Γιατί ο Πούτιν σιωπά για τη Βενεζουέλα;
Κόσμος 22 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Γιατί ο Πούτιν σιωπά για τη Βενεζουέλα;

Μπορεί οι πρόσφατες ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ να κλόνισαν την εμπιστοσύνη του Ρώσου ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
A
A
Οι εθνικιστές μπλόγκερ και οι πολεμικοί ανταποκριτές της Ρωσίας – η ομάδα που υποστηρίζει περισσότερο την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία – είναι εξοργισμένοι. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έστειλε δυνάμεις για να επιτεθούν στη σύμμαχο της Ρωσίας, Βενεζουέλα, απαγάγοντας τον πρόεδρό της, Νικολάς Μαδούρο, ενώ κατασχέθηκε ένα πετρελαιοφόρο που φέρει ρωσική σημαία.

Η Ρωσία θα έπρεπε να βυθίζει αμερικανικά πλοία, υποστηρίζουν, ή ακόμη και να εκτοξεύει πυρηνικούς πυραύλους στους εχθρούς της. Αλλά ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δεν έχει εκδώσει καν επίσημη δήλωση.

Σίγουρα, το υπουργείο Εξωτερικών – χωρίς ίχνος ειρωνείας – καταδίκασε την «ένοπλη επίθεση» της Αμερικής κατά της Βενεζουέλας ως «απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους». Επιπλέον, ο Πούτιν σπάνια αντιδρά αμέσως σε σημαντικά γεγονότα, προτιμώντας να παρατηρεί πώς εξελίσσονται και να διατυπώνει την απάντησή του ανάλογα.

Η σιωπή του Πούτιν δείχνει αδυναμία ή αβεβαιότητα;

Αυτή η προσέγγιση, μερικές φορές, εμφανίζεται ως οξυδερκής και με αυτοπεποίθηση, αν και στην συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να προδίδει μια αίσθηση αδυναμίας – ή τουλάχιστον μια βαθιά αβεβαιότητα, υποστηρίζει με άρθρο της στο Social Europe η Nina L Khrushcheva, καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στο New School της Νέας Υόρκης και συν-συγγραφέας του βιβλίου «Στα χνάρια του Πούτιν: Αναζήτηση για την ψυχή μιας αυτοκρατορίας στις έντεκα ζώνες ώρας της Ρωσίας».

Πριν από την επίθεση στη Βενεζουέλα, ο Πούτιν φαινόταν αρκετά σίγουρος για τη θέση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Τραμπ προωθούσε ένα «ειρηνευτικό σχέδιο» με σαφή προκατάληψη προς την Ρωσία και ασκούσε σημαντική πίεση στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να αποσύρει τις ουκρανικές δυνάμεις από εδάφη που ελέγχουν. Αν προσθέσουμε σε αυτά, τα επανειλημμένα χτυπήματα της Ρωσίας στην ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας, που οδήγησαν σε συνεχείς διακοπές ρεύματος τον χειμώνα, τότε συμπεραίνουμε πως ο Πούτιν ήταν πεπεισμένος ότι η Ουκρανία θα ήταν σύντομα έτοιμη να αποδεχτεί τους δικούς του όρους ειρήνης.

Οι ενέργειες Τραμπ κλόνισαν την εμπιστοσύνη του Ρώσου ηγέτη

Αλλά οι πρόσφατες ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ έθεσαν αμφιβολίες στις εκτιμήσεις του Πούτιν. Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να λένε ότι η ειρήνη στην Ουκρανία παραμένει προτεραιότητα, και η πρόσφατη υπόσχεσή τους για εγγυήσεις ασφάλειας για τη χώρα δεν θα περιλαμβάνει τις αμερικανικές «μπότες» επί ουκρανικού εδάφους – κάτι στο οποίο η Ρωσία θα ήταν σθεναρά αντίθετη.

Ενώ η αναχαίτιση ενός ρωσικού δεξαμενόπλοιου μπορεί να ερμηνευθεί ως προσπάθεια ταπείνωσης του Πούτιν, η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται πως, στην πραγματικότητα, επρόκειτο για πλοίο της Βενεζουέλας, το οποίο έφερε ρωσική σημαία για να αποφύγει τη σύλληψη και οι ΗΠΑ απελευθέρωσαν τα δύο ρωσικά μέλη του πληρώματος.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ είναι αναμφίβολα δυσαρεστημένη με την άρνηση της Ρωσίας να ενστερνιστεί πλήρως το ειρηνευτικό σχέδιο που υπέβαλε τον Νοέμβριο. Ο Τραμπ φέρεται να έχει τώρα το «πράσινο φως» σε μία πολύ καθυστερημένη νομοθεσία, που θα επιβάλει σκληρές, νέες κυρώσεις στην Ρωσία και θα αυξήσει τους δασμούς σε χώρες που εν γνώσει τους αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο ή ουράνιο έως και 500%.

Θα φτιάσει τον Πούτιν στα όριά του ο Τραμπ;

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν σίγουρα δεν επιθυμεί να εμφανιστεί αδύναμος, ούτε θέλει να διακινδυνεύσει να επιδεινώσει τις εντάσεις με τις ΗΠΑ – εξ ου και η σιωπή του. Αλλά η προθυμία του να πιεστεί έχει και τα όριά της. Το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση Τραμπ θα αποδειχθεί αρκετά πιεστική για να μάθει ποια είναι αυτά τα όρια.

Πολλοί δυτικοί παρατηρητές πιστεύουν ότι τώρα είναι η ώρα να ασκηθούν έντονες πιέσεις στην Ρωσία, όχι μόνο ενισχύοντας τις κυρώσεις, αλλά και προμηθεύοντας την Ουκρανία με περισσότερα όπλα και στοχεύοντας τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ένα δίκτυο πετρελαιοφόρων που χρησιμοποιεί παραπλανητικές τακτικές για να αποφύγει τις δυτικές κυρώσεις. Ο Ζελένσκι έχει φτάσει στο σημείο να ενθαρρύνει σιωπηρά τον Τραμπ να επαναλάβει την τακτική του στην Βενεζουέλα όχι μόνο στην Ρωσία, αλλά και στην Τσετσενία!

Ενώ η ιδέα ότι ο Τραμπ θα στείλει αμερικανικές δυνάμεις στην Ρωσία είναι φανταστική, η φαινομενική επιτυχία της επιχείρησης στη Βενεζουέλα ενθάρρυνε τα «γεράκια» στον στενό του κύκλο. «Είμαστε μια υπερδύναμη», επέμεινε πρόσφατα ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, σημειώνοντας πως «θα συμπεριφερθούμε ως υπερδύναμη».

Αυτή η νοοτροπία εκφοβισμού αυξάνει τις πιθανότητες οι ΗΠΑ να περάσουν μια γραμμή που ο Πούτιν θεωρεί απαράδεκτη – ας πούμε, στοχεύοντας μεγάλους αριθμούς ρωσικών πετρελαϊκών πλοίων, επιχειρώντας να επιβάλουν δρακόντεους όρους ειρήνης στην Ρωσία ή ενθαρρύνοντας αναταραχές, όπως κάνει στο Ιράν.

Ενεργή η πυρηνική απειλή για τον πλανήτη

Ο Πούτιν έχει λίγες επιλογές για αντίποινα κατά των ΗΠΑ. Εάν το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θέλει να καταλάβει ένα πετρελαιοφόρο, έχοντας Ρώσους ένοπλους φρουρούς επί του σκάφους ή ακόμη και τοποθετώντας ρωσικά πολεμικά πλοία κοντά, δεν θα το σταματήσει.

Ο μόνος πραγματικός μοχλός της Ρωσίας είναι το πυρηνικό της οπλοστάσιο. Και ενώ ο Πούτιν μπορεί πάντα να απευθύνει ένα πυρηνικό τελεσίγραφο στον Τραμπ, αυτό είναι πιθανό να μην ληφθεί σοβαρά υπόψη. Οι ρωσικές απειλές θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα εάν τις απευθύνει σε συνεννόηση με μια στρατιωτική δύναμη όπως η Κίνα, αλλά η Κίνα έχει πολλούς άλλους μοχλούς – συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της παγκόσμιας προμήθειας στοιχείων σπάνιων γαιών – που μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά των ΗΠΑ.

Παρ’ όλα αυτά, ο Πούτιν έχει ήδη καταφύγει σε πυρηνικές απειλές. Εάν πιεστεί στο σημείο να αποφασίσει ότι η μόνη του επιλογή είναι να εξαπολύσει πυρηνική επίθεση, οι ΗΠΑ αναμφίβολα θα απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο κίνδυνος ενός σεναρίου «Αποκάλυψης» θα παραμένει αυξημένος.

Γιατί ο Πούτιν θα συνεχίσει να σιωπά για την σύμμαχο Βενεζουέλα;

Όσο για τον Ζελένσκι, θα πρέπει να προσέχει την πλάτη του. Ο Πούτιν μπορεί να μην θέλει να αντιμετωπίσει τον Τραμπ, αλλά μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ, μπορεί να αποφασίσει να δείξει ότι η Ρωσία έχει τις ικανότητες να κάνει το ίδιο στους εχθρούς της, ειδικά μετά την επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν στη βόρεια περιοχή Νόβγκοροντ.

Παρότι η Ουκρανία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη σε αυτή την επίθεση, κατηγορώντας την Ρωσία ότι προσπαθεί να εκτροχιάσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, η Μόσχα έχει δεσμευτεί να αντεπιτεθεί. Σε κάθε περίπτωση, οι επιθέσεις της Ρωσίας στην ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας θα συνεχιστούν – όπως και η σιωπή του Πούτιν για τη Βενεζουέλα.

