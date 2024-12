Μαχητής των Ταξιαρχιών Κασάμ σκότωσε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες, λέει η Χαμάς - Οι IDF κατέστρεψαν τούνελ

Σύμφωνα με τις Ταξιαρχίες Κασάμ, του ένοπλου τμήματος της Χαμάς, μαχητής τους σκότωσε δύο στρατιώτες των IDF πριν να προκαλέσει έκρηξη κοντά σε άλλους σε επίθεση αυτοκτονίας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Με βάση όσα αναφέρονται σε ανακοίνωση των Ταξιαρχιών Κασάμ, ο μαχητής τους σκότωσε έναν ελεύθερο σκοπευτή και έναν ακόμα στρατιώτη σε «απόσταση αναπνοής» από τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια.

Ο μαχητής, ο οποίος φέρεται να ήταν μεταμφιεσμένος με στολή του ισραηλινού στρατού, κατάφερε στη συνέχεια να φτάσει σε μια ομάδα έξι Ισραηλινών στρατιωτών και να ανατιναχθεί, προκαλώντας θύματα, προστίθεται στην ανακοίνωση των Ταξιαρχιών Κασάμ.

⚡Al-Qassam Brigades:

In a complex security operation

A Mujahid from Al-Qassam managed to eliminate a Zionist sniper and his assistant at zero distance this afternoon in Jabalia Camp, north of Gaza.

An hour later, the same Mujahid disguised himself in the Zionist sniper… pic.twitter.com/SIsEBGfLXd

— Warfare Analysis (@warfareanalysis) December 20, 2024