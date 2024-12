Συρία, το «χωνευτήρι» των διεθνών κρίσεων

Με τη Μέση Ανατολή σε πλήρη αναδιάταξη στο φόντο μεγάλων γεωπολιτικών κρίσεων, σχεδόν 14 χρόνια βάναυσου εμφυλίου και πολυμερούς πολέμου στην πολύπαθη Συρία -με άμεση και έμμεση εμπλοκή περιφερειακών και διεθνών «παικτών»- δείχνουν να συμπυκνώθηκαν μέσα σε μόλις 11 ημέρες.

Χωρίς πια πρακτικά τη στήριξη της Μόσχας και της Τεχεράνης, το καθεστώς της Δαμασκού κατέρρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα μετά την αιφνιδιαστική, πλην καλά προετοιμασμένη και συντονισμένη επίθεση-αστραπή των τζιχαντιστών της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ και αντικαθεστωτικών δυνάμεων υποστηριζόμενων από την Τουρκία (και όχι μόνο).

Και δη υπό την ηγεσία του εσχάτως αυτοπροβαλλόμενου ως «αναγεννημένου» θεσμικού φονταμενταλιστή -μέσω και συνέντευξης στο αμερικανικό δίκτυο CNN– Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζουλάνι.

Ενός επικηρυγμένου με 10 εκατομμύρια δολάρια τρομοκράτη από τις ΗΠΑ, πρώην μέλους της Αλ Κάιντα και κρατούμενου επί μια πενταετία των Αμερικανών εισβολέων στο Ιράκ -μεταξύ άλλων στις διαβόητες φυλακές του Αμπού Γκράιμπ- που μετά την αποφυλάκισή του ίδρυσε, το 2012, το τρομοκρατικό Μέτωπο Αλ Νούσρα στη Συρία.

Το μετονόμασε σε Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) μετά τη ρήξη των δεσμών με την Αλ Κάιντα, το 2016, και έγινε με τις «πλάτες» της Άγκυρας «εμίρης» του τζιχαντιστικού θύλακα στην επαρχία Ιντλίμπ, στη βορειοδυτική Συρία.

Τώρα διαμηνύει ότι δεν θέλει να πολεμήσει τις δυτικές δυνάμεις και υπόσχεται μια ομαλή μετάβαση εξουσίας.

Μένει πλέον να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί από τις εξελίξεις η τελευταία προειδοποίηση του έκπτωτου Σύρου προέδρου και πλέον φυγά στη Μόσχα, Μπασάρ αλ Άσαντ.

Προς το παρόν -και ενόψει της επανόδου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο- έχουν ήδη πάρει θέση συνδιαμορφωτή της επόμενης ημέρας η Τουρκία του νεοθωματικού δόγματος του Ταγίπ Ερντογάν και η ακροδεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου, όπως και οι σουνίτες τζιχαντιστές της HTS που ηγήθηκαν της ανατροπής του, ο Μπασάρ αλ Άσαντ έχει πλέον άσυλο στη Μόσχα, αφότου οι -εστιασμένοι πια στις δικές τους γεωπολιτικές προκλήσεις- πάτρωνές του, το θεοκρατικό Ιράν του Αγιατολάχ Χαμανεϊ και η Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, επί της ουσίας συνυπέγραψαν με την Τουρκία το τέλος της 53ετούς δυναστείας Άσαντ στη Συρία.

Σε ακόμη γεωπολιτικά «θολό» τοπίο, πρακτικά συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στη Ντόχα του Κατάρ, στη σύνοδο των ΥΠΕΞ της λεγόμενης «Διαδικασίας της Αστάνα».

Λίγες ώρες μετά, το καθεστώς της Δαμασκού αποτελούσε επισήμως παρελθόν.

Τώρα πηγές του Κρεμλίνου αναφέρουν στο ρωσικό πρακτορείο Τass ότι «οι ηγέτες της ένοπλης συριακής αντιπολίτευσης εγγυήθηκαν την ασφάλεια των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων» στις ακτές της Μεσογείου -μια αεροπορική στη Λαττάκεια και μια ναυτική στην Ταρτούς, με τεράστια γεωστρατηγική σημασία για τη Μόσχα.

Με τα τηλέφωνα στην Άγκυρα να έχουν πάρει τα προηγούμενα 24ωρα «φωτιά» από τις επαφές με Ουάσιγκτον και Μόσχα, αρχίζει να πυκνώνει η σεναριολογία για τυχόν ευρύτερες τριγωνικές συμφωνίες «δούναι και λαβείν» κάτω από το τραπέζι, από το συριακό/μεσανατολικό μέχρι το ουκρανικό.

Με την επόμενη ημέρα πάντως άδηλη και αδιευκρίνιστες τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ ως προς τη διατήρηση ή μη των αμερικανικών στρατευμάτων στο πλευρό των Κούρδων της Συρίας, οι τουρκόφιλες συριακές αντικαθεστωτικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις κατά κουρδικών θέσεων στη βόρεια Συρία.

Στόχος είναι η εγκαθίδρυση μιας ενιαίας, τουρκικού ελέγχου ζώνης ασφαλείας κατά μήκος της μεθορίου, ενόσω η Άγκυρα μιλά για την ανάγκη διαφύλαξης της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας.

Ήτοι να μην προκύψει, μέσω διαμελισμού, κουρδικό κράτος.

Το Ισραήλ εν τω μεταξύ -ενώ συνεχίζει απρόσκοπτα το αιματοκύλισμα στη Λωρίδα της Γάζας- κινείται τώρα για τη δημιουργία τετελεσμένων ακόμη και πέραν της ουδέτερης ζώνης ανατολικά των -κατεχόμενων από το 1967- Υψιπέδων του Γκολάν, καταλαμβάνοντας «προσωρινά» νέα συριακά εδάφη.

This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus, offers great opportunity but also is fraught with significant dangers.

We send a hand of peace to all those beyond our border in Syria: to the Druze, to the Kurds, to the… pic.twitter.com/yJZE3AZZJn

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) December 8, 2024