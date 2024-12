Νέες σφαγές με δεκάδες νεκρούς από ισραηλινά πλήγματα σε σχολεία

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη σε βομβαρδισμούς του ισραηλινού στρατού, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο «τρομοκράτες της Χαμάς» σε δυο σχολικά συγκροτήματα όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι (στη φωτογραφία του Reuters/Dawoud Abu Alkas από την πόλη της Γάζας, επάνω, συγγενείς μεταφέρουν τις σορούς των δολοφονημένων από τις ισραηλινές δυνάμεις Παλαιστινίων).

«Οι βομβαρδισμοί από την (ισραηλινή) κατοχή των σχολείων Αλ Καράμα και Σααμπάν, ανατολικά της πόλης της Γάζας, προκάλεσαν τον θάνατο 13 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ, συμπληρώνοντας ότι άλλοι περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι εξαπέλυσαν «πλήγμα ακριβείας» εναντίον «τρομοκρατών της Χαμάς» που χρησιμοποιούσαν αυτές τις εγκαταστάσεις (…) για να προετοιμάσουν και να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων και του κράτους του Ισραήλ».

«Είχε ληφθεί σειρά μέτρων πριν την επίθεση, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος απωλειών αμάχων», ανέφερε η ανακοίνωση.

The Genocide is escalating!! #Israel has made it a habit to bomb one refugee school per day.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα ανακοίνωσε ότι άλλοι 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον «πλήθους που προσπαθούσε να εφοδιαστεί με νερό στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι, δυτικά της πόλης της Γάζας».

Watch| Injured were transferred to the hospital as a result of a firebelt carried out by #Israeli occupation aircraft targeting Al-Karama and Shaaban Al-Rayes schools, as well as a house in the Al-Shaaf area east of Al-Tuffah neighborhood in #Gaza City. pic.twitter.com/aGiV36z4Tm

