Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
ΗΠΑ: Εγραψε παιδικό βιβλίο για τον θάνατο του άντρα της – Τώρα δικάζεται για τη δολοφονία του
Κόσμος 23 Φεβρουαρίου 2026, 20:00

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Ρίτσινς, έριξε θανατηφόρα δόση φαιντανύλης στο ποτό που ετοίμασε για τον σύζυγό της

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Κιούρι Ρίτσινς εξέδωσε ένα παιδικό βιβλίο, με στόχο –όπως είχε πει– να βοηθήσει τους τρεις γιους της να διαχειριστούν την απώλεια.

«Το ότι δεν είναι φυσικά εδώ μαζί μας, δεν σημαίνει ότι δεν είναι παρών», ανέφερε σε συνέντευξή της σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό τον Απρίλιο του 2023. «Ο μπαμπάς είναι ακόμα εδώ, απλώς με διαφορετικό τρόπο».

Έναν μήνα αργότερα, η μητέρα από τη Γιούτα συνελήφθη και κατηγορήθηκε ότι δηλητηρίασε τον σύζυγό της, Ερικ Ρίτσινς χορηγώντας του θανατηφόρα δόση φαιντανύλης το 2022.

Τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη, με τις εναρκτήριες αγορεύσεις ενώπιον των ενόρκων. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η Ρίτσινς δολοφόνησε τον σύζυγό της –με τον οποίο ήταν παντρεμένη εννέα χρόνια– για οικονομικό όφελος και για να προχωρήσει σε μια νέα ζωή με έναν άνδρα με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε σχέση. Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορία για απόπειρα δηλητηρίασης του συζύγου της την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Η 35χρονη έχει δηλώσει αθώα για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ασφαλιστική απάτη και πλαστογραφία. Σε περίπτωση καταδίκης για την πιο βαριά κατηγορία, ενδέχεται να της επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Σε δήλωσή τους στο CNN, οι συνήγοροι υπεράσπισής της ανέφεραν ότι η πελάτισσά τους αναμένει τη δίκη, προκειμένου –όπως υποστηρίζουν– να παρουσιαστούν τα πραγματικά στοιχεία ενώπιον των ενόρκων, χωρίς την επιρροή της δημοσιότητας που ακολούθησε τη σύλληψή της.

Ο Ερικ Ρίτσινς, 39 ετών, εντοπίστηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού τους τα ξημερώματα της 4ης Μαρτίου 2022. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το προηγούμενο βράδυ η σύζυγός του είχε φέρει κοκτέιλ στο δωμάτιο για να γιορτάσουν μια επαγγελματική επιτυχία της στον τομέα των ακινήτων.

Η ίδια δήλωσε ότι αργότερα κοιμήθηκε στο δωμάτιο ενός από τα παιδιά τους που είχε εφιάλτες και επέστρεψε περίπου έξι ώρες μετά, οπότε και βρήκε τον σύζυγό της αναίσθητο. Κάλεσε το 911 στις 3:21 π.μ. Ωστόσο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η ανάλυση του κινητού της έδειξε ότι η συσκευή είχε ξεκλειδωθεί έξι φορές μέσα στα 15 λεπτά πριν από την κλήση έκτακτης ανάγκης.

Η νεκροψία έδειξε ότι ο Ερικ Ρίτσινς πέθανε από υπερβολική δόση φαιντανύλης, με ποσότητα περίπου πέντε φορές μεγαλύτερη από τη θανατηφόρα δόση. Η σύζυγός του ανέφερε ότι κατά καιρούς κατανάλωνε ζελεδάκια THC πριν τον ύπνο και υπέθεσε ότι ενδέχεται να είχαν νοθευτεί. Ωστόσο, ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε THC στον οργανισμό του, ούτε φαιντανύλη στα προϊόντα που βρέθηκαν στο σπίτι.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, γυναίκα που εργαζόταν ως καθαρίστρια για το ζευγάρι φέρεται να κατέθεσε ότι η Ρίτσινς της είχε ζητήσει να προμηθευτεί φαιντανύλη στις αρχές του 2022. Η ίδια υποστήριξε ότι αγόρασε χάπια από έμπορο ναρκωτικών και τα παρέδωσε στην κατηγορούμενη.

Λίγες ημέρες αργότερα, την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ο Ερικ Ρίτσινς φέρεται να αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία μετά την κατανάλωση φαγητού που του είχε αφήσει η σύζυγός του. Σύμφωνα με καταθέσεις φίλων του, είχε εκφράσει φόβο ότι είχε δηλητηριαστεί. Οι δικηγόροι υπεράσπισης επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως είχε λάβει ναρκωτικές ουσίες εκείνη την ημέρα.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ακόμη ότι η Richins διέγραψε εκατοντάδες μηνύματα από το κινητό της, καθώς και δεδομένα περιήγησης. Μετά την ενημέρωσή της για την αιτία θανάτου, φέρεται να πραγματοποίησε διαδικτυακές αναζητήσεις σχετικά με ασφαλιστικές αποζημιώσεις, γυναικείες φυλακές στη Γιούτα και τη δυνατότητα ανάκτησης διαγραμμένων δεδομένων από κινητά τηλέφωνα.

Κατά τους εισαγγελείς, το κίνητρο σχετιζόταν με οικονομικά οφέλη από ασφαλιστήρια συμβόλαια και επιχειρηματικές δραστηριότητες του συζύγου της. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, ο Ερικ Ρίτσινς είχε ήδη προχωρήσει σε αλλαγές στον σχεδιασμό της περιουσίας του, αφαιρώντας τη σύζυγό του από δικαιούχο ασφάλειας ζωής ύψους 500.000 δολαρίων και ορίζοντας την αδελφή του ως διαχειρίστρια.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η κατηγορούμενη δεν είχε στην κατοχή της φαιντανύλη και ότι η υπόθεση της κατηγορούσας αρχής παρουσιάζει κενά. Από την πλευρά τους, οι εισαγγελείς επιμένουν ότι τα στοιχεία επαρκούν για την καταδίκη.

Η ίδια δηλώνει αθώα και, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, επιθυμεί να επιστρέψει στα παιδιά της. Η τελική κρίση ανήκει πλέον στους ενόρκους.

Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν
Σκάνδαλο Έπσταϊν 23.02.26

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ο Μάντελσον συνελήφθη για με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος» και ως ύποπτος για «ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ κατείχε δημόσιο αξίωμα».

Σύνταξη
ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
Ουγγρική υπαναχώρηση 23.02.26

Για «οπισθοδρόμηση» μίλησε η Κάγια Κάλας, η οποία χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός, μία μέρα πριν από την επέτειο έναρξης του πολέμου. Και απέδωσε τις ενέργειες του Βίκτορ Όρμπαν σε εκλογική σκοπιμότητα.

Σύνταξη
Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου
Θέτει όρους 23.02.26

Ο Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου στη Σλοβακία να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού.

Σύνταξη
Μεξικό: Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
Δείτε βίντεο 23.02.26

Δεκάδες νεκροί στη Χαλίσκο - Πώς εντοπίστηκε ο ηγέτης του καρτέλ JNGC, «Ελ Μέντσο» - Ανησυχία για το Μουντιάλ του καλοκαιριού που συνδιοργανώνεται από Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά

Σύνταξη
Ντουτέρτε: «Οι ισχυροί δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου» – Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην έναρξη της δίκης
Γιατί κατηγορείται 23.02.26

Ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε, πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων, συνελήφθη στις 11 Μαρτίου 2025 στη Μανίλα και μεταφέρθηκε στην Ολλανδία την ίδια νύκτα

Σύνταξη
Τραμπ: Νέα επίθεση για «τη γελοία, ηλίθια και πολύ πολωτική…» απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Για τους δασμούς 23.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του έδωσε «πολύ περισσότερες εξουσίες και δύναμη» από αυτές που είχε πριν από την απόφαση για τους δασμούς

Σύνταξη
Κάμαλα Χάρις: Η στάση Μπάιντεν για τη Γάζα της κόστισε τις εκλογές – Διαρροή έρευνας Δημοκρατικών
Axios 23.02.26

Η έρευνα που διεξήγαγαν οι Δημοκρατικοί για τη συντριπτική ήττα της Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024 παραμένει κλειδωμένη στο συρτάρι - Τι αναφέρουν πηγές με γνώση των ευρημάτων

Σύνταξη
Χάος και βία στο Μεξικό μετά την εξόντωση του Ελ Μέντσο – Φωτιές, μπλόκα, ακυρώσεις πτήσεων, εγκλωβισμένοι τουρίστες
«Ολοκληρωτικός πόλεμος» 23.02.26

Στο χάος έχει βυθιστεί το Μεξικό μετά την εξόντωση του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» - Τα αντίποινα του οργανωμένου εγκλήματος δεν είναι απλώς κύμα βίας αλλά ολοκληρωτικός πόλεμος σύμφωνα με αναλυτές

Σύνταξη
Ποιος παρείχε «υπηρεσίες μασάζ» στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όσο εκπροσωπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στο εξωτερικό;
Πληρώνουν οι φορολογούμενοι 23.02.26

Λογιστικές εγγραφές, δικαστικές μαρτυρίες και καταγγελίες πρώην αξιωματούχων φέρνουν στο φως αναφορές σε «υπηρεσίες μασάζ» που συνδέονται με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ανοίγοντας εκ νέου ερωτήματα για διαφάνεια και λογοδοσία

H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός
Απολιτίκ ή όχι; 23.02.26

Οι δηλώσεις του Αμπντάλαχ Αλ-Χατίμπ, του οποίου η ταινία «Chronicles from the Siege» κέρδισε το βραβείο της ενότητας «Perspectives» για νέους σκηνοθέτες, ολοκλήρωσαν μια Berlinale με έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του επαναληπτικού με τη Λεβερκούζεν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Γερμανία για να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ανατροπής και πρόκρισης.

Σύνταξη
Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
ΕΛ.ΑΣ. 23.02.26

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ ο εξοπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί για φύλαξη στη Μεραρχία Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού Ξηράς

Σύνταξη
Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ο Ροντινέι που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν (24/2) τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για την πρόκριση.

Σύνταξη
Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν
Σκάνδαλο Έπσταϊν 23.02.26

Σύνταξη
ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
Ουγγρική υπαναχώρηση 23.02.26

Σύνταξη
Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery
Culture Live 23.02.26

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παρεμβαίνει στη συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από τη Netflix, ανοίγοντας έρευνα για πιθανή δημιουργία μονοπωλίου, ενώ η Paramount συνεχίζει τη νομική της αντεπίθεση

Σύνταξη
Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών
Prorata 23.02.26

Μια νεολαία που ωρίμασε πρόωρα, λόγω της κρίσης και της επισφάλειας, ακριβώς για τους ίδιους λόγους αδυνατεί να αυτονομηθεί, βιώνοντας τη νεότητα σαν παγίδα, σε ένα παρόν «μπλοκαρισμένης μετάβασης».

Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο – Επικοινωνιακό φιάσκο τα μεγάλα λόγια του Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 23.02.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος κάνει λόγο, με αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες στον Έβρο για «ακραία κυβερνητική ανεπάρκεια», τονίζοντας με έμφαση ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο

Σύνταξη
Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών
Ελλάδα 23.02.26

Ο 74χρονος ορειβάτης ήταν ο πρόεδρος του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς - Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην ορειβατική κοινότητα στην Ελλάδα

Σύνταξη
Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου
Θέτει όρους 23.02.26

Σύνταξη
Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του
Δύο συλλήψεις 23.02.26

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε συνοδεία των γονιών του στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους

Σύνταξη
Μεξικό: Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
Δείτε βίντεο 23.02.26

Σύνταξη
Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός – Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»
Πρώτη γενιά του MTV 23.02.26

Πέρυσι, Billy Idol, ο Βρετανός ροκ σταρ, με το χαρακτηριστικό, χλευαστικό χαμόγελο πραγματοποίησε την μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του. Στα 70 του, αποκαλύπτει σε ένα νέο ντοκιμαντέρ πώς κατάφερε να επιβιώσει από τις δύσκολες στιγμές.

Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων
Διεθνής Οικονομία 23.02.26

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ένας πλήρης μισθός δεν αρκεί για να καλύψει το ενοίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
