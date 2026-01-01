newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία περιμένει ότι τα ΗΑΕ θα αποσύρουν τη στήριξη στους αυτονομιστές
01 Ιανουαρίου 2026 | 01:30

Υπό την πίεση του Ριάντ, τα Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι αποσύρουν τις εναπομείνασες δυνάμεις τους στην Υεμένη, όπου υποστηρίζουν ένα αυτονομιστικό κίνημα που πρόσφατα πήρε τον έλεγχο τεράστιων εκτάσεων

Η Σαουδική Αραβία χαιρετίζει την προαναγγελθείσα αποχώρηση από την Υεμένη των στρατευμάτων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αλλά ελπίζει κυρίως ότι θα σταματήσουν να υποστηρίζουν τους αυτονομιστές στη γειτονική αυτή χώρα, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στη σαουδαραβική κυβέρνηση.

«Η Σαουδική Αραβία θέλει να δει εάν τα Εμιράτα θα σταματήσουν να υποστηρίζουν τους αυτονομιστές. Αυτό που μετρά, είναι η στήριξή τους στους αυτονομιστές», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Υπό την πίεση του Ριάντ, τα Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι αποσύρουν τις εναπομείνασες δυνάμεις τους στην Υεμένη, όπου υποστηρίζουν ένα αυτονομιστικό κίνημα που πρόσφατα πήρε τον έλεγχο τεράστιων εκτάσεων.

«Αυτό είναι ένα καλό μέτρο αποκλιμάκωσης, αλλά πώς αυτό θα ερμηνευτεί αυτό συγκεκριμένα;», δήλωσε η σαουδαραβική πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η Σαουδική Αραβία, επικεφαλής ενός συνασπισμού που υποστηρίζει την κυβέρνηση στην Υεμένη, κάλεσε επίσης το αυτονομιστικό κίνημα του Μεταβατικού Συμβουλίου του Νότου (STC), να αποχωρήσει από κατακτημένες περιοχές αλλά αυτό αρνήθηκε. Ο συνασπισμός βομβάρδισε την Τρίτη το λιμάνι αλ Μουκάλα, στη νότια Υεμένη, που είναι στα χέρια του STC.

Σύμφωνα με το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, οι βομβαρδισμοί είχαν στόχο «μεγάλη ποσότητα όπλων και οχημάτων μάχης» που προορίζονταν για τους αυτονομιστές, τα οποία είχαν μόλις εκφορτωθεί από πλοία που έρχονταν από το λιμάνι Φουτζάιρα των Εμιράτων.

Το Ριάντ κατηγόρησε στη συνέχεια τα Εμιράτα ότι βρίσκονται πίσω από την πρόσφατη προώθηση των αυτονομιστών, κρίνοντας ότι οι ενέργειες του Αμπού Ντάμπι συνιστούν «απειλή για την ασφάλεια» της Σαουδικής Αραβίας και της περιοχής.

Τα Εμιράτα, που δήλωσαν ότι το φορτίο από τα Εμιράτα το οποίο εκφορτώθηκε στην Υεμένη δεν περιλάμβανε «κανένα όπλο» διέψευσαν ότι «πυροδότησαν τη σύγκρουση».

Συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ομάν και Σαουδικής Αραβίας

Παράλληλα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν συνάντησε τον Σαουδάραβα ομόλογό του στο Ριάντ για να συζητήσουν για την εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης στην κρίση στην Υεμένη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο του. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα του αεροπορικού βομβαρδισμού υπό το Ριάντ του λιμανιού αλ Μουκάλα, ο οποίος αύξησε την ένταση μεταξύ του Ριάντ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου, στην καρδιά περιφερειακών αντιπαλοτήτων, έχει ήδη αποδυναμωθεί από μια μακρά σύγκρουση με τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν προσχωρήσει στον υπό το Ριάντ συνασπισμό κατά των Χούθι το 2015, αλλά απέσυραν το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεών τους τέσσερα χρόνια αργότερα.

Η σύγκρουση που ξέσπασε το 2014 μεταξύ από τη μια πλευρά, της κυβέρνησης και των συμμάχων της, εκ των οποίων το STC, και από την άλλη, των Χούθι, μετρά ήδη εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, κατακερμάτισε τη χώρα και προκάλεσε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο. Μια εκεχειρία που συμφωνήθηκε το 2022 τηρείται σε γενικές γραμμές.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία συγκρούεται με τους υποστηριζόμενους από τα ΗΑΕ αυτονομιστές στη νότια Υεμένη. Τα ΗΑΕ δήλωσαν ότι τερματίζουν τη στρατιωτική τους αποστολή εκεί, αναδεικνύοντας ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των συμμάχων του Κόλπου.

