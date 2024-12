Athens Photo World: Το ετήσιο φεστιβάλ φωτορεπορτάζ της Αθήνας, επιστρέφει στην Τεχνόπολη

Το Athens Photo World απέκτησε μεγάλη αναγνώριση με τις υπαίθριες εκθέσεις του στα κεντρικά σημεία της Αθήνας, στην περίφραξη του Εθνικού Κήπου και το Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, όπως αυτές που παρουσίασε φέτος «Health For All in Every Frame», «Ορεινή Ελλάδα» και «Ολυμπιακοί Αγώνες».

Στη διοργάνωση που πραγματοποιείται στις 18 και 19 Ιανουαρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, διοργανώνεται για πρώτη φορά φέτος, ένα διήμερο κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάζεται ένα Διήμερο Ψηφιακών Προβολών και απονέμεται το Βραβείο Athens Photo World 2024.