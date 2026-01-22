Θεσσαλονίκη: Φορτηγάκι παρέσυρε πεζό
Η παράσυρση σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες
Ένας πεζός παρασύρθηκε από φορτηγάκι σήμερα Πέμπτη νωρίς το πρωί σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, με συνέπεια να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, η παράσυρση έγινε γύρω στις 07:15 στην προέκταση της Μακρυγιάννη, στον Εύοσμο.
Το φορτηγάκι παρέσυρε το πεζό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Από την παράσυρση ο πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Παπανικολάου”.
Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.
- Θεσσαλονίκη: Φορτηγάκι παρέσυρε πεζό
- Ποια λάδια μπορούμε να προσθέσουμε στο μπολ του σκύλου μας – Πότε είναι ωφέλιμα και πότε όχι
- Ακρίβεια: Το 80% των πολιτών έχει αλλάξει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό
- «Ψήνεται» νέα ταινία με θέμα τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
- Μελίνα Ασλανίδου: Γιατί ακυρώνει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της
- Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»
- Κίνηση: Χάος στους δρόμους – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
- UBS Sees Greek Banks as Undervalued, Raises Price Targets
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις