Ένας πεζός παρασύρθηκε από φορτηγάκι σήμερα Πέμπτη νωρίς το πρωί σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, με συνέπεια να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, η παράσυρση έγινε γύρω στις 07:15 στην προέκταση της Μακρυγιάννη, στον Εύοσμο.

Το φορτηγάκι παρέσυρε το πεζό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από την παράσυρση ο πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Παπανικολάου”.

Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.