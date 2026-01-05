Σοκ προκαλεί η οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στο Τενεσί, όπου μια 32χρονη γυναίκα φέρεται να σκότωσε τους δύο ανήλικους γιους της, καθώς και την 88χρονη γιαγιά της, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό της και θέσει τέρμα στη ζωή της.

Η φρικτή ιστορία αποκαλύφθηκε όταν το πρωί της Παρασκευής αστυνομικοί έκαναν έλεγχο σε σπίτι στην περιοχή Γουέιβερλι.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τέσσερις σορούς, όλες με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Όπως διαπιστώθηκε οι νεκροί ήταν ο 4χρονος Άριους Τόμσον, ο 13χρονος Αϊζάια Τζόνσον, η 88χρονη Έβελιν Τζόνσον και η 32χρονη Χέδερ Τόμσον.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία η 32χρονη είχε χωρίσει με τον πατέρα των δύο αγοριών.

Όπως δήλωσε ο σερίφης Κρις Ντέιβις, δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι, ούτε και υπήρχαν προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή κλήσεις σχετικές με ψυχική υγεία στην οικία.

Από την πλευρά του ο πατέρας των δύο αγοριών έγραψε στα social media ότι η απώλεια των δύο γιών του τον «συνέτριψε», αποκαλώντας τα αγόρια «μωρά».