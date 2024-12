Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ομάδα του, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, μπόρεσε να φθάσει σ’ ένα από τα ελάχιστα νοσοκομεία που λειτουργούν ακόμη στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου επικρατούν «φοβερές» συνθήκες, όπως διαπίστωσε (φωτογραφία στο Χ, επάνω, από το εσωτερικό του νοσοκομείου Αντουάν).

Το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν βρίσκεται στην Μπέιτ Λάχια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει από την 6η Οκτωβρίου επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας προκειμένου, κατ’ αυτόν, ν’ αποτραπεί η ανασύνταξη μονάδων του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

.@WHO and partners reached Kamal Adwan Hospital in northern #Gaza two days ago, amid hostilities and explosions in the vicinity of the hospital during the mission. The team delivered 5000 liters of fuel, food and medicines, and transferred 3 patients and 6 companions to Al-Shifa… pic.twitter.com/N7V0O824Sq

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 16, 2024