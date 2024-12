Τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν απόψε εξαιτίας ισραηλινού βομβαρδισμού στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πληροφορίες από διασώστες στον παλαιστινιακό θύλακα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Τουλάχιστον 45.097 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους και 107.244 έχουν τραυματιστεί

A number of martyrs and injured individuals have arrived at Al-Maamdani Hospital following the targeting of a house belonging to the Al-Najjar family on Al-Jadeed Street in Jabalia Al-Balad, northern Gaza Strip. pic.twitter.com/2b6kq1sJoG — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) December 18, 2024

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera κάνει λόγο για 14 νεκρούς – ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά – σε δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βόρεια της πόλης της Γάζας.

Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας του ελεγχόμενου από τη Χαμάς θύλακα είχε ανακοινώσει πως τουλάχιστον 45.097 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους και 107.244 έχουν τραυματιστεί εξαιτίας ισραηλινών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας από τις αρχές Οκτωβρίου 2023, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Her eyes filled in tears, a Palestinian girl got injured in Israeli airstrikes in Jabalia camp in northern Gaza. pic.twitter.com/UBfWeIeT44 — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) December 18, 2024

«Φοβερές» συνθήκες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ομάδα του, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, μπόρεσε να φθάσει σ’ ένα από τα ελάχιστα νοσοκομεία που λειτουργούν ακόμη στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου επικρατούν «φοβερές» συνθήκες, όπως διαπίστωσε.

Do you see this shattered grave of dreams? This is Jabalia Camp, once a shelter for 116,000 souls. Now, not a single one remains unscathed. They are scattered, displaced, clinging to existence in tattered tents or among the ruins of what once stood as their homes. They endure… pic.twitter.com/dWWjj1Cbnr — Dr. Ezzideen (@ezzingaza) December 18, 2024

Το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν βρίσκεται στην Μπέιτ Λάχια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει από την 6η Οκτωβρίου επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας προκειμένου, κατ’ αυτόν, ν’ αποτραπεί η ανασύνταξη μονάδων του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς (περισσότερα εδώ).