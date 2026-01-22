Ολυμπιακός: Tα σενάρια πρόκρισης και τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Champions League

Μέχρι και την 5η αγωνιστική ο Ολυμπιακός είχε δύο βαθμούς. Μέσα σε δύο αγώνες κατέκτησε έξι πόντους (0-1 τη Καϊράτ και 2-0 τη Λεβερκούζεν) και πλέον έχει αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ-άουτ του UEFA Champions League. Ουσιαστικά οι ερυθρόλευκοι «κρατούν» την τύχη τους στα χέρια τους.

Με δεδομένο ότι οι 32 από τις 36 ομάδες έχουν ελπίδες να μπουν στις 24 ομάδες που εξασφαλίζουν πρόκριση (οι οκτώ απευθείας στους «16» και οι υπόλοιπες σε αγώνες μπαράζ) η 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι πάμε για μια μάχη…θρίλερ!

Μετά τη νίκη επί της Μπάγερν οι Πειραιώτες βρίσκονται στους οκτώ βαθμούς και στην 24η θέση του πίνακα και ξέρουν πως με νίκη την ερχόμενη εβδομάδα (Τετάρτη 28/1, 22:00) στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ θα βρίσκονται δεδομένα στην κλήρωση της επόμενης Παρασκευής (30/1) για την ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ. Οι 11 πόντοι δίνουν πρόκριση και πιθανώς μία καλή θέση στην τελική κατάταξη της League Phase.

Με ήττα ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα εκτός Ευρώπης. Το ερώτημα είναι «τι γίνεται με ισοπαλία;». Εδώ θα παίξουν ρόλο συγκεκριμένοι παράγοντες: Ο συνδυασμός αποτελεσμάτων από τα υπόλοιπα παιχνίδια που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό και έπειτα η διαφορά τερμάτων, η οποία είναι το πρώτο μεταξύ των κριτηρίων ισοβαθμίας. Αυτά κατά βάση.

Ο προσεχής αντίπαλος της ομάδα του Μεντιλίμπαρ ο Άγιαξ, θέλει μόνο τη νίκη για να ελπίζει καθώς με ισοπαλία κόντρα στους Πειραιώτες θα φτάσει τους 7 βαθμούς και θα μείνει εκτός. Στους 6 επίσης αυτή τη στιγμή είναι οι Σεν Ζιλουάζ (-10 και υποδέχεται την Αταλάντα), Μπενφίκα (-4 και υποδέχεται τη Ρεάλ), Μπόντο/Γκλιμτ (-2 και φιλοξενείται από την Ατλέτικο) και Πάφος (-6 και φιλοξενεί τη Σλάβια Πράγας).

Ο Ολυμπιακός έχει ακριβώς από κάτω του στη βαθμολογία τις Νάπολι και Κοπεγχάγη, που έχουν επίσης 8 βαθμούς, με τους Δανούς να είναι στο -6 και τους Ιταλούς στο -5 όπως ακριβώς και η ελληνική ομάδα. Συνεπώς σε περίπτωση ισοπαλίας στα τρία αυτά ματς, οι δυο αντίπαλοί του χρειάζονται περισσότερα γκολ από όσα πετύχει (υπάρχει φυσικά και το 0-0) η ελληνική ομάδα στο Άμστερνταμ.

Επίσης στους 8 βαθμούς βρίσκονται Μπιλμπάο και PSV υπερτερώντας στην ισοβαθμία των Πειραιωτών. Η ομάδα του Βαλβέρδε έχει -4 συντελεστή τερμάτων και την τελευταία αγωνιστική φιλοξενεί την Σπόρτινγκ, ενώ οι Ολλανδοί (-1) υποδέχονται την Μπάγερν Μονάχου.

Επίσης, στους 7 βρίσκεται η Κλαμπ Μπριζ που παίζει εντός με Μαρσέιγ και αναζητά μόνο το τρίποντο.

Αυτά είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase:

Διαφορά τερμάτων Καλύτερη επίθεση Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση Νίκες Εκτός έδρας νίκες Βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας Βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Καϊράτ-Κλαμπ Μπριζ 1-4

Μπόντο/Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 6-1

Ίντερ-Άρσεναλ 1-3

Σπόρτινγκ-Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Τότεναμ-Ντόρτμουντ 2-0

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 2-0

Κοπεγχάγη-Νάπολι 1-1

Βιγιαρεάλ-Άγιαξ 1-2

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Γαλατάσαραϊ-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Καραμπάγκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2

Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα 2-4

Μαρσέιγ-Λίβερπουλ 0-3

Τσέλσι-Πάφος 1-0

Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 2-0

Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0

Νιούκαστλ-Αϊντχόφεν 3-0

Αταλάντα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-3

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League:

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής (8η) της League Phase

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 22:00

Άρσεναλ-Καϊράτ

Άγιαξ-Ολυμπιακός

Άιντραχτ-Τότεναμ

Πάφος-Σλάβια Πράγας

Λεβερκούζεν-Βιγιαρεάλ

Νάπολι-Τσέλσι

Μάντσεστερ Σίτι-Γαλατάσαραϊ

Ατλέτικο-Μπόντο/Γκλιμτ

Κλαμπ Μπριζ-Αταλάντα

Ουνιον ΣΖ-Αταλάντα

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σπόρτινγκ

Παρί Σεν Ζερμέν-Νιούκαστλ

Μονακό-Γιουβέντους

Μπαρτσελόνα-Κοπεγχάγη

Ντόρτμουντ-Ίντερ

Αϊντχόφεν-Μπάγερν Μονάχου

Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης

Λίβερπουλ-Καραμπάγκ