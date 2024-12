Ισραηλινοί στρατιώτες και αξιωματικοί αποκάλυψαν απάνθρωπες πρακτικές του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, όπου ισραηλινοί στρατιώτες δημιούργησαν μια «γραμμή από πτώματα» στη βόρεια Γάζα.

Σύμφωνα με έρευνα της Haaretz (πατήστε μετάφραση στα αγγλικά), οι στρατιώτες πυροβολούν και σκοτώνουν όποιον περνάει τις αόρατες «κόκκινες γραμμές», ακόμη και άοπλους πολίτες ή παιδιά. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος αυτού που ορισμένοι στρατιώτες αποκαλούν «ζώνη θανάτου», με κάθε θάνατο υπολογίζεται ως εξάλειψη ενός «τρομοκράτη».

Διοικητές της Μεραρχίας 252 περιέγραψαν στη Haaretz μια μη σημαδεμένη «γραμμή πτωμάτων» στη βόρεια Γάζα κοντά στον Διάδρομο της Νετζαρίμ. Τα πτώματα συχνά μένουν άταφα, προσελκύοντας αγέλες αδέσποτων σκύλων.

«Στη Γάζα, οι άνθρωποι ξέρουν να αποφεύγουν τις περιοχές όπου βλέπουν αγέλες σκύλων», εξήγησε ένας αξιωματικός. Ο ισραηλινός στρατός αρνείται επισήμως την ύπαρξη τέτοιων ζωνών, ωστόσο οι διοικητές στο πεδίο της μάχης επιβάλλουν αυτό το θανατηφόρο όριο.

Οι πολίτες λογίζονται ως «τρομοκράτες» για τον Ισραηλινό στρατό

Ένας άλλος στρατιώτης μοιράστηκε ενοχλητικές αναφορές για το πώς άοπλοι πολίτες συχνά χαρακτηρίζονται ως τρομοκράτες αφού σκοτωθούν. «Σκοτώνουμε αμάχους, αλλά οι αναφορές πάντα τους υπολογίζουν ως τρομοκράτες», παραδέχτηκε ο στρατιώτης.

«Τον γεμίσαμε με σφαίρες, τραβήξαμε φωτογραφίες και αργότερα μάθαμε ότι δεν ήταν τρομοκράτης απλώς ένα παιδί»

Αυτή η παραποίηση τροφοδοτεί μια κουλτούρα ανταγωνισμού μεταξύ των ισραηλινών στρατιωτικών μονάδων, όπου η θανάτωση των περισσότερων «τρομοκρατών» ανταμείβεται.«Αν μια μεραρχία σκότωσε 150, μια άλλη προσπαθεί να χτυπήσει 200», είπε.

Δεν υπάρχουν πολίτες, μόνο τρομοκράτες – Ακόμα και αν είναι 16 ετών

Ένας στρατιώτης αφηγήθηκε ένα ανατριχιαστικό περιστατικό που αφορούσε ένα 16χρονο αγόρι το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως «απειλή». «Τον γεμίσαμε με σφαίρες, τραβήξαμε φωτογραφίες και αργότερα μάθαμε ότι δεν ήταν τρομοκράτης απλώς ένα παιδί», είπε ο στρατιώτης. Αυτά βέβαια αποτελούν κοινή γνώση του Ισραήλ και των συμμάχων του.

Ο διοικητής της μονάδας, ωστόσο, συνεχάρη τους στρατιώτες, απορρίπτοντας τις ενστάσεις.

«Όταν κάποιος σχολίασε και είπε ότι δεν ήταν οπλισμένος και ότι φαινόταν ότι ήταν απλώς ένας πολίτης, όλοι του φώναξαν. Ο διοικητής του τάγματος είπε: «Όσον αφορά εμένα, όποιος περνάει τη γραμμή είναι τρομοκράτης, δεν υπάρχουν παραχωρήσεις, ούτε πολίτες. Όλοι είναι τρομοκράτες». Με αναστάτωσε πραγματικά, γι’ αυτό έφυγα από το σπίτι και πήγα να κοιμηθώ στο σπίτι με τα ποντίκια; Για να πυροβολώ απλά άοπλους ανθρώπους;»

Ένας στρατιώτης θυμήθηκε: «Όποιος περνάει αυτή τη γραμμή πυροβολείται. Τα πτώματα μένουν εκεί που πέφτουν. Έχει γίνει μια ζοφερή πραγματικότητα». Σύμφωνα με πληροφορίες, άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, έχουν σκοτωθεί με αυτόν τον τρόπο.

Πλέον ακόμα και οι υφιστάμενοι των διοικητών δίνουν εντολές βομβαρδισμού

Καθώς οι δυνατότητες του ισραηλινού στρατού εκτείνονται σε έναν αυξανόμενο αριθμό μετώπων, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων, οι διοικητές των μεραρχιών έχουν λάβει ευρύτερες εξουσίες από ό,τι στο παρελθόν.

Για παράδειγμα, πριν από τον πόλεμο, για να βομβαρδίσουν από αέρος ή να πλήξουν πολυώροφα κτίρια απαιτούνταν η έγκριση του Αρχηγού του Επιτελείου, ενώ σήμερα η απόφαση βρίσκεται στα χέρια των υφισταμένων τους ή των υφισταμένων τους.

«Ένας διοικητής μεραρχίας έχει σχεδόν απεριόριστη ευχαίρεια σήμερα στη χρήση πυρών στη ζώνη μάχης», λέει ένας βετεράνος αξιωματικός της 252ης Μεραρχίας, ο οποίος υπηρετεί σε σημαντικό ρόλο εκεί.

«Στη Γάζα σήμερα, ένας διοικητής τάγματος μπορεί να διατάξει επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ένας διοικητής μεραρχίας μπορεί να αποφασίσει να καταλάβει την πόλη» είπε χαρακτηριστικά. Μερικές φορές, λένε διοικητές και μαχητές, η δύναμη του ισραηλινού στρατού λειτουργεί σαν μια ανεξάρτητη ένοπλη πολιτοφυλακή, χωρίς κανόνες, τουλάχιστον όχι αυτούς που είναι γραμμένοι στους κανόνες εμπλοκής του στρατού.

Διαταγές για πυροβολισμούς παρά τις λευκές σημαίες

Αρκετές μαρτυρίες ανέφεραν περιστατικά κατά τα οποία Παλαιστίνιοι ανέμιζαν λευκές σημαίες, σηματοδοτώντας την παράδοση ή την ιδιότητα του μη μαχητή. «Είδαμε δύο φιγούρες να ανεμίζουν μια λευκή σημαία κοντά στο Nahal Gaza», θυμήθηκε ένας στρατιώτης.

Παρά τις διαμαρτυρίες ενός διοικητή που υποστήριξε ότι μπορεί να ήταν Ισραηλινοί αιχμάλωτοι, ένας ανώτερος διέταξε «πυρ για να σκοτώσει». Τελικά, τα άτομα υποχώρησαν, αποφεύγοντας τον θάνατο.

Εκατόν ενενήντα νεκροί άμαχοι και δέκα μαχητές αποτελούν διακόσιους νεκρούς τρομοκράτες

Ένας αξιωματικός σε σημαντική θέση στο αρχηγείο της Μεραρχίας 252 θυμήθηκε την ημέρα που ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι οι δυνάμεις της Μεραρχίας είχαν σκοτώσει περισσότερους από 200 τρομοκράτες.

«Σε όλα τα περιστατικά όπου υπάρχουν απώλειες που μπορούν να προσεγγιστούν, η διαδικασία λέει να φωτογραφίσουμε το πτώμα και να πάρουμε λεπτομέρειες αν υπάρχουν.

Μετά από αυτό, πρέπει να σταλεί στις μυστικές υπηρεσίες για να εξακριβωθεί ότι πρόκειται για τρομοκράτη ή τουλάχιστον για να εξακριβωθεί ότι το άτομο σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό», αναφέρει.

«Στην πράξη, από τα 200 θύματα που στάλθηκαν για εξέταση, μόνο δέκα επαληθεύτηκαν ως γνωστοί πράκτορες της Χαμάς. Αλλά ποιος νοιαζόταν αν δημοσιευόταν ότι σκοτώσαμε εκατοντάδες τρομοκράτες».

«Τρομοκράτες» = Παλαιστίνιοι

Τα θύματα ποικίλλουν, αλλά ένα κοινό νήμα διατρέχει τις ιστορίες που έμαθε η Haaretz, συμβολίζοντας μεγάλη ομοιότητα. Για παράδειγμα, το παρακάτω περιστατικό, που αφηγείται με τα λόγια ενός άλλου στρατιώτη που υπηρέτησε στην περιοχή. «Ανακοίνωσαν ότι πλησίαζαν τρομοκράτες», θυμάται. «Ανέβηκα στο ανάχωμα και καλύφθηκα, και ένα τανκ βγήκε προς το μέρος τους.»

Ήταν τέσσερις άοπλοι άνθρωποι που περπατούσαν με τα πόδια, κανονικά. Δεν έμοιαζαν με τρομοκράτες, τους αναγνωρίσαμε μέσω του μη επανδρωμένου αεροσκάφους». Όμως το τανκ κινήθηκε προς το μέρος τους και τότε άρχισαν οι πυροβολισμοί. «Ξεφόρτωσαν όλες σφαίρες από τον γεμιστήρα πάνω τους. Εκατοντάδες σφαίρες».

Τρεις σκοτώθηκαν αμέσως («Δεν μπορώ να βγάλω τη θέα των πτωμάτων από το κεφάλι μου»), ο τέταρτος επέζησε με κάποιο τρόπο και εγκατέλειψε. Δεν τον άφηναν να φύγει. «Τον πήγαμε σε ένα κλουβί που είχαν τοποθετήσει κοντά στο φυλάκιο, του βγάλαμε τα ρούχα και τον αφήσαμε εκεί», περιγράφει ο μαχητής.

«Όλα τα είδη των στρατιωτών περνούσαν από δίπλα του και τον έφτυναν. Ήταν αηδιαστικό. Στο τέλος, ήρθε κάποιος ανακριτής κρατουμένων από το 504 και του έκανε μερικές ερωτήσεις κρατώντας του ένα όπλο στο κεφάλι. Τον ανέκρινε για λίγα λεπτά και στη συνέχεια διέταξε τους αξιωματικούς να τον αφήσουν ελεύθερο.

Την επόμενη ημέρα μας έδωσαν συγχαρητήρια για την απόδοσή μας

Αποδείχθηκε ότι ο Παλαιστίνιος ήθελε απλώς να φτάσει στους θείους του στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. «Στη συνέχεια, οι αξιωματικοί μας ενημέρωσαν και μας είπαν ότι είχαμε καλή απόδοση επειδή σκοτώσαμε τρομοκράτες. Δεν μπορούσα να καταλάβω για τι πράγμα μιλούσαν», θυμάται ο μαχητής.

Μετά από μία ή δύο ημέρες, λέει, ήρθε ένας νεκροθάφτης και έθαψε τα πτώματα στην άμμο. «Δεν ξέρω αν κάποιος θυμάται ότι ήταν εκεί.» Αυτό είναι το πράγμα που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, αυτό το πράγμα δεν σκοτώνει μόνο Άραβες, σκοτώνει και εμάς. Αν με καλέσουν ξανά στη Γάζα, δεν νομίζω ότι θα πάω» είπε ο στρατιώτης.

Ένας διοικητής έφαγε ξύλο από άλλους διοικητές επειδή ζήτησε να μην δολοφονήσουν αμάχους

Και υπήρχαν και άλλοι. Για παράδειγμα, η περίπτωση όπου «η παρατήρηση εντόπισε δύο φιγούρες να περπατούν προς το Ρέμα της Γάζας, αυτό είναι ένα μέρος που δεν πρέπει να βρίσκονται και αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά», λέει ένας μαχητής που ήταν εκεί. Οι στρατιώτες σήκωσαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος και αναγνώρισε τους δύο που κρατούσαν μια λευκή σημαία και του την κουνούσαν με τα χέρια υψωμένα.

«O αρχιλοχίας δίνει εντολή: πυροβολήστε για να τους σκοτώσετε», θυμάται. Ένας από τους διοικητές που βρίσκονταν εκεί έστρεψε την προσοχή του στη λευκή σημαία, αλλά ο αρχιλοχίας, ένας έφεδρος της 5ης Ταξιαρχίας, ήταν σταθερός: «Δεν ξέρω τι είναι η λευκή σημαία, πυροβολήστε για να σκοτώσετε».

«Ξαφνικά ακούσαμε έναν τρελό κρότο. Αποδεικνύεται ότι ένα πολεμικό ελικόπτερο έριξε έναν πύραυλο πάνω τους. Ποιος νομίζει ότι είναι θεμιτό να ρίχνεις έναν πύραυλο πάνω σε απλά παιδιά; Και μάλιστα με ελικόπτερο. Αυτό είναι πραγματικά καθαρό κακό».

Ο διοικητής δεν το έβαλε κάτω, φώναζε στο τηλέφωνο ότι μπορεί να είναι απαγωγείς, επιμένοντας ότι δεν θα τους πυροβολούσε όσο δεν ήταν ξεκάθαρη η ταυτότητά τους. «Στο τέλος», λέει ο μαχητής, απλά γύρισαν πίσω και γύρισαν νότια, αλλά αυτός ο διοικητής έφαγε ξύλο από τους άλλους διοικητές. Του φώναζαν ότι ήταν δειλός».

#Must_watch Al Jazeera published one of the most horrifying scenes I’ve ever witnessed, showing execution of Palestinians attempting to return home to North Gaza. I translated the video for you. Soldiers mercilessly shot civilians who were surrendering & raising their hands pic.twitter.com/ZNi8rhCXsw — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) June 11, 2024

Η στιγμή που χτύπησαν με πύραυλο έναν ενήλικα με δύο παιδιά

Οι πυροβολισμοί στα όρια του διαδρόμου της Νετζαρίμ δεν περιορίζονται στους μαχητές της Μεραρχίας 252, όπως αποδεικνύει ένας έφεδρος στρατιώτης της Μεραρχίας 99. Σε συνομιλία του με την Haaretz, διηγείται μια μέρα που η ομάδα του απογείωσε ένα drone και οι εικόνες έδειχναν «Ένας ενήλικας με δύο παιδιά να περνούν τη γραμμή που απαγορεύεται να περάσουν».

Θυμάται ότι περπάτησαν λίγο στον άξονα, χωρίς όπλα, χωρίς τίποτα. Φαινόταν ότι έψαχναν για κάτι. «Ήμασταν σε πλήρη επαφή μαζί τους με το drone και με μπαστούνια πάνω τους, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα», λέει.

«Ξαφνικά ακούσαμε έναν τρελό κρότο. Αποδεικνύεται ότι ένα πολεμικό ελικόπτερο έριξε έναν πύραυλο πάνω τους. Ποιος νομίζει ότι είναι θεμιτό να ρίχνεις έναν πύραυλο πάνω σε απλά παιδιά; Και μάλιστα με ελικόπτερο. Αυτό είναι πραγματικά καθαρό κακό».

Η αεροπορία δεν έδινε το πράσινο φως σε όλα τα χτυπήματα – Τουλάχιστον στην αρχή

Οι περισσότεροι από τους διοικητές που μίλησαν στη Haaretz υποστηρίζουν ότι σε περιπτώσεις επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η Πολεμική Αεροπορία ήταν ανασταλτικός παράγοντας, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό.

Ένας στόχος που δεν είχε εντοπιστεί σωστά, μέρη όπου υπήρχαν συγκεντρώσεις πληθυσμού και καταφύγια ανθρωπιστικής βοήθειας, σε όλα αυτά τα μέρη, αρνήθηκαν να εγκρίνουν τις επιθέσεις, και δεν το έθεσαν υπόψη των ανώτερων κλιμακίων.

Ωστόσο, παρόλο που αυτή ήταν η πρακτική τις πρώτες εβδομάδες και μήνες του πολέμου, και εδώ υπήρξε φθορά με την πάροδο του χρόνου. «Η Πολεμική Αεροπορία δεν κάνει πλέον πολλές ερωτήσεις, όλοι οι αμυντικοί μηχανισμοί εκεί κατέρρευσαν επίσης», λέει ένας από τους διοικητές.

🧵 Gaza city | Warning ( ⚠) Extremely shocking footage showing the execution of unarmed civilians by Israeli forces. I obtained the scenes from a social media account of an Israeli soldier from the paratroopers brigade. Execution of a civilian trying to recover a dead boy -> pic.twitter.com/uq6tY3P2O1 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) May 15, 2024

Ένας αξιωματικός σε σημαντική θέση στην 252η Μεραρχία κατονομάζεται ως εγκληματίας πολέμου

Αλλά ακόμη και όταν η Πολεμική Αεροπορία δείχνει σημάδια καχυποψίας, λέει αξιωματικός της 252ης, η μεραρχία έχει βρει τρόπο να αποφεύγει τις περιττές ερωτήσεις. «Η μεραρχία συνειδητοποίησε ότι υπήρχε τρόπος να παρακάμψει τις εγκρίσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, υπήρχε μια μαγική λέξη», λέει αξιωματικός που γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για δύο λέξεις, μια έκφραση: «διαδικασία αστραπή» (flash procedure).

Σύμφωνα με τον αξιωματικό, η διαδικασία αυτή προορίζεται για περιπτώσεις όπου μια δύναμη δέχεται πυρά ή ασχολείται με τη διάσωση θυμάτων: «Μέσα σε μισή ώρα, η Πολεμική Αεροπορία ρίχνει μια βόμβα στο σημείο που την ζήτησαν. Σε αυτή τη διαδικασία δεν χρειάζονται εγκρίσεις. « Οποιοσδήποτε αξιωματικός από το βαθμό του διοικητή τάγματος και πάνω μπορεί να ενεργοποιήσει τη διαδικασία».

Ένας από τους ανώτερους διοικητές με τους οποίους αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, λέει ο αξιωματικός, είναι ο ταξίαρχος Γιεχούντα Γουάχ, διοικητής της 252ης Μεραρχίας από τον Αύγουστο. «Από τη στιγμή που δεν θα επέτρεπαν επίθεση σε στόχους, για οποιονδήποτε λόγο», λέει ο αξιωματικός, «ο Γουάχ θα μας ζητούσε να ενεργοποιήσουμε τη διαδικασία-αστραπή».

O χειρότερος άνθρωπος στην χειρότερη θέση

Ο Γουάχ, 45 ετών, γεννημένος στον οικισμό Κιριάτ Άρμπα, κατατάχθηκε στο Μαγκλάν και με την πάροδο των ετών υπηρέτησε επίσης ως αναπληρωτής διοικητής της ταξιαρχίας Γκιβάτι. Η τελευταία του θέση ήταν ως διοικητής του 1ου τάγματος. Προήχθη στο βαθμό του ταξίαρχου το περασμένο καλοκαίρι. Ο επόμενος σταθμός ήταν ο διάδρομος Νετζαρίμ.

Ο Γουάχ είχε την πρώτη του εισαγωγική συνομιλία με τους διοικητές σε ένα από τα φυλάκια που είχε εγκαταστήσει ο ισραηλινός στρατός στον ίδιο το διάδρομο. «Ήταν σαφές σε όσους ήταν παρόντες στη συζήτηση ότι επρόκειτο για έναν αξιωματικό του οποίου η κοσμοθεωρία και οι πολιτικές θέσεις αποτελούσαν επιχειρησιακό σχέδιο», λέει ένας βετεράνος αξιωματικός της μεραρχίας που ήταν εκεί.

Ένας άλλος αξιωματικός εντυπωσιάστηκε ότι επρόκειτο για έναν «μικρό Ναπολέοντα» και ότι ο ρόλος του διοικητή της μεραρχίας ήταν «πολύ μεγάλος γι’ αυτόν», «ο οποίος έπρεπε να ενεργεί με διακριτικότητα…Ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή ότι δεν ήταν τέτοιος, αλλά δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τότε πόσο».

Ήταν επιχειρησιακή του αντίληψη πως όλοι οι Παλαιστίνιοι είναι τρομοκράτες

Σε μια άλλη συζήτηση, λίγες ημέρες αργότερα, ένας από τους παρόντες διοικητές διηγήθηκε ότι ο Γουάχ είπε: «Όσον αφορά αυτόν, δεν υπάρχουν αθώοι άνθρωποι στη Γάζα». Ο ίδιος διοικητής λέει ότι μια τέτοια δήλωση δεν είναι ασυνήθιστη μεταξύ των μαχητών στη Λωρίδα, αλλά ότι για τον Γουάχ, «δεν ήταν η προσωπική του γνώμη, αλλά έγινε επιχειρησιακή αντίληψη όλοι είναι τρομοκράτες».

Σύμφωνα με τον αξιωματικό, μόλις είχε υποστηρίξει στην ίδια συζήτηση, μπροστά στους διοικητές και τους μαχητές, ότι «στη Μέση Ανατολή, αυτό που κερδίζει είναι η κατάκτηση εδαφών. Πρέπει να κατακτήσουμε εδάφη μέχρι τη νίκη».

Αυτός είναι ο πρώτος πόλεμος που διεξάγεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει στο έδαφος που βρίσκεται υπό την ευθύνη του. Επιχειρήσεις που διεξάγονται χωρίς διαταγές ή οργανωμένες διαδικασίες μάχης, επειδή αυτό θεωρείται και αισθάνεται κάποιος ότι είναι το σωστό, είπε αξιωματικός της πυροσβεστικής της μονάδας 252.

The israelis extrajudicially execute a young Palestinian man on the roadside at Qalandia checkpoint on charges of throwing a firecracker pic.twitter.com/HnGVZsn1fZ — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) December 7, 2024

Η αόρατη γραμμή ήταν ευέλικτη υπό την διοίκηση του Γουάχ

Σε συζητήσεις με την Haaretz, προέκυψαν ισχυρισμοί και ιστορίες που καταδεικνύουν πώς η Άγρια Δύση που υπήρχε στο Νετζαρίμ μετατράπηκε σε Άγρια Δύση στον τετράγωνο κατά την εποχή του Γουάχ. Για παράδειγμα, οι συχνές αλλαγές στη θέση της νοητής γραμμής που απαγορεύεται να διασχίζεται από το βορρά.

«Κατά την εποχή του Γουάχ, αυτή η γραμμή ήταν πάντα πολύ ευέλικτη», λέει ένας μαχητής που συμμετείχε σε ενέδρες κατά μήκος του άξονα.«Μια φορά ήταν 500 μέτρα από εδώ και μια φορά ήταν 500 μέτρα από εκεί».

Ένας διοικητής που υπηρέτησε με σημαντικό ρόλο τόσο στην 99η όσο και στην 252η Μεραρχία επιβεβαιώνει ότι η απόκλιση από τις διαταγές δεν περιορίζεται στη μία ή την άλλη μονάδα, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο, ο ταξίαρχος Γουάχ «απλά το παράκανε».

Ω καιροί, ω ήθη

«Δεν ξέρω αν πρόκειται για εφεύρεση του Γουάχ, αλλά υπάρχει μια νέα έννοια που ονομάζεται «hotar»», λέει ένας αξιωματικός σε σημαντική θέση στο 252. Ο όρος hotar είναι ένα παρατσούκλι για τους βοηθούς που προσπαθούν να ελέγξουν την ετοιμότητα του στρατού ή να συλλέξουν πληροφορίες στο πεδίο. «

Από τη σκοπιά του Γουάχ, αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε εισέρχεται στην περιοχή των δολοφονιών είναι τρομοκράτης που ήρθε για να δοκιμάσει τις δυνάμεις και να συλλέξει πληροφορίες για εμάς. Κάθε γυναίκα είναι μια hotar ή είναι ένας άνδρας μεταμφιεσμένος σε γυναίκα.»

Και αποφάσισε να είναι αλαζόνας και αποφάσισε ότι όποιος έρχεται στην περιοχή με ποδήλατο έχει την άδεια να τον σκοτώσει. Αποφάσισε ότι όλοι οι άνθρωποι με ποδήλατα είναι συνεργοί των τρομοκρατών».

Και αυτό το παράδειγμα δεν είναι το μοναδικό. Για παράδειγμα, η Haaretz εξασφάλισε στοιχεία για μια ιδιωτική πρωτοβουλία του Γουάχνα μετακινήσει τον πληθυσμό της βόρειας Λωρίδας της Γάζας νότια.

«Όταν προσπαθήσαμε να αναζητήσουμε το επιχειρησιακό σχέδιο και τις εντολές«, λέει ένας αξιωματικός στο αρχηγείο της μεραρχίας, «δεν βρήκαμε καμία απόδειξη γι’ αυτό». Τελικά, ο αξιωματικός λέει: «Δεν συνέβη, επειδή απολύθηκε» (σ.σ. Δεν είναι σαφές αν τελείωσε η θητεία του ή αν απολύθηκε ατιμωτικά).

A chilling scene documented by the Euro-Med Monitor depicts the execution of a Palestinian civilian who was searching for food near Palestine Stadium in Gaza. He, like many others, was shot by Israeli snipers stationed on rooftops who target civilians every day, while also… pic.twitter.com/iAs0M0b1C5 — Quds News Network (@QudsNen) February 3, 2024

Οι φαντασιώσεις ενός ταξίαρχου για το πτώμα του Σινουάρ

Ένα άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη συμπεριφορά του είναι αυτό που είπε όταν έμαθε ότι ο Γιαχία Σινουάρ είχε σκοτωθεί. Σύμφωνα με αξιωματικό σε σημαντική θέση, είχε μόλις ανέβει για να εκτιμήσει την κατάσταση στη μεραρχία. «Άρχισε να μοιράζεται τις τρελές φαντασιώσεις του με όλους τους παρευρισκόμενους», περιγράφει.

«Πώς έπρεπε να τον γδύσουν, να τον βάλουν στην πλατεία της πόλης, να κόψουν το πτώμα και να το πλύνουν στον υπόνομο. Προσπαθούσε να εξηγήσει πώς έπρεπε να κοπεί το σώμα και να τεμαχιστεί».

Σύμφωνα με τον αξιωματικό, «δεν ειπώθηκε ως αστείο, ειπώθηκε σε μια εκτίμηση της κατάστασης μπροστά σε όλους τους διοικητές της μεραρχίας. Εκείνοι στέκονταν εκεί εμβρόντητοι και δεν είπαν λέξη».

Αξιωματικοί σαν τον Γουάχ αποφασίζουν να δολοφονούν όποιον κινείται

Ένας βετεράνος αξιωματικός της 252ης Μεραρχίας λέει ότι αρκετές φορές το αρχηγείο της Μεραρχίας αποφάσισε να επικοινωνήσει με τον διοικητή της Νότιας Διοίκησης, υποστράτηγο Γιαρόν Φίνκελμαν, «λόγω προβλημάτων με τη συμπεριφορά του Γουάχ». Αλλά σύμφωνα με τον ίδιο, η αίσθηση ήταν ότι ο Γουάχ «δεν υπολόγιζε ούτε τον Φίνκελμαν».

Στις αρχές Νοεμβρίου, ο Γουάχ και η Μεραρχία 252 εγκατέλειψαν τον άξονα Νετζαρίμ και αντικαταστάθηκαν από τη Μεραρχία 99. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, πριν ολοκληρώσουν την τελευταία τους εφεδρική περιοδεία, αξιωματικοί από τη μονάδα υποστήριξης πυρός της Μεραρχίας 252 αποφάσισαν να ζητήσουν από τον Γουάχ εξηγήσεις για την επιχειρησιακή του συμπεριφορά.

«Ο αξιωματικός υποστήριξης πυρός της ταξιαρχίας απαίτησε να δει επιχειρησιακές διαταγές ή μια διαταγή που να επιβεβαιώνει ότι η γραμμή θανάτου που είχε θέσει υποστηριζόταν από τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις», θυμάται ένας από τους αξιωματικούς που ήταν παρών σε εκείνη τη συζήτηση.

«Αυτός είναι ο πρώτος πόλεμος που διεξάγεται έτσι, και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στην περιοχή ευθύνης του. Επιχειρήσεις που ξεκινούν χωρίς διαταγές και οργανωμένες διαδικασίες μάχης, επειδή αυτό πιστεύει ο Γουάχ ότι ήταν το σωστό» είπε ο αξιωματικός.

Όταν ένας αξιωματικός αποφασίζει να κάνει οτιδήποτε θελήσει επειδή μπορεί

Ένα από τα θέματα που απασχολούσε αρκετά τον Γουάχ εκείνες τις ημέρες, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ήταν η εικόνα της νίκης. Όχι του Ισραήλ – της δικής του. Σε συνομιλίες με διοικητές, υποστήριζε ότι αν η μεραρχία τελείωνε την παραμονή της εκεί με τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας άδεια από κατοίκους, αυτή θα ήταν η εικόνα της νίκης του.

Αυτό δεν λειτούργησε. «Δεν πετύχαμε τον στόχο μας», είπε στις αρχές Δεκεμβρίου σε μια συνεδρίαση του αρχηγείου της μεραρχίας. Ήθελε να διώξει με το ζόρι περίπου 250.000 Παλαιστίνιους κατοίκους, οι οποίοι εξακολουθούσαν να είναι προσκολλημένοι στα σπίτια τους στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, μόνο μερικές εκατοντάδες διέσχισαν τον διάδρομο και συνέχισαν νότια.

Ο Γουάχ τόνισε στους αξιωματικούς ότι μόνο με την απώλεια της γης οι Παλαιστίνιοι θα πάρουν το απαραίτητο μάθημα από τη σφαγή που διέπραξε η Χαμάς στις κοινότητες του Φάκελου της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου του περασμένου έτους.

«Στην αρχή μίλησε για την απέλαση όλων των κατοίκων προς το νότο, είχε την ιδέα ότι θα εκτελούσε μόνος του το Σχέδιο του Στρατηγού», θυμάται ένας από τους διοικητές της μεραρχίας. Αφού του έγινε σαφές ότι αυτό δεν ήταν εφικτό, άρχισε να σκέφτεται εναλλακτικές λύσεις. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εφαρμοστεί.

«Δεν υπάρχουν νόμοι στη Γάζα»

Οι στρατιώτες περιγράφουν τη Γάζα ως ένα μέρος όπου δεν ισχύουν οι κανονικοί κανόνες. «Περάσαμε πάνω από ένα χρόνο σε ένα περιβάλλον χωρίς νόμους, όπου η ανθρώπινη ζωή δεν σημαίνει τίποτα», δήλωσε ένας ανώτερος διοικητής.

Οι στρατιώτες παραδέχτηκαν ότι δρούσαν σαν «ένοπλη πολιτοφυλακή» χωρίς εποπτεία ή λογοδοσία. Ένας αξιωματικός σχολίασε την εξουσία που δόθηκε στους διοικητές πεδίου, οι οποίοι επιτρέπουν πλέον χτυπήματα που προηγουμένως απαιτούσαν έγκριση από ανώτατο επίπεδο.