Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Super Technologies: Μια επένδυση-σταθμός που αλλάζει τον χάρτη του iGaming στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 22 Ιανουαρίου 2026 | 09:00

Super Technologies: Μια επένδυση-σταθμός που αλλάζει τον χάρτη του iGaming στην Ελλάδα

Ο παγκόσμιος όμιλος τεχνολογίας πρόκειται να εισέλθει στην ελληνική αγορά, θέτοντας νέα πρότυπα στην ψηφιακή ψυχαγωγία και τον υπεύθυνο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Spotlight

Μια νέα σελίδα θα ανοίξει για την εγχώρια αγορά του διαδικτυακού στοιχήματος και των τυχερών παιγνίων, καθώς η Super Technologies, ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους ομίλους τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, ανακοίνωσε την επικείμενη είσοδό της στην Ελλάδα.

Η στρατηγική αυτή επένδυση πέρα από μια επιχειρηματική κίνηση, αποτελεί ένα όραμα για τον πλήρη ανασχηματισμό του κλάδου του iGaming στη χώρα μας, μέσα από την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών και διεθνούς τεχνογνωσίας.

Η Super Technologies έρχεται στην Ελλάδα για να προσφέρει μια προηγμένη, προσωποποιημένη εμπειρία, έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη βάση τις αρχές του υπεύθυνου στοιχηματισμού για τα μέλη της.

Εκεί που η ψυχαγωγία συναντά την τεχνολογική καινοτομία

Η διαδρομή της Super ξεκίνησε το 2008 και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε έναν οργανισμό που ξεπερνά τα όρια ενός παραδοσιακού παρόχου τυχερών παιχνιδιών. Σήμερα, απασχολεί περισσότερους από 5.000 επαγγελματίες παγκοσμίως, διατηρώντας ισχυρή παρουσία σε απαιτητικές αγορές όπως η Βραζιλία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σερβία.

Στην καρδιά της λειτουργίας της βρίσκεται η τεχνολογική και προϊοντική υπεροχή, με hubs σε Άμστερνταμ, Μαδρίτη, Ζάγκρεμπ, Λονδίνο και Βουκουρέστι. Εκεί, ο όμιλος αναπτύσσει ιδιόκτητες πλατφόρμες, προσφέροντας εξαιρετικά εξατομικευμένες εμπειρίες στα μέλη της, με πάνω από 800 ειδικούς στους τομείς του προϊόντος και της τεχνολογίας να εργάζονται καθημερινά για τη δημιουργία καινοτόμων μοντέλων συναλλαγών και εξελιγμένων υποδομών κυβερνοασφάλειας.

Η «ψήφος εμπιστοσύνης» από Blackstone και HPS

Η οικονομική ευρωστία και η μακροπρόθεσμη προοπτική του ομίλου επιβεβαιώνονται από τις στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους επενδυτικούς εταίρους παγκόσμιας εμβέλειας. Ήδη από το 2019, ο επενδυτικός κολοσσός Blackstone πραγματοποίησε μειοψηφική επένδυση ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ στον όμιλο.

Στη συνέχεια, η θέση της εταιρείας ενισχύθηκε θεαματικά το 2025 μέσω μιας συμφωνίας αναχρηματοδότησης ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την Blackstone και την HPS Investment Partners, μια κίνηση που επιτρέπει την επιτάχυνση της παγκόσμιας επέκτασης και τη συνεχή επένδυση στην καινοτομία.

Ηγετική ομάδα με διεθνή εμπειρία και ελληνικό αποτύπωμα

Πίσω από τη δυναμική πορεία της Super Technologies βρίσκεται μια ομάδα ηγεσίας με εντυπωσιακά βιογραφικά. Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Sacha Dragic, είναι ο άνθρωπος που από το 2008 μετέτρεψε την εταιρεία σε ένα διεθνές success story, όντας παράλληλα ενεργός επενδυτής σε τομείς όπως τα ακίνητα και τα χρηματοοικονομικά.

Στο πλευρό του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Albert Simsensohn προσφέρει την πολύτιμη εμπειρία του από senior θέσεις σε κολοσσούς όπως η Meta, το eBay και η OLX, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του στη McKinsey & Company.

Την ηγετική πυραμίδα συμπληρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, HansHolger Albrecht, ένα στέλεχος με μακρά θητεία στην κορυφή διεθνών εταιρειών τεχνολογίας και media, όπως η Deezer, η Millicom International και η Modern Times Group (MTG AB).

Ωστόσο, η είσοδος στην Ελλάδα συνοδεύεται από μια 100% ελληνική προσέγγιση στη στελέχωση. Η εταιρεία επενδύει σε ανθρώπους της εγχώριας αγοράς, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

Προσήλωση στη διαφάνεια και την προστασία των παικτών της

Για την Super Technologies, η επιχειρηματική ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τήρηση των υψηλότερων προτύπων συμμόρφωσης, διαφάνειας και υπευθυνότητας, συμμετέχοντας ενεργά σε διεθνείς οργανισμούς όπως η IBIA και η EGBA.

Παράλληλα, θέτοντας την υπευθυνότητα στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της, με στόχο την ασφαλή και διαφανή εμπειρία ψυχαγωγίας για όλα τα μέλη της, εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές στον υπεύθυνο στοιχηματισμό. Συγκεκριμένα, συνεργάζεται με ειδικούς του κλάδου και επενδύει στην εκπαίδευση των παικτών της, διασφαλίζοντας ότι τα μέλη γνωρίζουν και μπορούν να αξιοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία ασφαλούς παιχνιδιού.

Μια νέα εποχή για το iGaming στην Ελλάδα

Η επικείμενη είσοδος της Super στην ελληνική αγορά σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για το iGaming στη χώρα. Συνδυάζοντας την προηγμένη τεχνολογία, καινοτόμα προϊόντα, εξαιρετική εμπειρία των μελών της και αδιαπραγμάτευτα πρότυπα ευθύνης, ο όμιλος είναι έτοιμος να επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες των Ελλήνων χρηστών και να συμβάλει ουσιαστικά στη μακροπρόθεσμη εξέλιξη της εγχώριας ψηφιακής ψυχαγωγίας με τη Superbet.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

ΔΕΗ: Ωριμάζει αδειοδοτικά το data center στη Δυτική  Μακεδονία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Τράπεζες
Καταθέσεις: Αυξάνονται από τα νοικοκυριά 9 συνεχόμενα έτη

Καταθέσεις: Αυξάνονται από τα νοικοκυριά 9 συνεχόμενα έτη

inWellness
inTown
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ
Τα Νέα της Αγοράς 19.01.26

Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ

Ανακαλύπτουμε τρία ντοκιμαντέρ που επαναπροσδιορίζουν την ψυχαγωγία, συνδυάζοντας την ένταση ενός «θρίλερ» με τη συγκίνηση αληθινών ιστοριών που μοιάζουν με παραμύθι.

Σύνταξη
Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία
Τα Νέα της Αγοράς 15.01.26

Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία

Με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την ασφάλεια, το υπεύθυνο παιχνίδι, τον αθλητισμό και την κοινωνία, δημιουργώντας εμπειρίες που ξεχωρίζουν και αφήνουν μετρήσιμο αποτύπωμα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective
Στωικός 22.01.26

Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective

Οι Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον επανενώθηκαν στο podcast Where Everybody Knows Your Name και αποκάλυψαν μερικές στιγμές τους πίσω από τις κάμερες κατά την διάρκεια των γυρισμάτων True Detective.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης
Πολιτική 22.01.26

Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης

Ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί απευθείας στις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σύνταξη
Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»
Ελλάδα 22.01.26

Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»

«Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δοκιμάζουν τα όριά τους: Συνέδριο επιβίωσης ή ρήξης για τη Νέα Αριστερά – Το βλέμμα στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δοκιμάζουν τα όριά τους: Συνέδριο επιβίωσης ή ρήξης για τη Νέα Αριστερά – Το βλέμμα στον Τσίπρα

Όλα ανοιχτά το επόμενο τετραήμερο για το μέλλον της Νέας Αριστεράς, το σενάριο της ρήξης και χρυσή τομή μέσω αυτονομίας

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους
Έρευνα Randstad 22.01.26

Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους

Η διεθνής έρευνα Workmonitor 2026 της Randstad, δείχνει μια αγορά εργασίας σε κρίσιμη καμπή. Μεγαλώνει η ψαλίδα των προσδοκιών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική
Εικόνες αποκάλυψης 22.01.26 Upd: 08:57

Σάρωσε τη χώρα η φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες, παγίδες θανάτου δρόμοι στην Αττική

Σε εξέλιξη η φονική κακοκαιρία, που σαρώνει τη χώρα - Δύο νεκροί, άνθρωποι εγκλωβισμένοι, πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα - Χάος στην Αττική

Σύνταξη
Allianz: Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ – Εξετάζοντας τις πιθανότητες
Τα τρία σενάρια 22.01.26

Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ - Εξετάζοντας τις πιθανότητες

Η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία γιατί, όπως υποστηρίζει, είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση εντός του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πόσο πιθανό όμως είναι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 22.01.26

Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε πως έδωσε οδηγία στο υπουργείο Εξωτερικών να μελετήσει την πρόσκληση του κ. Τραμπ να ενταχθεί στο υπό ίδρυση «συμβούλιο ειρήνης» του και ότι θα δοθεί απάντηση εν ευθέτω χρόνο

Σύνταξη
Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;
Novus Orbis 22.01.26

Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;

Η νέα ταινία Magellan του Λαβ Ντίαζ επανεξετάζει τον μύθο του εξερευνητή, φωτίζοντας τη βία και τις αντιφάσεις πίσω από το ιστορικό πρόσωπο. Ο Μαγγελάνος προβάλλεται ως μια σκοτεινή, διχαστική φιγούρα πέντε αιώνες μετά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο