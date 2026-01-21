Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι 16… Φουστέρ

Ο Ολυμπιακός πάει λοιπόν στο Άμστερνταμ για να τα παίξει όλα για όλα, σε μια μεγάλη «μάχη» με τον Άγιαξ για πρόκριση στην φάση των πλέιφ του Champions League.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη και μια σημαντική επίσης δικαίωση των προσπαθειών που έχουν κάνει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του.

Και για να σταθούμε και σε μια λεπτομέρεια της χθεσινής αναμέτρησης, γουρλής ο Νταβίντ Φουστέρ που βρέθηκε στο Καραϊσκάκη για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού και όπως φυσικό, αποθεώθηκε από τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων».

Ο κόσμος ξέρει κι εκτιμά τους παίκτες που έχουν δείξει σεβασμό στην ομάδα τους κι αν μη τι άλλο ο Φουστέρ υπήρξε πάντα ένας μεγάλος μαχητής, ένας «στρατιώτης» για τον Ολυμπιακό κι αυτό δεν το ξεχνούν οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων».

Και μιας και πιάσαμε την κουβέντα για τον παλαίμαχο Ισπανό άσο των πρωταθλητών Ελλάδος, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εστιάσουμε σ’ έναν παράγοντα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης υπέρ της ελληνικής ομάδας.

Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι του Καραϊσκάκη όχι έναν, ούτε δύο, αλλά 16… Φουστέρ και κατάφερε να πάρει την σπουδαία νίκη που τον κρατάει «ζωντανό» στην διεκδίκηση της πρόκρισης.

Ο Μεντιλίμπαρ χρησιμοποίησε 16 παίκτες στην «μάχη» με την γερμανική ομάδα και είναι μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό, πως όλοι έκαναν κατάθεση ψυχής για να μπορέσουν οι πειραιώτες να φτάσουν στην κατάκτηση της νίκης.

Όλοι έδωσαν το 110% όπως το έδινε και ο Νταβίντ Φουστέρ σε κάθε παιχνίδι της ομάδας του λιμανιού, γεγονός που τον έκανε άλλωστε και πολύ αγαπητό (όπως προαναφέραμε) στις τάξεις των οπαδών του Ολυμπιακού.

Η ομάδα του Πειραιά είχε ανάγκη αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα, ήθελε πολύ τη νίκη σ’ αυτή την «μάχη» και το 2-0 επί της Λεβερκούζεν δίνει μεγάλη ψυχολογική ώθηση στους πρωταθλητές για την συνέχεια.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού ήξεραν πως για να έρθει αυτή η μεγάλη και σημαντική νίκη, έπρεπε να βρουν τα ψυχικά αποθέματα για να παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις και δεν ήταν εύκολο, κρίνοντας άλλωστε κι από την δυναμικότητα της Μπάγερ.

Η Λεβερκούζεν είναι εξαιρετική ομάδα και το έδειξε και στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, για ν’ αποδειχθεί περίτρανα πόσο δύσκολη διοργάνωση είναι το Champions League, όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος.

Με ψυχή όμως ανάλογη μ’ αυτήν του Νταβίντ Φουστέρ ήρθε η μεγάλη νίκη για την ελληνική ομάδα και τώρα ο Ολυμπιακός θα δώσει έναν ακόμα «τελικό» αυτή την φορά στο Άμστερνταμ, απέναντι στον Άγιαξ.

Κι επειδή την προηγούμενη φορά που ο Ολυμπιακός είχε νικήσει γερμανική ομάδα (την Μπορούσια Ντόρτμουντ) στο Καραϊσκάκη (3-1) έχει ενδιαφέρον να εστιάσουμε σε δύο στοιχεία που αν μη τι άλλο έχουν ένα ενδιαφέρον.

Και σ’ εκείνο το ματς οι πειραιώτες είχαν ανοίξει νωρίς το σκορ (8’) και μάλιστα με κεφαλιά που είχε κάνει ένας ακραίος (αριστερός) μπακ της ομάδας, ο Χοσέ Χολέμπας. Χθες ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του δεξιού μπακ του Κοστίνια, στο δεύτερο μόλις λεπτό της αναμέτρησης.

Κι όσο για το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού πριν από 15 χρόνια κόντρα στην Μπορούσια; Το είχε πετύχει λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους ο σέντερ φορ των πειραιωτών, ο Ράφικ Τζιμπούρ, ενώ χθες το 2-0 έκανε πάλι ο σέντερ φορ των «ερυθρόλευκων», ο Μεχντί Ταρέμι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.