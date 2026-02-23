sports betsson
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 20:38
Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη στη Θεσσαλονίκη – Επιχείρηση της πυροσβεστικής
Θλίψη στη Σενεγάλη: Πέθανε 25χρονος ποδοσφαιριστής
Ποδόσφαιρο 23 Φεβρουαρίου 2026, 21:50

Θλίψη στη Σενεγάλη: Πέθανε 25χρονος ποδοσφαιριστής

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Σενεγάλη, καθώς ένας ποδοσφαιριστής της δεύτερης κατηγορίας της χώρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μια ιδιαίτερα δυσάρεστη είδηση έρχεται από το ποδόσφαιρο της Σενεγάλης, καθώς ένας αθλητής ομάδας της δεύτερης κατηγορίας της χώρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών μετά από αγώνα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο Γιουσού Ντιουφ, ένιωσε αδιαθεσία μετά το τέλος της αναμέτρησης και ζήτησε ιατρική βοήθεια. Παρότι αυτή ήταν άμεση και παρά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν τα κατάφερε και απεβίωσε.

Η ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης:

«Η Επαγγελματική Ποδοσφαιρική Λίγκα του Σενεγάλης (LSFP) πληροφορήθηκε με βαθιά θλίψη τον θάνατο του Γιουσού Ντιούφ, ποδοσφαιριστή της Σαλούμ, που συνέβη την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026. Το περιστατικό έλαβε χώρα μετά τον αγώνα μεταξύ της Amitie FC και της AS Saloum, που διεξήχθη στο Στάδιο Maniang Soumare στη Thies, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Ligue 2. Ο Γιουσού Ντιούφ, ο οποίος μπήκε στον αγώνα στο 80ό λεπτό, ένιωσε αδιαθεσία μετά τη λήξη του αγώνα.

Παρά την άμεση παρέμβαση των ιατρικών υπηρεσιών που ήταν παρούσες στο στάδιο και τη διακομιδή του στο περιφερειακό νοσοκομείο της Thies, δυστυχώς κατέληξε. Σε αυτές τις οδυνηρές περιστάσεις, ο πρόεδρος της LSFP και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκφράζουν τα θερμότερα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος, στη διοίκηση και τους ποδοσφαιριστές της AS Saloum, καθώς και σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια του Σενεγάλης.

Η LSFP παραμένει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές και τον σύλλογο για να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη».

Headlines:
Economy
Πληθωρισμός: Επιστρέφει από την «πίσω πόρτα» της παραγωγής;

Πληθωρισμός: Επιστρέφει από την «πίσω πόρτα» της παραγωγής;

World
Ντόναλντ Τραμπ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αλλαγές

Ντόναλντ Τραμπ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αλλαγές

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 23.02.26

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του επαναληπτικού με τη Λεβερκούζεν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Γερμανία για να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ανατροπής και πρόκρισης.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»

Ο Ροντινέι που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν (24/2) τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για την πρόκριση.

Σύνταξη
Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ
On Field 23.02.26

Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά από ερώτηση που δέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Τότεναμ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»
Απειλές και προειδοποιήσεις 23.02.26

Νετανιάχου για το Ιράν: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι αν το Ιράν επιτεθεί κατά του Ισραήλ, «θα απαντήσουμε με ισχύ που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν».

Σύνταξη
Ενδοοικογενειακή βία: 25χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – «Κλείδωσε την πόρτα και δεν με άφηνε να φύγω»
Ελλάδα 23.02.26

Ενδοοικογενειακή βία: 25χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – «Κλείδωσε την πόρτα και δεν με άφηνε να φύγω»

Μώλωπες και εκδορές στο σώμα, ένα μάτι πρησμένο, μελανιασμένο - Αυτή είναι η εικόνα της 25χρονης Μαρίας που ξυλοκοπήθηκε άγρια μέσα στο ίδιο της το σπίτι από τον σύντροφό της

Σύνταξη
Ρέθυμνο: 7χρονο παιδί κατανάλωσε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για βυσσινάδα
Ρέθυμνο 23.02.26

Επτάχρονος κατανάλωσε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για βυσσινάδα - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Πρωτοφανές σκηνικό έζησε μια οικογένεια στο Ρέθυμνο, όταν ο 7χρονος γιος του ζευγαριού κατανάλωσε κατά λάθος αλκοόλ μέσα σε χυμό που του σέρβιραν σε κατάστημα εστίασης.

Σύνταξη
Κυψέλη: «Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» – Σοκάρει η καταγγελία της κόρης του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη με αναπηρία
Ελλάδα 23.02.26

Κυψέλη: «Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» – Σοκάρει η καταγγελία της κόρης του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη με αναπηρία

Νέες, σοκαριστικές καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την φρικτή υπόθεση με την απόπειρα βιασμού 25χρονης με αναπηρία στο σπίτι της στην Κυψέλη με δράστη έναν 64χρονο που παραμένει άφαντος

Σύνταξη
Europe Wants More Fish Farms. Is Greece Ready?
English edition 23.02.26

Europe Wants More Fish Farms. Is Greece Ready?

As the European Union pushes for the expansion of aquaculture across its waters, Greece confronts a deeper question: can industrial fish farming expand along its iconic shores without destroying the ecosystems and coastal communities that depend on them?

Σύνταξη
Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
Κίνδυνος 23.02.26

Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα

Η κατάσταση στον Έβρο επιδεινώθηκε δραματικά το βράδυ της Κυριακής. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από τα νερά σε ολόκληρο τον νομό, επηρεάζοντας χιλιάδες παραγωγούς

Σύνταξη
«Ματωμένο φεγγάρι» – Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
Blood Moon 23.02.26

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το «ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon) είναι ένας εντυπωσιακός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια ολική σεληνιακή έκλειψη. Παρά το κάπως τρομακτικό του όνομα, το φαινόμενο εξηγείται πλήρως από τη φυσική.

Σύνταξη
H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός
Απολιτίκ ή όχι; 23.02.26

H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός

Οι δηλώσεις του Αμπντάλαχ Αλ-Χατίμπ, του οποίου η ταινία «Chronicles from the Siege» κέρδισε το βραβείο της ενότητας «Perspectives» για νέους σκηνοθέτες, ολοκλήρωσαν μια Berlinale με έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
ΕΛ.ΑΣ. 23.02.26

Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ ο εξοπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί για φύλαξη στη Μεραρχία Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού Ξηράς

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

