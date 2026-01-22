Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα μεταβεί στο Νταβός και θα αναχωρήσει το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στις 10:30 ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο το ζήτημα της ευλογιάς και των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.