Χαλκίδα: «Μου τον έφαγαν, ήταν θύμα bullying» – Συγκλονίζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε
Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ανήλικου στη Χαλκίδα
Θύμα bullying φαίνεται να ήταν ο 15χρονος που αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του πηδώντας από την Υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας.
Σύμφωνα με την μητέρα του, ο 15χρονος ήταν εθισμένος στα βιντεοπαιχνίδια, ενώ δεχόταν συστηματικό bullying από τους συμμαθητές του.
Συγκλονίζει η μητέρα του
Ο ανήλικος πήρε το πατίνι του και έφυγε από το σπίτι του στις 5 Ιανουαρίου, έχοντας μαζί το κινητό του τηλέφωνο και τελικά έπεσε από την γέφυρα της Χαλκίδας, στην Εύβοια.
«Το παιδί μου ήταν εθισμένο στα video games, τελευταία έβλεπε ταινίες και διάβαζε άρθρα γύρω από την σκοτεινή μαγεία. Το φάγανε. Δεχόταν εκφοβισμό και απειλές, τον έλεγαν χοντρό, τον έδερναν. Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», τόνισε η μητέρα του παιδιού μιλώντας στο Star.
Και πρόσθεσε: «Την μέρα που εξαφανίστηκε είπε “μαμά πάω να πω κάλαντα και εξαφανίστηκε”». Το παιδί αφού εντοπίστηκε νεκρό από τις αρχές, θεωρήθηκε ότι ήταν ασυνόδευτο προσφυγόπουλο ή περίπτωση αγνοούμενου από την Αθήνα. Ωστόσο, έπειτα από έρευνα διαπίστωσαν ότι τίποτα από τα δύο δεν ίσχυαν. Τελικά οι γονείς του τον αναζήτησαν μια μέρα μετά, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με την σκληρή αλήθεια.
Τα απειλητικά μηνύματα
Η μητέρα του, όπως αποκάλυψε, άνοιξε το τάμπλετ που είχε στην κατοχή του το παιδί και βρήκα απειλητικά μηνύματα αλλά και βίντεο από περιπτώσεις ξυλοδαρμού του 15χρονου.
Σε ένα από αυτά τα βίντεο, ο ανήλικος φαίνεται αρχικά να αμύνεται, και στη συνέχεια δύο άλλοι ανήλικοι να του κάνουν κεφαλοκλείδωμα, να τον ρίχνουν στο έδαφος και να τον κλωτσάνε.
Η μητέρα του 15χρονου παρέδωσε το τάμπλετ στις αρχές για περαιτέρω έρευνα. Από την πλευρά του ο πατέρας του, αποκάλυψε ότι λίγες ώρες πριν αυτοκτονήσει το παιδί του, είχε μια ύποπτη συνομιλία στο διαδίκτυο, στα αγγλικά.
«Όταν τον πλησίαζα, κρυβόταν. Τον είχα ρωτήσει και έλεγε ότι παίζει ένα παιχνίδια με ξένα παιδιά», τόνισε ο πατέρας του 15χρονου.
