήρη στρατιωτική, ασφαλιστική και διοικητική εξουσία, σε μια κίνηση που, όπως είπε, αποσκοπούσε στην αποκατάσταση της ασφάλειας και της τάξης.

Η Σαουδική Αραβία και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, την οποία υποστηρίζει, κατηγόρησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι εξόπλισαν το STC και το ώθησαν να καταλάβει τμήματα των επαρχιών Χαντραμούτ και αλ Μάρα στο νότιο τμήμα της Υεμένης τον περασμένο μήνα.

Το Ριάντ προειδοποίησε ότι θεωρεί την αυξανόμενη παρουσία του STC σε αυτές τις επαρχίες — οι οποίες συνορεύουν με τη Σαουδική Αραβία — ως απειλή για την εθνική του ασφάλεια. Τα ΗΑΕ έχουν απορρίψει αυτές τις κατηγορίες και δήλωσαν ότι είναι προσηλωμένα στην ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας.

Την περασμένη εβδομάδα, τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν τις υπόλοιπες δυνάμεις τους από την Υεμένη, αφού η Σαουδική Αραβία στήριξε το αίτημα της κυβέρνησης για αποχώρηση των δυνάμεών τους εντός 24 ωρών.

Από σύμμαχοι ενάντια στους Χούθι έγιναν εχθροί

Η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το STC αποτελούν μέρος μιας στρατιωτικής συμμαχίας που συγκρότησε το Ριάντ πριν από μια δεκαετία για να αντιμετωπίσει τους Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν τώρα μεγάλο μέρος της χώρας και την πρωτεύουσα Σαναά. Ωστόσο, οι όλο και πιο επιθετικές αποσχιστικές ενέργειες του STC και οι κατηγορίες ότι τα ΗΑΕ βοηθούν την ομάδα έχουν δημιουργήσει εντάσεις εντός της συμμαχίας.

Ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου Ηγεσίας που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, Ρασάντ αλ Αλιμί, προειδοποίησε ενάντια σε οποιαδήποτε απόπειρα αντίθεσης στις αποφάσεις της κυβέρνησης προκειμένου η χώρα να μην ολισθήσει σε έναν νέο κύκλο βίας.

«Η απόφαση να τερματιστεί η στρατιωτική παρουσία των ΗΑΕ ελήφθη στο πλαίσιο της διόρθωσης της πορείας της συμμαχίας και σε συντονισμό με την κοινή ηγεσία της, με τρόπο που να εξασφαλίζει την παύση οποιασδήποτε υποστήριξης σε στοιχεία εκτός του κράτους», δήλωσε ο αλ Αλιμί σε ανακοίνωσή του.

Η ένταση κλιμακώνεται

Το STC επιμένει ότι οι μαχητές του θα παραμείνουν στις νότιες επαρχίες, από τις οποίες η Σαουδική Αραβία και η επίσημη κυβέρνηση της Υεμένης θέλουν να αποσυρθούν.

Την Παρασκευή, ο πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη κατηγόρησε τον ηγέτη του STC, Αϊνταρούς αλ Ζουμπάιντι, για την άρνησή του να χορηγήσει άδεια προσγείωσης την προηγούμενη ημέρα σε αεροπλάνο που μετέφερε σαουδαραβική αντιπροσωπεία στο Άντεν.

«Για αρκετές εβδομάδες και μέχρι χθες, το Βασίλειο προσπάθησε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με το Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο για να τερματίσει την κλιμάκωση… αλλά αντιμετώπισε συνεχή απόρριψη και πείσμα από τον Ζουμπάιντι», δήλωσε ο πρέσβης, Μοχάμεντ αλ Τζαμπερ, στο X.

Η διακοπή των πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Άντεν την Πέμπτη συνεχίστηκε και την Παρασκευή, καθώς και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούσαν η μία την άλλη για τη διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας.

