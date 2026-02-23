Περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Κιούρι Ρίτσινς εξέδωσε ένα παιδικό βιβλίο, με στόχο –όπως είχε πει– να βοηθήσει τους τρεις γιους της να διαχειριστούν την απώλεια.

«Το ότι δεν είναι φυσικά εδώ μαζί μας, δεν σημαίνει ότι δεν είναι παρών», ανέφερε σε συνέντευξή της σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό τον Απρίλιο του 2023. «Ο μπαμπάς είναι ακόμα εδώ, απλώς με διαφορετικό τρόπο».

Έναν μήνα αργότερα, η μητέρα από τη Γιούτα συνελήφθη και κατηγορήθηκε ότι δηλητηρίασε τον σύζυγό της, Ερικ Ρίτσινς χορηγώντας του θανατηφόρα δόση φαιντανύλης το 2022.

Τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη, με τις εναρκτήριες αγορεύσεις ενώπιον των ενόρκων. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η Ρίτσινς δολοφόνησε τον σύζυγό της –με τον οποίο ήταν παντρεμένη εννέα χρόνια– για οικονομικό όφελος και για να προχωρήσει σε μια νέα ζωή με έναν άνδρα με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε σχέση. Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορία για απόπειρα δηλητηρίασης του συζύγου της την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Η 35χρονη έχει δηλώσει αθώα για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ασφαλιστική απάτη και πλαστογραφία. Σε περίπτωση καταδίκης για την πιο βαριά κατηγορία, ενδέχεται να της επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Σε δήλωσή τους στο CNN, οι συνήγοροι υπεράσπισής της ανέφεραν ότι η πελάτισσά τους αναμένει τη δίκη, προκειμένου –όπως υποστηρίζουν– να παρουσιαστούν τα πραγματικά στοιχεία ενώπιον των ενόρκων, χωρίς την επιρροή της δημοσιότητας που ακολούθησε τη σύλληψή της.

Ο Ερικ Ρίτσινς, 39 ετών, εντοπίστηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού τους τα ξημερώματα της 4ης Μαρτίου 2022. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το προηγούμενο βράδυ η σύζυγός του είχε φέρει κοκτέιλ στο δωμάτιο για να γιορτάσουν μια επαγγελματική επιτυχία της στον τομέα των ακινήτων.

Η ίδια δήλωσε ότι αργότερα κοιμήθηκε στο δωμάτιο ενός από τα παιδιά τους που είχε εφιάλτες και επέστρεψε περίπου έξι ώρες μετά, οπότε και βρήκε τον σύζυγό της αναίσθητο. Κάλεσε το 911 στις 3:21 π.μ. Ωστόσο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η ανάλυση του κινητού της έδειξε ότι η συσκευή είχε ξεκλειδωθεί έξι φορές μέσα στα 15 λεπτά πριν από την κλήση έκτακτης ανάγκης.

Η νεκροψία έδειξε ότι ο Ερικ Ρίτσινς πέθανε από υπερβολική δόση φαιντανύλης, με ποσότητα περίπου πέντε φορές μεγαλύτερη από τη θανατηφόρα δόση. Η σύζυγός του ανέφερε ότι κατά καιρούς κατανάλωνε ζελεδάκια THC πριν τον ύπνο και υπέθεσε ότι ενδέχεται να είχαν νοθευτεί. Ωστόσο, ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε THC στον οργανισμό του, ούτε φαιντανύλη στα προϊόντα που βρέθηκαν στο σπίτι.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, γυναίκα που εργαζόταν ως καθαρίστρια για το ζευγάρι φέρεται να κατέθεσε ότι η Ρίτσινς της είχε ζητήσει να προμηθευτεί φαιντανύλη στις αρχές του 2022. Η ίδια υποστήριξε ότι αγόρασε χάπια από έμπορο ναρκωτικών και τα παρέδωσε στην κατηγορούμενη.

Λίγες ημέρες αργότερα, την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ο Ερικ Ρίτσινς φέρεται να αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία μετά την κατανάλωση φαγητού που του είχε αφήσει η σύζυγός του. Σύμφωνα με καταθέσεις φίλων του, είχε εκφράσει φόβο ότι είχε δηλητηριαστεί. Οι δικηγόροι υπεράσπισης επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως είχε λάβει ναρκωτικές ουσίες εκείνη την ημέρα.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ακόμη ότι η Richins διέγραψε εκατοντάδες μηνύματα από το κινητό της, καθώς και δεδομένα περιήγησης. Μετά την ενημέρωσή της για την αιτία θανάτου, φέρεται να πραγματοποίησε διαδικτυακές αναζητήσεις σχετικά με ασφαλιστικές αποζημιώσεις, γυναικείες φυλακές στη Γιούτα και τη δυνατότητα ανάκτησης διαγραμμένων δεδομένων από κινητά τηλέφωνα.

Κατά τους εισαγγελείς, το κίνητρο σχετιζόταν με οικονομικά οφέλη από ασφαλιστήρια συμβόλαια και επιχειρηματικές δραστηριότητες του συζύγου της. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, ο Ερικ Ρίτσινς είχε ήδη προχωρήσει σε αλλαγές στον σχεδιασμό της περιουσίας του, αφαιρώντας τη σύζυγό του από δικαιούχο ασφάλειας ζωής ύψους 500.000 δολαρίων και ορίζοντας την αδελφή του ως διαχειρίστρια.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η κατηγορούμενη δεν είχε στην κατοχή της φαιντανύλη και ότι η υπόθεση της κατηγορούσας αρχής παρουσιάζει κενά. Από την πλευρά τους, οι εισαγγελείς επιμένουν ότι τα στοιχεία επαρκούν για την καταδίκη.

Η ίδια δηλώνει αθώα και, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, επιθυμεί να επιστρέψει στα παιδιά της. Η τελική κρίση ανήκει πλέον στους ενόρκους.