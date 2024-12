Δραματική είναι η κατάσταση στη Γάζα, με το Ισραήλ να εισβάλει στο τελευταίο εν λειτουργία νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα του μαρτυρικού θύλακα, το Καμάλ Αντουάν, και να πυρπολεί πτέρυγες.

Ανταποκριτής του Al Jazeera στην περιοχή ανέφερε ότι «ο ισραηλινός στρατός έκαψε το νοσοκομείο και προκάλεσε σημαντική καταστροφή» στις περισσότερες πτέρυγες. Η επιδρομή του Ισραήλ χαρακτηρίζεται από τις παλαιστινιακές αρχές «βαρβαρική».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός έχει συλλάβει και ανακρίνει δεκάδες μέλη του προσωπικού, ανάμεσά τους και τον διευθυντή Χουσάμ Αμπού Σάφια.

Η μοίρα πολλών ασθενών παραμένει άγνωστη μετά την εισβολή των ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι η «συστηματική διάλυση» του συστήματος υγείας της Γάζας από το Ισραήλ αποτελεί «θανατική καταδίκη για δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους».

This morning’s raid on Kamal Adwan Hospital has put this last major health facility in North #Gaza out of service. Initial reports indicate that some key departments were severely burnt and destroyed during the raid.

60 health workers and 25 patients in critical condition,… pic.twitter.com/bD5eJgnVkR

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 27, 2024