Οι νόμιμοι στόχοι και οι παράπλευρες απώλειες είναι κάτι που απασχολεί τα αντίστοιχα νομικά τμήματα των στρατών σε κάθε πόλεμο. Την 7η Οκτωβρίου η στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ εξέδωσε μια διαταγή που εξαπέλυσε μια από τις πιο έντονες εκστρατείες βομβαρδισμού στον σύγχρονο πόλεμο.

Η διαταγή είχε άμεση εφαρμογή, όπως μεταφέρουν οι New York Times γύρω από ένα ζήτημα που (ανα)κάλυψε πρώτο το ισραηλινό περιοδικό +972 με την συνεργασία του Local Call και είχε γίνει παρουσιαστεί από το in, σχετικά με την στοχοθεσία μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με άμεση ισχύ, η διαταγή έδωσε σε μεσαίου βαθμού ισραηλινούς αξιωματικούς την εξουσία να πλήξουν χιλιάδες μαχητές και στρατιωτικές τοποθεσίες που δεν αποτελούσαν ποτέ προτεραιότητα σε προηγούμενους πολέμους στη Γάζα.

Οι αξιωματικοί μπορούσαν πλέον να καταδιώκουν όχι μόνο τους ανώτερους διοικητές της Χαμάς, τις αποθήκες όπλων και τους εκτοξευτές πυραύλων που ήταν το επίκεντρο προηγούμενων εκστρατειών, αλλά και τους μαχητές χαμηλότερης ιεραρχίας.

An lsraeIi sniper shoots a horse for fun. Just imagine what they are doing to Palestinians. https://t.co/oMlaZgbAAf — ADAM (@AdameMedia) December 22, 2024

Παράπλευρες απώλειες έως και 20 αμάχων είναι αποδεκτές

Σε κάθε χτύπημα, ανέφερε η διαταγή, οι αξιωματικοί είχαν την εξουσία να διακινδυνεύσουν να σκοτώσουν έως και 20 πολίτες.

Η διαταγή, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, δεν είχε προηγούμενο στην ισραηλινή στρατιωτική ιστορία. Σε αξιωματικούς μεσαίου βαθμού δεν είχε ποτέ δοθεί τόσο μεγάλο περιθώριο για να επιτεθούν σε τόσους πολλούς στόχους, πολλοί από τους οποίους είχαν μικρότερη στρατιωτική σημασία, με τόσο υψηλό πιθανό κόστος για τους αμάχους.

Αυτό σήμαινε, για παράδειγμα, ότι ο στρατός θα μπορούσε να στοχεύει τους στρατιώτες της Χαμάς καθώς βρίσκονταν στο σπίτι τους περιτριγυρισμένοι από συγγενείς και γείτονες, αντί μόνο όταν βρίσκονταν μόνοι τους έξω.

Σε προηγούμενες συγκρούσεις με τη Χαμάς, πολλά ισραηλινά πλήγματα εγκρίνονταν μόνο αφού οι αξιωματικοί κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι δεν θα πληγώνονταν άμαχοι. Μερικές φορές, οι αξιωματικοί μπορούσαν να διακινδυνεύσουν να σκοτώσουν έως και πέντε αμάχους και μόνο σπάνια το όριο ανέβαινε στους 10 ή και παραπάνω, αν και ο πραγματικός αριθμός των νεκρών ήταν μερικές φορές πολύ υψηλότερος.

Israeli soldiers throw a disabled man out of his wheelchair as he went to the assistance of a teenage girl the Israelis had just shot and left to die at the side of the road. The soldiers then go berserk, shooting and throwing flash bombs.pic.twitter.com/6tVCzPRSjm — Ragged Trousered Philanderer (@RaggedTP) October 31, 2023

Οι ανώτεροι αξιωματικοί πίστευαν πως το Ισραήλ αντιμετώπιζε υπαρξιακή απειλή

Στις 7 Οκτωβρίου, η στρατιωτική ηγεσία άλλαξε τους κανόνες εμπλοκής αιτιολογώντας το πως το Ισραήλ αντιμετώπιζε «υπαρξιακή απειλή», σύμφωνα με έναν ανώτερο στρατιωτικό αξιωματικό που απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαταγή υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς είχαν εισβάλει στο νότιο Ισραήλ, σε οικισμούς και στρατιωτικές βάσεις, εκτοξεύοντας χιλιάδες ρουκέτες σε μη κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έως και 1.139 άνθρωποι, ανάμεσά τους στρατιώτες και αστυνομικοί και παίρνοντας περίπου 250 ομήρους, πίσω στη Γάζα.

Καθώς οι Ισραηλινοί πολεμούσαν τους μαχητές της Χαμάς εντός των συνόρων τους, είπε ο αξιωματικός, οι ηγέτες του Ισραήλ φοβόντουσαν επίσης μια εισβολή από τους συμμάχους της οργάνωσης στο Λίβανο και πίστευαν ότι έπρεπε να λάβουν δραστική στρατιωτική δράση.

«Όλα τα μέρη όπου είχε αναπτυχθεί η Χαμάς, σε αυτή την πόλη του κακού, όλα τα μέρη όπου η Χαμάς κρυβόταν και δρούσε – θα τα μετατρέψουμε σε ερείπια», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ομιλία του στις 7 Οκτωβρίου.

“For every minute that you don’t show me your t*tties, I will KILL another Palestinian CHILD!” “It’s so funny when they are stuck underneath the rubble screaming!” These are words of one of the many sick, disgusting Israeli soldiers… pic.twitter.com/hbZxibDBtU — World of Islam (@IslamGreatQuran) April 10, 2024

Έρευνα των New York Times έδειξε την αδιαφορία του Ισραήλ για τους αμάχους και τις παράπλευρες απώλειες

Μια έρευνα των New York Times διαπίστωσε ότι το Ισραήλ αποδυνάμωσε σοβαρά το σύστημα των εγγυήσεων που προοριζόταν για την προστασία των αμάχων, υιοθέτησε εσφαλμένες μεθόδους για την εύρεση στόχων και την εκτίμηση του κινδύνου απωλειών μεταξύ των αμάχων, απέτυχε συστηματικά να διεξάγει ελέγχους μετά το χτύπημα για τις βλάβες στους αμάχους ή να τιμωρήσει αξιωματικούς για παραπτώματα και αγνόησε προειδοποιήσεις από τις ίδιες του τις τάξεις και από ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ σχετικά με αυτές τις αδυναμίες.

Οι Times εξέτασαν δεκάδες στρατιωτικά αρχεία και πήραν συνεντεύξεις από περισσότερους από 100 στρατιώτες και αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 25 ατόμων που βοήθησαν στην εξέταση, έγκριση ή προσβολή στόχων.

Συλλογικά, οι αφηγήσεις τους παρέχουν μια απαράμιλλη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το Ισραήλ οργάνωσε έναν από τους πιο θανατηφόρους αεροπορικούς πολέμους αυτού του αιώνα. Οι περισσότεροι από τους στρατιώτες και τους αξιωματούχους μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή τους απαγορεύτηκε να μιλήσουν δημοσίως για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Οι Times επαλήθευσαν τις στρατιωτικές διαταγές με αξιωματικούς που γνώριζαν το περιεχόμενό τους.

The Israeli military’s campaign to significantly expand a “buffer zone” along the eastern perimeter of #Gaza should be investigated as the war crimes of wanton destruction and collective punishment. Read @Amnesty’s new investigation here: https://t.co/RNB6e6hpWj pic.twitter.com/5U71BCd65p — Amnesty International (@amnesty) September 5, 2024

Έως και 100 νεκροί ως αποδεκτές παράπλευρες απώλειες για έναν στόχο

Το Ισραήλ διεύρυνε σημαντικά το σύνολο των στρατιωτικών στόχων που επεδίωκε να πλήξει με προληπτικές αεροπορικές επιδρομές, ενώ ταυτόχρονα αύξησε τον αριθμό των αμάχων που οι αξιωματικοί μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο σε κάθε επίθεση. Αυτό οδήγησε το Ισραήλ να ρίξει σχεδόν 30.000 πυρομαχικά στη Γάζα κατά τις πρώτες επτά εβδομάδες του πολέμου, περισσότερα από όσα κατά τους επόμενους οκτώ μήνες μαζί.

Επιπλέον, η στρατιωτική ηγεσία αφαίρεσε ένα όριο στον αθροιστικό αριθμό των αμάχων που οι επιθέσεις της μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο κάθε μέρα. Σε μερικές περιπτώσεις, ανώτεροι διοικητές ενέκριναν πλήγματα κατά ηγετών της Χαμάς που γνώριζαν ότι το καθένα θα έθετε σε κίνδυνο περισσότερους από 100 μη μαχητές – ξεπερνώντας ένα εξαιρετικό όριο για έναν σύγχρονο δυτικό στρατό.

Ο στρατός χτυπούσε με ρυθμό που καθιστούσε δυσκολότερο να επιβεβαιώσει ότι έπληττε νόμιμους στόχους. Κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος της προπολεμικής βάσης δεδομένων των ελεγχόμενων στόχων μέσα σε λίγες ημέρες και υιοθέτησε ένα αναπόδεικτο σύστημα για την εύρεση νέων στόχων που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη σε τεράστια κλίμακα.

Ο στρατός συχνά βασιζόταν σε ένα χονδροειδές στατιστικό μοντέλο για να εκτιμήσει τον κίνδυνο βλάβης των αμάχων και μερικές φορές εξαπέλυε πλήγματα σε στόχους αρκετές ώρες μετά τον τελευταίο εντοπισμό τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο λάθους. Το μοντέλο βασιζόταν κυρίως σε εκτιμήσεις της χρήσης κινητών τηλεφώνων σε μια ευρύτερη γειτονιά, αντί για εκτεταμένη παρακολούθηση ενός συγκεκριμένου κτιρίου, όπως ήταν σύνηθες σε προηγούμενες ισραηλινές εκστρατείες.

🇮🇱 Israel just bombed a refugee camp inside the Al-Aqsa Hospital… this is the worst war crime in modern history THIS IS A GENOCIDE…🇵🇸💔 pic.twitter.com/H5FvUwxG5M — Pelham (@Resist_05) October 14, 2024

Προτίμησαν τις βόμβες μη ακριβείας και τις βόμβες των 900 κιλών

Από την πρώτη ημέρα του πολέμου, το Ισραήλ μείωσε σημαντικά τη χρήση των λεγόμενων «χτυπημάτων στην οροφή» (σ.σ. knock on the roof) ή των προειδοποιητικών πυρών που δίνουν χρόνο στους αμάχους να διαφύγουν από μια επικείμενη επίθεση. Και όταν θα μπορούσε εφικτά να χρησιμοποιήσει μικρότερα ή πιο ακριβή πυρομαχικά για να επιτύχει τον ίδιο στρατιωτικό στόχο, μερικές φορές προκαλούσε μεγαλύτερες ζημιές ρίχνοντας «χαζές βόμβες», καθώς και βόμβες των 2.000 λιβρών (σ.σ. 900 κιλών).

Η αεροπορική εκστρατεία ήταν πιο έντονη κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών του πολέμου, όταν σκοτώθηκαν περισσότεροι από 15.000 Παλαιστίνιοι – ή περίπου το ένα τρίτο του συνολικού απολογισμού, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών.

Από τον Νοέμβριο του 2023 και μετά, εν μέσω μιας παγκόσμιας κατακραυγής, το Ισραήλ άρχισε να εξοικονομεί πυρομαχικά και να αυστηροποιεί ορισμένους από τους κανόνες εμπλοκής του, μεταξύ άλλων μειώνοντας στο μισό τον αριθμό των αμάχων που θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν όταν χτυπούσαν χαμηλόβαθμους μαχητές που δεν αποτελούσαν άμεση απειλή.

Αλλά οι κανόνες παραμένουν πολύ πιο ανεκτικοί από ό,τι πριν από τον πόλεμο. Από εκείνες τις πρώτες εβδομάδες, περισσότεροι από 30.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, και ενώ το Ισραήλ αμφισβητεί τα στοιχεία του υπουργείου, ο συνολικός αριθμός συνεχίζει να ανεβαίνει.

They ‘Tik Toked’ their War Crimes Israeli soldiers posted their warcrimes online with their information being public. An @AJIunit investigation reveals the amount of depravity of the “most moral army”. pic.twitter.com/QfpPYry4qr — Khalissee (@Kahlissee) October 6, 2024

Οι κανόνες εμπλοκής έχουν αλλάξει

Παρέχοντας μια περίληψη των ευρημάτων των Times, ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε ότι οι κανόνες εμπλοκής του είχαν αλλάξει μετά τις 7 Οκτωβρίου, αλλά ανέφερε σε μια δήλωση 700 λέξεων ότι οι δυνάμεις του «χρησιμοποιούν με συνέπεια μέσα και μεθόδους που τηρούν τους κανόνες δικαίου».

Οι αλλαγές έγιναν στο πλαίσιο μιας σύγκρουσης που είναι «άνευ προηγουμένου και δύσκολα συγκρίσιμη με άλλα θέατρα εχθροπραξιών παγκοσμίως», προστίθεται στην ανακοίνωση, αναφέροντας την κλίμακα της επίθεσης της Χαμάς, τις προσπάθειες των μαχητών να κρυφτούν μεταξύ των αμάχων στη Γάζα και το εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων της Χαμάς.

«Τέτοιοι βασικοί παράγοντες», ανέφερε η δήλωση, «έχουν επιπτώσεις στην εφαρμογή των κανόνων, όπως η επιλογή των στρατιωτικών στόχων και οι επιχειρησιακοί περιορισμοί που υπαγορεύουν τη διεξαγωγή των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας λήψης εφικτών προφυλάξεων στα πλήγματα».

A Palestinian mother holds her five-year-old daughter suffering from malnutrition, at a shelter after being displaced by the war, in Deir el-Balah in the central Gaza Strip, on December 24, 2024. pic.twitter.com/BwKSw6MvvJ — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) December 24, 2024

Για έναν διοικητή πολιτοφυλακής συμμάχου της Χαμάς σκότωσαν 20 μέλη της ευρύτερης οικογένειάς του

Οι συγγενείς του Σαλντάν αλ Νατζάρ, ενός ανώτερου διοικητή μιας πολιτοφυλακής συμμαχικής με τη Χαμάς που συμμετείχε στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, ήταν μεταξύ των πρώτων θυμάτων των χαλαρών κανόνων του Ισραήλ. Όταν ο στρατός χτύπησε το σπίτι του σε έναν πόλεμο το 2014, πήρε αρκετές προφυλάξεις για να αποφύγει τη βλάβη των αμάχων και κανείς δεν σκοτώθηκε, συμπεριλαμβανομένου του αλ Νατζάρ.

Όταν τον στοχοποίησε σε αυτόν τον πόλεμο, σκότωσε όχι μόνο τον ίδιο αλλά και 20 μέλη της ευρύτερης οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένου ενός μωρού 2 μηνών, σύμφωνα με τον αδελφό του Σουλεϊμάν, ο οποίος ζούσε στο σπίτι που χτυπήθηκε και είδε τις άμεσες συνέπειες.

Κάποιοι συγγενείς εκτοξεύτηκαν από το κτίριο. Το κομμένο χέρι της ανιψιάς του βρέθηκε στα συντρίμμια. «Το αίμα είχε πιτσιλιστεί σε όλο τον τοίχο του γείτονα σαν να είχαν μόλις σφαγεί κάποια πρόβατα», θυμήθηκε ο αδελφός.

Το Ισραήλ λέει ότι συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο – Η διεθνής ειδησεογραφία διατηρεί επιφυλάξεις

Το Ισραήλ, το οποίο έχει κατηγορηθεί για γενοκτονία σε μια υπόθεση ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου, λέει ότι συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο λαμβάνοντας όλες τις εφικτές προφυλάξεις για να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες αμάχων, συχνά διατάσσοντας εκκενώσεις ολόκληρων πόλεων πριν από τα πλήγματα και ρίχνοντας φυλλάδια πάνω από γειτονιές και αναρτώντας διαδικτυακούς χάρτες για επικείμενες επιχειρήσεις.

Το Ισραήλ λέει ότι η στρατιωτική στρατηγική της Χαμάς καθιστά πιο πιθανή την αιματοχυσία. Η ομάδα ενσωματώνεται στον άμαχο πληθυσμό, εκτοξεύοντας ρουκέτες από κατοικημένες περιοχές, κρύβοντας μαχητές και όπλα μέσα σε σπίτια και ιατρικές εγκαταστάσεις και επιχειρώντας από υπόγειες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σήραγγες.

Κάθε σχέδιο επίθεσης προορίζεται συνήθως να αναλυθεί από μια ομάδα αξιωματικών, η οποία συχνά περιλαμβάνει έναν στρατιωτικό δικηγόρο από το νομικό τμήμα του στρατού (κάθε δυτικού στρατού) που μπορεί να συμβουλεύσει σχετικά με το αν τα πλήγματα μπορεί να είναι περιττά ή παράνομα.

Για να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο, οι αξιωματικοί που επιβλέπουν τις αεροπορικές επιδρομές πρέπει να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος απωλειών μεταξύ των αμάχων είναι ανάλογος με τη στρατιωτική αξία του στόχου και να λάβουν όλες τις εφικτές προφυλάξεις για την προστασία της ζωής των αμάχων.

URGENT: Israel just bombed a WHOLE RESIDENTIAL neighbourhood estimating that over 30 houses were targeted at the same time!! PEOPLE ARE SAYING HUNDREDS ARE DEAD!!!! A GENOCIDE pic.twitter.com/n9hS4cY9QI — Hebh Jamal (@hebh_jamal) October 31, 2023

Είναι νομικά και πρακτικά ασαφές τι θεωρείται «υπερβολικός φόρος αίματος αμάχων»

Όμως οι αξιωματικοί ασκούν σημαντική διακριτική ευχέρεια, επειδή οι νόμοι περί ένοπλων συγκρούσεων είναι ασαφείς σχετικά με το τι θεωρείται εφικτή προφύλαξη ή υπερβολικός φόρος αίματος αμάχων. Ενώ μπορούν να ζητήσουν τον άμεσο βομβαρδισμό στόχου για την προστασία ή διαφυγή τραυματιών στρατιωτών.

Μετά το σοκ της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, υπενθύμισαν δώδεκα αξιωματικοί, ορισμένοι Ισραηλινοί αξιωματικοί που συμμετείχαν στην αντεπίθεση έγιναν λιγότερο αυστηροί όσον αφορά την τήρηση του στρατιωτικού πρωτοκόλλου.

Ενώ ορισμένοι διοικητές προσπάθησαν σκληρά να διατηρήσουν τα πρότυπα, πέντε ανώτεροι αξιωματικοί χρησιμοποίησαν την ίδια φράση για να περιγράψουν την επικρατούσα διάθεση στο εσωτερικό του στρατού: «harbu darbu».

Πρόκειται για μια έκφραση που προέρχεται από τα αραβικά και χρησιμοποιείται ευρέως στα εβραϊκά για να σημαίνει επίθεση στον εχθρό χωρίς αυτοσυγκράτηση.

A few moments ago, the israelis launched a huge missile attack and totally flattened a residential family building in Gaza | via @QudsNen pic.twitter.com/cwijyAbK2N — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) December 4, 2023

Οι τέσσερις κατηγορίες κινδύνου για την απώλεια αμάχων

Σύμφωνα με τα ισραηλινά στρατιωτικά πρωτόκολλα, υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες κινδύνου για τις απώλειες αμάχων: Επίπεδο ένα, το οποίο επιτρέπει έως και πέντε θανάτους αμάχων, επίπεδο δύο, το οποίο επιτρέπει έως και 10, και επίπεδο τρία, το οποίο επιτρέπει έως και 20 – και έγινε το πρότυπο στις 7 Οκτωβρίου. Το επίπεδο τέσσερα επιτρέπει τον θάνατο έως και 100 αμάχων.

Ξαφνικά, οι αξιωματικοί μπορούσαν να αποφασίσουν να ρίξουν βόμβες ενός τόνου σε ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικών υποδομών – συμπεριλαμβανομένων μικρών αποθηκών πυρομαχικών και εργοστασίων πυραύλων, καθώς και σε όλους τους μαχητές της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Ο ορισμός του στρατιωτικού στόχου περιελάμβανε παρατηρητές και ανταλλακτήρια χρημάτων που ήταν ύποπτοι για τη διαχείριση των κεφαλαίων της Χαμάς, καθώς και τις εισόδους του υπόγειου δικτύου σηράγγων της οργάνωσης, οι οποίες συχνά ήταν κρυμμένες σε σπίτια. Έγκριση από ανώτερους διοικητές απαιτούνταν μόνο εάν ο στόχος βρισκόταν πολύ κοντά σε ευαίσθητο χώρο, όπως σχολείο ή υγειονομική εγκατάσταση, αν και τέτοιες επιθέσεις εγκρίνονταν επίσης τακτικά.

Το αποτέλεσμα ήταν γρήγορο. Η Airwars, μια εταιρεία παρακολούθησης συγκρούσεων με έδρα το Λονδίνο, κατέγραψε 136 πλήγματα που το καθένα σκότωσε τουλάχιστον 15 άτομα μόνο τον Οκτώβριο του 2023. Ο αριθμός αυτός ήταν σχεδόν πενταπλάσιος από τον αριθμό που έχει καταγράψει η ομάδα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συγκρίσιμης περιόδου οπουδήποτε στον κόσμο από την ίδρυσή της πριν από μια δεκαετία.

⚡BREAKING Israel bombs the tents of displaced families and burns them ALIVE in Al-Aqsa Martyrs Hospital courtyard in central Gaza Strip. pic.twitter.com/1NgMQKZrD6 — Warfare Analysis (@warfareanalysis) October 13, 2024

Οι 500 άμαχοι σε κίνδυνο ήταν το όριο ή ο στόχος;

Οι επιθέσεις που έθεταν σε κίνδυνο περισσότερους από 100 αμάχους επιτρεπόταν περιστασιακά να στοχεύουν μια χούφτα ηγέτες της Χαμάς, εφόσον το ενέκριναν ανώτεροι στρατηγοί ή μερικές φορές η πολιτική ηγεσία, σύμφωνα με τέσσερις ισραηλινούς αξιωματικούς που συμμετείχαν στην επιλογή των στόχων.

Τρεις από αυτούς είπαν ότι μεταξύ των στόχων ήταν και ο Ιμπραήμ Μπιάρι, ένας ανώτερος διοικητής της Χαμάς που σκοτώθηκε στη βόρεια Γάζα στα τέλη Οκτωβρίου, σε μια επίθεση που σύμφωνα με την Airwars σκότωσε τουλάχιστον 125 άλλους.

Μια άλλη διαταγή, που εκδόθηκε από την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση στις 10:50 μ.μ. της 8ης Οκτωβρίου, δίνει μια αίσθηση της κλίμακας των απωλειών μεταξύ των αμάχων που θεωρήθηκαν ανεκτές. Τα πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στη Γάζα, ανέφερε, επιτρεπόταν να θέτουν σε κίνδυνο αθροιστικά έως και 500 αμάχους κάθε μέρα.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τη διαταγή ως προληπτικό μέτρο που αποσκοπούσε στο να περιορίσει τον αριθμό των χτυπημάτων που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν κάθε μέρα. Ένας μελετητής του West Point, τον οποίο συμβουλεύτηκαν οι Times, ο καθηγητής Michael N. Schmitt, δήλωσε ότι υπήρχε κίνδυνος να ερμηνευθεί από τους μεσαίους αξιωματικούς ως ποσόστωση που έπρεπε να επιτύχουν.

Sadistic depravity: Israeli sniper shooting at sheep, killing them, just for fun.

This was filmed in Khan Younis, near al-Amal hospital, by photographer Isma’il Abu Amr. pic.twitter.com/poI0KIkGrk — B.M. (@ireallyhateyou) February 6, 2024

Μετά δεν υπήρχε όριο αμάχων σε κίνδυνο

Σε κάθε περίπτωση, το όριο καταργήθηκε δύο ημέρες αργότερα – επιτρέποντας στους αξιωματικούς να υπογράψουν όσα χτυπήματα θεωρούσαν νόμιμα.

Ο κίνδυνος για τους αμάχους ήταν επίσης αυξημένος από την ευρεία χρήση από τον ισραηλινό στρατό βομβών 1.000 και 2.000 λιβρών, πολλές από τις οποίες ήταν αμερικανικής κατασκευής, οι οποίες αποτελούσαν το 90% των πυρομαχικών που έριξε το Ισραήλ κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Μέχρι τον Νοέμβριο, είπαν δύο αξιωματικοί, η πολεμική αεροπορία είχε ρίξει τόσες πολλές βόμβες ενός τόνου που είχαν εξαντληθεί τα κιτ καθοδήγησης που μετατρέπουν τα μη καθοδηγούμενα όπλα, ή «χαζές βόμβες», σε πυρομαχικά ακριβείας.

Η πολεμική αεροπορία χρησιμοποίησε τη βόμβα ενός τόνου για να καταστρέψει ολόκληρους πύργους γραφείων, δήλωσαν δύο ανώτεροι ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι, ακόμη και όταν ο στόχος θα μπορούσε να είχε σκοτωθεί από ένα μικρότερο πυρομαχικό.

«My olives, my olives» Israelis uprooting olive trees with chainsaws and bulldozers. Only a colonizer with no attachment to the land could be so cruel. pic.twitter.com/IKBCb8BMuH — Richard Medhurst (@richimedhurst) September 23, 2024

Βομβάρδισαν τόσο πολύ τη Γάζα που ξέμειναν από στόχους – Είχαν κατώτερο όριο στόχων

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, εκατοντάδες αξιωματικοί των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, διασκορπισμένοι σε διάφορες στρατιωτικές βάσεις, προσπαθούσαν να βρουν και να χτυπήσουν νέους στόχους, βασιζόμενοι σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης που τους επέτρεπε να εργάζονται εκθετικά ταχύτερα.

Σε προηγούμενους πολέμους στη Γάζα, οι αξιωματικοί συνήθως δούλευαν μέσα από μια «τράπεζα στόχων», μια βάση δεδομένων με εκατοντάδες μαχητές και τοποθεσίες που είχαν ήδη ερευνηθεί και ελεγχθεί μεθοδικά.

Σε αυτόν τον πόλεμο, η πολεμική αεροπορία έτρεξε μέσα σε λίγες ημέρες να ξεπεράσει μεγάλο μέρος του καταλόγου, δήλωσαν 11 αξιωματικοί και αξιωματούχοι, θέτοντας τους αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών υπό έντονη πίεση για την εξεύρεση νέων στόχων. Πολλοί ενθαρρύνονταν να προτείνουν συγκεκριμένο αριθμό στόχων κάθε μέρα, σύμφωνα με πέντε αξιωματικούς.

Αρκετές επίλεκτες μονάδες πληροφοριών, είπαν αξιωματούχοι, είχαν περισσότερο χρόνο για να βρουν μικρό αριθμό στόχων υψηλής αξίας, όπως ανώτερους πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς και κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές. Άλλες μονάδες επικεντρώθηκαν σε θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και αποθήκες πυρομαχικών. Μια μονάδα έψαχνε ειδικά για πολίτες που παρείχαν οικονομικές υπηρεσίες σε μαχητικές ομάδες.

Israeli tanks and bulldozers destroyed over 500 acres of agricultural land and greenhouses northwest of Rafah. The aim is to starve every man woman and child to death.

pic.twitter.com/WWdzaZXNng — ADAM (@AdameMedia) October 28, 2024

Και εγένετο στόχος

Μια κοινή μέθοδος εντοπισμού μαχητών περιελάμβανε την αυτόματη διασταύρωση της θέσης ενός τηλεφώνου με τη διεύθυνση κατοικίας του ιδιοκτήτη του. Όταν ένα τηλέφωνο φαινόταν να βρίσκεται περίπου στο ίδιο μέρος με μια διεύθυνση που συνδεόταν με τον ιδιοκτήτη του, το σύστημα σημείωνε και κατέγραφε τις τηλεφωνικές κλήσεις του ιδιοκτήτη.

Στη συνέχεια, αραβόφωνοι στρατιώτες άκουγαν αυτές τις κλήσεις για να διαπιστώσουν αν είχε βρεθεί ένας καταζητούμενος μαχητής. Ορισμένες μονάδες χρησιμοποιούσαν λογισμικό μετατροπής ομιλίας σε κείμενο για την αυτόματη μετάφραση των συνομιλιών.

Ο στρατός δήλωσε ότι οι αξιωματικοί επαλήθευαν πάντα τις πληροφορίες που παρείχαν τα αυτοματοποιημένα συστήματα και αρνήθηκε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήταν ποτέ κάτι περισσότερο από το σημείο εκκίνησης μιας διαδικασίας επαλήθευσης υπό την καθοδήγηση ανθρώπων. Ωστόσο, η ποσότητα της επαλήθευσης διέφερε από μονάδα σε μονάδα, σύμφωνα με τουλάχιστον οκτώ αξιωματικούς.

Ορισμένοι αξιωματικοί δήλωσαν ότι θα επιβεβαίωναν κάποιον ως μαχητή μόνο αν άκουγαν το άτομο να μιλάει για τη συμμετοχή του στη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς.

Israel just shot dead a man carrying a white flag, while live on international tv news. What level of impunity do these monsters have?

When our governments say they worry we’re becoming radicalised by what we see, how about they stop enabling this instead. pic.twitter.com/b69r0owajb — V 🇵🇸 (@mockgoose) January 24, 2024

Ύστερα χακάρανε τα τηλέφωνα των Παλαιστινίων για να κατανοήσουν πόσοι διέμεναν στο ίδιο σπίτι-στόχο

Μόλις οι αξιωματικοί ήταν ικανοποιημένοι ότι είχαν επιβεβαιώσει έναν νόμιμο στόχο, άρχιζαν να σχεδιάζουν μια επίθεση, όπως ένα πυραυλικό χτύπημα, αν ο στόχος φαινόταν να διανυκτερεύει στο σπίτι του, είπαν οι στρατιώτες. Το πρώτο βήμα ήταν να εκτιμηθεί ο κίνδυνος για τον άμαχο πληθυσμό.

Στην πιο αυστηρή εκδοχή αυτής της αξιολόγησης, οι αξιωματικοί μερικές φορές χακάρανε το ακουστικό του τηλεφώνου ενός στόχου για να ακούσουν τις συνομιλίες που γίνονταν κοντά, προκειμένου να σχηματίσουν μια καλύτερη εικόνα για το με ποιον βρισκόταν, σύμφωνα με τρεις αξιωματικούς που γνώριζαν τη διαδικασία.

Ως πρόσθετη προφύλαξη, οι αστυνομικοί προσπαθούσαν μερικές φορές να εντοπίσουν τα τηλέφωνα των άλλων γνωστών προπολεμικών κατοίκων των κτιρίων – μια επίπονη διαδικασία που μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από μία ώρα.

Αλλά ο στρατός κυνηγούσε τόσους πολλούς στόχους που οι αξιωματικοί συχνά δεν είχαν το χρόνο ή τους πόρους για μια τόσο εξελιγμένη παρακολούθηση, ιδίως όταν παρακολουθούσαν χαμηλόβαθμους μαχητές στις αρχές του πολέμου, σύμφωνα με επτά αξιωματούχους και στρατιώτες.

Οι αξιωματικοί μπορούσαν ακόμα να υποκλέψουν κλήσεις και να προσδιορίσουν την πρόχειρη τοποθεσία ενός τηλεφώνου ελέγχοντας ποιοι πύργοι κινητής τηλεφωνίας λάμβαναν τα σήματά του. Αυτές οι πληροφορίες ήταν λιγότερο ακριβείς και ήταν πιο δύσκολο να εξακριβωθεί ποιος βρισκόταν κοντά.

A man follows Israeli occupation forces instructions and leaves his home holding a white flag. His son comes with him and is shot in the head by fascist Israeli soldiers.pic.twitter.com/VtOaHkuayV — Lowkey (@Lowkey0nline) November 17, 2023

Το μοντέλο υπέφερε επίσης από θεμελιώδεις αδυναμίες

Βασιζόταν, για παράδειγμα, στο ότι οι άνθρωποι έπρεπε να έχουν αρκετό ηλεκτρικό ρεύμα για να τροφοδοτούν τα τηλέφωνά τους – και ένα λειτουργικό τηλεφωνικό δίκτυο. Αλλά οι διακοπές ρεύματος και δικτύου στη Γάζα συχνά το καθιστούσαν αυτό αδύνατο.

Η θέση των κινητών τηλεφώνων δεν μπορεί επίσης να προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια με βάση τα τηλεφωνικά σήματα, τα τηλέφωνα που φαίνονται να βρίσκονται σε μια γειτονιά μπορεί να βρίσκονται σε μια γειτονική. Και το μοντέλο αγνοούσε επίσης το πώς, σε περιόδους πολέμου, οι άνθρωποι συχνά συγκεντρώνονται σε μεγάλες ομάδες, είπαν τρεις αξιωματικοί.

Ξεκινώντας από τον Νοέμβριο, ανώτεροι αξιωματικοί της αμερικανικής Κοινής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων εξέφρασαν επανειλημμένα «ανησυχίες» σχετικά με την ακρίβεια του μοντέλου στους ισραηλινούς ομολόγους τους, προειδοποιώντας ότι οδηγούσε σε καταστροφικά ανακριβείς εκτιμήσεις, σύμφωνα με τους δύο ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Ορισμένοι εντός του ισραηλινού στρατού έκρουσαν επίσης τον κώδωνα του κινδύνου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, αναλυτές της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας προέτρεπαν τους συναδέλφους τους να χρησιμοποιούν πιο εκτεταμένη παρακολούθηση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να ελέγχουν την παρουσία αμάχων, σύμφωνα με εσωτερικές στρατιωτικές εκτιμήσεις.

Khaled Nabhan, a resident of Gaza known for his grieving words for his granddaughter Reem, was killed in an Israeli air strike on Monday. His relationship with Reem, whom he called «the soul of my soul», ended in tragedy after she was killed by Israeli bombardment last year. pic.twitter.com/PZqLjA1yp5 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 17, 2024

Δεν υπήρξαν καθόλου μέτρα προστασίας των αμάχων για «αρκετές εβδομάδες», έως σήμερα

Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, δεν ελήφθησαν σχεδόν καθόλου μέτρα, τουλάχιστον για αρκετές εβδομάδες. Η πολεμική αεροπορία έπρεπε να ελέγχει εκ νέου τις εκτιμήσεις για την παρουσία αμάχων, αλλά δεν το έκανε πάντα.

Ακόμη και κατά τη διενέργεια ανασκοπήσεων μετά τη δράση, ο στρατός σπάνια προσπαθούσε να μετρήσει πόσοι πολίτες είχαν σκοτωθεί, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο για τους αξιωματικούς να αξιολογήσουν την ακρίβεια του μοντέλου, σύμφωνα με 11 αξιωματικούς που συμμετείχαν στην επιλογή των στόχων.

Η δήλωση του ισραηλινού στρατού προς τους Times δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το μοντέλο, αλλά ανέφερε ότι γενικά οι μέθοδοι του στρατού «τηρούν τους κανόνες του νόμου, είτε πρόκειται για την επιλογή των πυρομαχικών είτε για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη αυτής της προσπάθειας».

Το χτύπημα του Ισραήλ σε έναν κατοικημένο δρόμο στην άκρη της πόλης της Γάζας στις 16 Νοεμβρίου 2023, έδωσε ένα παράδειγμα για το πόσο ανακριβές μπορεί να είναι το μοντέλο. Ο στρατός δήλωσε στους Times σε ανακοίνωσή του ότι προσπαθούσε να καταστρέψει μία από τις πολλές σήραγγες που χρησιμοποιεί η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς. Κατά τη διαδικασία, χτύπησε ένα μεγάλο σπίτι.

Καθώς η έρευνα των New York Times ήταν άνω των 5.000 λέξεων, ορισμένα πολύ προσωπικά ή αδιευκρίνιστα τεχνικά κομμάτια που δεν μετέβαλαν την ουσία της έρευνας παραλήφθηκαν. Στην έρευνα δεν υπάρχει διευκρίνηση αν ως χαμηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, θεωρούνται και τα άοπλα μέλη όπως οι εργαζόμενοι στους δήμους.