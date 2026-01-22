Super Technologies: Μια επένδυση-σταθμός που αλλάζει τον χάρτη του iGaming στην Ελλάδα

Μια νέα σελίδα θα ανοίξει για την εγχώρια αγορά του διαδικτυακού στοιχήματος και των τυχερών παιγνίων, καθώς η Super Technologies, ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους ομίλους τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, ανακοίνωσε την επικείμενη είσοδό της στην Ελλάδα.

Η στρατηγική αυτή επένδυση πέρα από μια επιχειρηματική κίνηση, αποτελεί ένα όραμα για τον πλήρη ανασχηματισμό του κλάδου του iGaming στη χώρα μας, μέσα από την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών και διεθνούς τεχνογνωσίας.

Η Super Technologies έρχεται στην Ελλάδα για να προσφέρει μια προηγμένη, προσωποποιημένη εμπειρία, έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη βάση τις αρχές του υπεύθυνου στοιχηματισμού για τα μέλη της.

Εκεί που η ψυχαγωγία συναντά την τεχνολογική καινοτομία

Η διαδρομή της Super ξεκίνησε το 2008 και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε έναν οργανισμό που ξεπερνά τα όρια ενός παραδοσιακού παρόχου τυχερών παιχνιδιών. Σήμερα, απασχολεί περισσότερους από 5.000 επαγγελματίες παγκοσμίως, διατηρώντας ισχυρή παρουσία σε απαιτητικές αγορές όπως η Βραζιλία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σερβία.

Στην καρδιά της λειτουργίας της βρίσκεται η τεχνολογική και προϊοντική υπεροχή, με hubs σε Άμστερνταμ, Μαδρίτη, Ζάγκρεμπ, Λονδίνο και Βουκουρέστι. Εκεί, ο όμιλος αναπτύσσει ιδιόκτητες πλατφόρμες, προσφέροντας εξαιρετικά εξατομικευμένες εμπειρίες στα μέλη της, με πάνω από 800 ειδικούς στους τομείς του προϊόντος και της τεχνολογίας να εργάζονται καθημερινά για τη δημιουργία καινοτόμων μοντέλων συναλλαγών και εξελιγμένων υποδομών κυβερνοασφάλειας.

Η «ψήφος εμπιστοσύνης» από Blackstone και HPS

Η οικονομική ευρωστία και η μακροπρόθεσμη προοπτική του ομίλου επιβεβαιώνονται από τις στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους επενδυτικούς εταίρους παγκόσμιας εμβέλειας. Ήδη από το 2019, ο επενδυτικός κολοσσός Blackstone πραγματοποίησε μειοψηφική επένδυση ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ στον όμιλο.

Στη συνέχεια, η θέση της εταιρείας ενισχύθηκε θεαματικά το 2025 μέσω μιας συμφωνίας αναχρηματοδότησης ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την Blackstone και την HPS Investment Partners, μια κίνηση που επιτρέπει την επιτάχυνση της παγκόσμιας επέκτασης και τη συνεχή επένδυση στην καινοτομία.

Ηγετική ομάδα με διεθνή εμπειρία και ελληνικό αποτύπωμα

Πίσω από τη δυναμική πορεία της Super Technologies βρίσκεται μια ομάδα ηγεσίας με εντυπωσιακά βιογραφικά. Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Sacha Dragic, είναι ο άνθρωπος που από το 2008 μετέτρεψε την εταιρεία σε ένα διεθνές success story, όντας παράλληλα ενεργός επενδυτής σε τομείς όπως τα ακίνητα και τα χρηματοοικονομικά.

Στο πλευρό του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Albert Simsensohn προσφέρει την πολύτιμη εμπειρία του από senior θέσεις σε κολοσσούς όπως η Meta, το eBay και η OLX, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του στη McKinsey & Company.

Την ηγετική πυραμίδα συμπληρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Hans–Holger Albrecht, ένα στέλεχος με μακρά θητεία στην κορυφή διεθνών εταιρειών τεχνολογίας και media, όπως η Deezer, η Millicom International και η Modern Times Group (MTG AB).

Ωστόσο, η είσοδος στην Ελλάδα συνοδεύεται από μια 100% ελληνική προσέγγιση στη στελέχωση. Η εταιρεία επενδύει σε ανθρώπους της εγχώριας αγοράς, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

Προσήλωση στη διαφάνεια και την προστασία των παικτών της

Για την Super Technologies, η επιχειρηματική ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τήρηση των υψηλότερων προτύπων συμμόρφωσης, διαφάνειας και υπευθυνότητας, συμμετέχοντας ενεργά σε διεθνείς οργανισμούς όπως η IBIA και η EGBA.

Παράλληλα, θέτοντας την υπευθυνότητα στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της, με στόχο την ασφαλή και διαφανή εμπειρία ψυχαγωγίας για όλα τα μέλη της, εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές στον υπεύθυνο στοιχηματισμό. Συγκεκριμένα, συνεργάζεται με ειδικούς του κλάδου και επενδύει στην εκπαίδευση των παικτών της, διασφαλίζοντας ότι τα μέλη γνωρίζουν και μπορούν να αξιοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία ασφαλούς παιχνιδιού.

Μια νέα εποχή για το iGaming στην Ελλάδα

Η επικείμενη είσοδος της Super στην ελληνική αγορά σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για το iGaming στη χώρα. Συνδυάζοντας την προηγμένη τεχνολογία, καινοτόμα προϊόντα, εξαιρετική εμπειρία των μελών της και αδιαπραγμάτευτα πρότυπα ευθύνης, ο όμιλος είναι έτοιμος να επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες των Ελλήνων χρηστών και να συμβάλει ουσιαστικά στη μακροπρόθεσμη εξέλιξη της εγχώριας ψηφιακής ψυχαγωγίας με τη Superbet.