Οι ντετέκτιβ της Ομάδας Ανθρωποκτονιών ερευνούν μια υπόθεση με την σοβαρή υποψία δολοφονίας-αυτοκτονίας στο Μόσμαν Παρκ του Περθ στη Δυτική Αυστραλία, η οποία αναφέρθηκε στην αστυνομία σήμερα το πρωί, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.

Ο Ότις, 14 ετών, και ο Λεόν, 16 ετών, που ζούσαν με αναπηρίες, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο προάστιο Μόσμαν Παρκ, το πρωί της Παρασκευής. Η αστυνομία υποψιάζεται ότι σκοτώθηκαν σε διπλό φόνο-αυτοκτονία από τους γονείς τους, τον Τζάροντ Κλούν, 50 ετών, και τη Μαϊγουέννα Γκοασντού, 49 ετών, των οποίων τα πτώματα βρέθηκαν επίσης στο σπίτι.

Η αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε για πρώτη φορά από έναν φροντιστή που πήγε στο σπίτι λίγο μετά τις 8 το πρωί για ένα προγραμματισμένο ραντεβού και φέρεται να βρήκε ένα σημείωμα στην μπροστινή πόρτα που τους προειδοποιούσε να μην μπουν και να καλέσουν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί βρήκαν τα πτώματα των γονιών στο πίσω μέρος του ακινήτου και τα δύο έφηβα αγόρια σε άλλο μέρος του σπιτιού.

Δύο σκυλιά και μια γάτα βρέθηκαν επίσης νεκρά. Από τις πληροφορίες της Sydney Morning Herald, ένα δεύτερο σημείωμα μέσα στο σπίτι είχε τη μορφή «επιστολής», το οποίο επέτρεψε στην αστυνομία να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση ήταν πιθανότατα διπλή δολοφονία-αυτοκτονία.

Τα αγόρια είχαν φοιτήσει στο παρελθόν στο φημισμένο Christ Church Grammar School, αλλά δεν ήταν εγγεγραμμένα στο σχολείο τη στιγμή του θανάτου τους. Η ντετέκτιβ Τζέσικα Σεκούρο δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή ότι η οικογένεια είχε προσφύγει στο παρελθόν σε υπηρεσίες φροντίδας.

Τα παιδιά πήγαιναν σε ειδικό σχολείο, ώστε να έχουν κατάλληλη στήριξη

Στενή φίλη της οικογένειας δήλωσε ότι το ζευγάρι ένιωθε ολοένα και πιο απομονωμένο και χωρίς επαρκή στήριξη, τονίζοντας πως οι διαγνώσεις των παιδιών καθιστούσαν την καθημερινότητα «εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική».

Τα δύο αγόρια, όπως και ο πατέρας τους, είχαν φοιτήσει στο Christ Church Grammar, ιδιωτικό σχολείο της δυτικής πλευράς του Περθ. Εκπαιδευτικός που γνώριζε τα παιδιά δήλωσε ότι ακόμη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την τραγωδία. Όπως ανέφερε, ο Λέον επρόκειτο να αποφοιτήσει την επόμενη χρονιά, γεγονός που «δείχνει πόσο δρόμο είχε διανύσει».

Η ίδια σημείωσε ότι τα παιδιά είχαν εγγραφεί σε σχολείο ειδικών αναγκών που τα στήριζε επαρκώς, προσθέτοντας ότι το Christ Church Grammar δεν αποδείχθηκε κατάλληλο για τις συγκεκριμένες διαγνώσεις των παιδιών.

Οι θάνατοι στην Αυστραλία ήταν «απολύτως αποτρέψιμοι»

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Youth Disability Advocacy Network, Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Νέων με Αναπηρία, Ιζαμπέλα Τσοάτε, δήλωσε ότι τα άτομα με αναπηρία δεν είναι βάρος και ότι αυτοί οι θάνατοι ήταν «απολύτως αποτρέψιμοι». Η Τσοάτε ισχυρίστηκε ότι οι μεταρρυθμίσεις του NDIS, του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλισης Αναπηρίας που ξεκίνησε η κυβέρνηση Αλμπανέζε ήταν αμείλικτες και βιαστικές, και έθεσε ως στόχο τις επαναξιολογήσεις των συμμετεχόντων στο NDIS που λαμβάνουν χώρα.

«Έχουμε πει ότι αυτές θα προκαλούσαν βλάβη. Έχουν κόψει απότομα βασικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, χωρίς διασφαλίσεις», είπε. «Είπαμε ότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τα άτομα με αναπηρία, και τώρα η πραγματικότητα είναι αναμφισβήτητη».

Η Τσοάτε ήταν από τα άτομα που ζητούσαν από την κυβέρνηση να σταματήσει τις επαναξιολογήσεις και να αναστείλει τις ταχείες μεταρρυθμίσεις του NDIS.

Ακτιβιστές των ατόμων με αναπηρία, πιστεύουν πως άτομα που δικαιούνται ασφάλιση, περίθαλψη και συμμετοχή σε προγράμματα για άτομα με αναπηρία, βγαίνουν εκτός προγραμμάτων με διάφορες αφορμές και οι συνεχείς επιτροπές επαναξιολόγησης, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των οικογενειών να έχουν αξιοπρεπή διαβίωση.

Η αναπηρία δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για δολοφονίες

Η επίτροπος για θέματα διακρίσεων λόγω αναπηρίας της Αυστραλίας εκφράζει την ανησυχία της για τα σχόλια που έχουν γίνει γύρω από την υπόθεση και δήλωσε ότι η αναπηρία τους «δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για τη δολοφονία τους».

Η επίτροπος Ρόζμαρι Κάγιες, μια από τις κορυφαίες δικηγόρους σε θέματα αναπηρίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε ότι ανησυχεί για ορισμένα από τα σχόλια που έχει δει γύρω από την υπόθεση. «Το γεγονός ότι τα παιδιά μπορεί να ήταν αυτιστικά και να χρειάζονταν υποστήριξη δεν πρέπει να αποτελεί βάση για οποιαδήποτε δικαιολογία της δολοφονίας τους», δήλωσε.

«Έχουμε δει αυτό να συμβαίνει σε παρόμοιες καταστάσεις, όπου η αφήγηση αφορούσε το βάρος της αναπηρίας για τους γονείς και τις οικογένειες, ως έναν τρόπο να υποβαθμιστεί η δολοφονία των δύο παιδιών» πρόσθεσε. «Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν αντίξοες συνθήκες, αλλά δεν καταφεύγουν στη δολοφονία των παιδιών τους», είπε η Κάγιες.

«Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε κρίση, πρέπει να μπορούν να βρουν κάποιον που θα υποστηρίξει τα παιδιά τους και θα προστατεύσει την οικογένειά τους» πρόσθεσε ανοίγοντας ταυτόχρονα την συζήτηση για την έλλειψη επαρκούς κρατικής αρωγής, φαινόμενο που απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου.

Ο αρμόδιος υπουργός κάνει λόγο για τραγωδία

Ο ομοσπονδιακός υπουργός για θέματα αναπηρίας, Μαρκ Μπάτλερ, χαρακτήρισε το περιστατικό που συγκλόνισε την Παρασκευή το προάστιο Μόσμαν Παρκ, στα δυτικά του Περθ, ως «απερίγραπτη τραγωδία», αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει το επίπεδο υποστήριξης που λάμβανε η οικογένεια από το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Αναπηρίας.

«Πρόκειται για μια φοβερή τραγωδία. Νομίζω ότι όλοι στην Αυστραλία είναι βαθιά συγκλονισμένοι από αυτό που συνέβη», δήλωσε ο Μπάτλερ σε συνέντευξη Τύπου στην Καμπέρα την Τρίτη.

Είναι σαφές ότι οι Κλουν και Γκοασντού ήταν οι κύριοι φροντιστές των αγοριών, βρισκόταν υπό σημαντική πίεση και υπέφεραν από εξάντληση κατά τη στιγμή του θανάτου τους.

Μετά την τραγωδία, το ενδιαφέρον στράφηκε στο επίπεδο υποστήριξης και χρηματοδότησης που παρέχονταν στην οικογένεια από την πολιτεία. Ο υπουργός αρνήθηκε να ανακοινώσει, να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα ρεπορτάζ για το πακέτο στήριξης της οικογένειας, κάνοντας λόγο για νομικά προσκόμματα που δεν επιτρέπουν την δημοσιοποίηση των προγραμμάτων στήριξης.

Το σύστημα τους απογοήτευσε

Μια κοινωνική λειτουργός που φρόντιζε τα δύο αγόρια που πέθαναν σε μια υποψία διπλής δολοφονίας-αυτοκτονίας στο Μόσμαν Παρκ, αποτίει φόρο τιμής στους αδελφούς, οι οποίοι, όπως είπε, είχαν κερδίσει την καρδιά της.

Η Μάντι Πέιτζ , που γνώριζε τα αγόρια για περισσότερα από 10 χρόνια, είπε επίσης ότι η οικογένεια είχε απογοητευτεί από το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Αναπηρίας – NDIS, δηλώνοντας ότι οι γονείς των δύο αγοριών ήταν οι «μεγαλύτεροι και πιο ένθερμοι υποστηρικτές» τους.

«Είδα από πρώτο χέρι την τεράστια αγάπη μέσα στην οικογένειά τους, καθώς και το θάρρος και την ανθεκτικότητα που έδειξαν σε περιόδους ακραίων δυσκολιών και αμέτρητων εμποδίων», είπε. «Η καρδιά μου είναι αβάσταχτα βαριά γνωρίζοντας ότι το σύστημα NDIS τους απογοήτευσε και ότι τους έκαναν να νιώσουν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή.

«Τα αγόρια Κλουν θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Μου έμαθαν να σκέφτομαι έξω από τα πλαίσια όταν πρόκειται για την εργασία με άτομα με αυτισμό και μου θύμισαν ότι η επικοινωνία είναι πολύ περισσότερα από λέξεις. «Το μόνο που ήθελαν ήταν να γίνουν κατανοητοί και όταν το κατάφερναν, κέρδιζαν την καρδιά σου, είπε η Πέιτζ.