Δεκαπέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και επτά ανήλικοι, σκοτώθηκαν στο Περού κατά τη συντριβή ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου, το στίγμα του οποίου χάθηκε την Κυριακή ενώ πετούσε στην περιοχή της Αρεκίπα, στα νότια της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία.

Το ελικόπτερο συμμετείχε σε επιχειρήσεις διάσωσης μετά τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών στην Αρεκίπα.

Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού κατάφεραν να εντοπίσουν το ελικόπτερο Mi-17, με το οποίο είχαν διακοπεί οι επικοινωνίες το απόγευμα της Κυριακής, είπε ένας εκπρόσωπος του στρατού. «Οι διασώστες επιβεβαίωσαν (…) τον θάνατο των τεσσάρων μελών του πληρώματος και των 11 επιβατών», πρόσθεσε.

Από τους έντεκα επιβάτες, οι επτά ήταν παιδιά, ηλικίας από 3 έως 17 ετών.

Το ελικόπτερο, ρωσικής κατασκευής, χάθηκε μετά την απογείωσή του από την πόλη Πίσκο, στην περιφέρεια Ίκα. Προορισμός του ήταν η Τσάλα, στην περιοχή της Αρεκίπα, περίπου 1.100 χιλιόμετρα νοτίως της Λίμα.

Οι διασώστες εντόπισαν τα συντρίμμια στην κοινότητα Τσάλα.