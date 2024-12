Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς που διοικεί τη Γάζα και η τοπική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας δήλωσαν σήμερα πως το Ισραήλ συνέλαβε τον διευθυντή ενός σημαντικού νοσοκομείου στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα που έχει καταστραφεί έπειτα από έναν και πλέον χρόνο πολέμου.

«Οι (ισραηλινές) δυνάμεις κατοχής οδήγησαν δεκάδες μέλη του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, μεταξύ των οποίων ο Δρ. Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, σε ένα κέντρο κράτησης για να τους ανακρίνουν», ανέφερε το υπουργείο σε μια ανακοίνωση.

«Με τη σύλληψη του διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, δεκάδων μελών του ιατρικού και τεχνικού προσωπικού, καθώς και του διευθυντή της Πολιτικής Προστασίας στον βορρά, η κατοχική δύναμη κατέστρεψε πλήρως την ιατρική, ανθρωπιστική και δομή βοήθειας στη βόρεια Γάζα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Δείτε σχετικό βίντεο:

This is how the story of Kamal Adwan Hospital ended.

The medical staff was arrested, oxygen was denied to the patients, and everyone in the hospital was stripped of their clothes, dragged, and tortured.

I am very worried about Dr. Hossam Abu Safia. You are a hero.

Merry… pic.twitter.com/kDMEtiywvX

— Omar Hamad | عُـمَـرْ 𓂆 (@OmarHamadD) December 27, 2024