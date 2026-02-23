Θλίψη στη Σενεγάλη: Πέθανε 25χρονος ποδοσφαιριστής

Μια ιδιαίτερα δυσάρεστη είδηση έρχεται από το ποδόσφαιρο της Σενεγάλης, καθώς ένας αθλητής ομάδας της δεύτερης κατηγορίας της χώρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών μετά από αγώνα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο Γιουσού Ντιουφ, ένιωσε αδιαθεσία μετά το τέλος της αναμέτρησης και ζήτησε ιατρική βοήθεια. Παρότι αυτή ήταν άμεση και παρά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν τα κατάφερε και απεβίωσε.

Η ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης:

«Η Επαγγελματική Ποδοσφαιρική Λίγκα του Σενεγάλης (LSFP) πληροφορήθηκε με βαθιά θλίψη τον θάνατο του Γιουσού Ντιούφ, ποδοσφαιριστή της Σαλούμ, που συνέβη την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026. Το περιστατικό έλαβε χώρα μετά τον αγώνα μεταξύ της Amitie FC και της AS Saloum, που διεξήχθη στο Στάδιο Maniang Soumare στη Thies, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Ligue 2. Ο Γιουσού Ντιούφ, ο οποίος μπήκε στον αγώνα στο 80ό λεπτό, ένιωσε αδιαθεσία μετά τη λήξη του αγώνα.

Παρά την άμεση παρέμβαση των ιατρικών υπηρεσιών που ήταν παρούσες στο στάδιο και τη διακομιδή του στο περιφερειακό νοσοκομείο της Thies, δυστυχώς κατέληξε. Σε αυτές τις οδυνηρές περιστάσεις, ο πρόεδρος της LSFP και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκφράζουν τα θερμότερα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος, στη διοίκηση και τους ποδοσφαιριστές της AS Saloum, καθώς και σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια του Σενεγάλης.

Η LSFP παραμένει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές και τον σύλλογο για να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη».