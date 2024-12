Τουλάχιστον 25 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα σήμερα, αναφέρουν υγειονομικοί, μεταξύ αυτών τουλάχιστον 8 σε ένα διαμέρισμα στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ και τουλάχιστον 10 στην πόλη Τζαμπάλια.

Βίντεο που κυκλοφόρησε νωρίτερα από το Quds News Network:

Israeli occupation forces committed a massacre against civilians when an airstrike targeted a residential building in Jabalia town, northern Gaza Strip, slaughtering at least 12 Palestinians, including 7 children, and injuring dozens more. pic.twitter.com/UwJCuA7YfX

— Quds News Network (@QudsNen) December 20, 2024