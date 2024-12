Από «λιοντάρι», «χάρτινη τίγρης» – Πώς ο στρατός στη Συρία έδωσε τη «χαριστική βολή» στον Μπασάρ αλ Άσαντ

Ο ρους της ιστορίας στη Συρία κρύβει πολλές εκπλήξεις.

Ως προς το μέλλον της είναι ακόμη άγνωστες, με οιονεί εσχατολογικά σενάρια -από τον εμφύλιο, έως τον διαμελισμό- να παραμένουν στο τραπέζι.

Ως προς το πρόσφατο παρελθόν ωστόσο τα πράγματα δείχνουν ξεκάθαρα, πριν καν «καθίσει η σκόνη».

Αν και τάχιστη, η ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ ήταν τελικά νομοτελειακή, εάν λάβει κανείς εκ των υστέρων υπόψη του όχι μόνο τις περιφερειακές αναδιατάξεις και την εγκατάλειψη πρακτικά από τους βασικούς συμμάχους του -τη Ρωσία και το Ιράν- αλλά και τη βαθιά αποδιοργάνωση και σήψη που είχε τελικά ως φόντο.

Στην μόλις 11 ημερών προέλασή του προς τη Δαμασκό, ο συνασπισμός των τζιχαντιστών της Χαγιάτ Ταχίρ αλ Σαμ και Σύρων ένοπλων αντικαθεστωτικών συνάντησε ελάχιστη έως καθόλου αντίσταση.

Οι μεν ήταν προφανώς καλά προετοιμασμένοι, άρτια εξοπλισμένοι από περιφερειακούς πάτρωνες -ακόμη και με drones- σε πλήρη συντονισμό και ορκισμένοι στον στόχο ανατροπής της μισού και πλέον αιώνα δυναστείας Άσαντ.

Οι δε ήταν σε αποδιάρθρωση, με διεφθαρμένους διοικητές, ηθικό στα τάρταρα και μηδενικά κίνητρα να πολεμήσουν για ένα καθεστώς, που έπειτα από σχεδόν 14 χρόνια εμφυλίου τους είχε αφήσει χωρίς προοπτική, στην ένδεια.

Το δια ταύτα ήταν η ταχεία προέλαση των ανταρτών να γίνει χωρίς σημαντικές μάχες, μέχρι που στα συριακά στρατεύματα δόθηκε -άγνωστο ακόμη πότε, γιατί και από ποιους ακριβώς- η εντολή να καταθέσουν τα όπλα.

Το σίγουρο ήταν η κατάρρευση του καθεστωτικού μετώπου.

Οι τελευταίοι υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν τις 4.000, παραδίδοντας όπλα, πυρομαχικά, ακόμη και τεθωρακισμένα οχήματα στις δυνάμεις της Βαγδάτης.

Δεν ήταν οι μόνοι ριψάσπιδες.

Και δεν το έκαναν αποκλειστικά από δειλία.

🇸🇾🚨‼ Russian soldier in Syria shows how the border with Iraq looks like!

Piles of uniforms, weapons and ammunition. The Syrian army ran and threw everything on the ground!

Soldier: "Haven't seen anything like that even in Sudan"

