Αδίστακτοι: Οι ισραηλινές δυνάμεις πυρπόλησαν και νοσοκομείο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή αργά το βράδυ ότι το τελευταίο μεγάλο νοσοκομείο που απέμενε σε λειτουργία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τέθηκε «εκτός υπηρεσίας» έπειτα από επιχείρηση του ισραηλινού στρατού εναντίον, όπως ισχυρίζεται, μαχητών της Χαμάς (φωτογραφία, επάνω, από το english.wafa.ps).

«Η επιδρομή (χθες) το πρωί στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν έθεσε εκτός υπηρεσίας το τελευταίο μεγάλο κέντρο υγείας στη βόρεια Γάζα», που βρίσκεται στη Μπέιτ Λάχια, τόνισε ο ΠΟΥ μέσω X.

This is how the story of Kamal Adwan Hospital ended.

The medical staff was arrested, oxygen was denied to the patients, and everyone in the hospital was stripped of their clothes, dragged, and tortured.

I am very worried about Dr. Hossam Abu Safia. You are a hero.

Merry… pic.twitter.com/kDMEtiywvX

— Omar Hamad | عُـمَـرْ 𓂆 (@OmarHamadD) December 27, 2024