Οι ισλαμιστές αντάρτες στη Συρία ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μπασάρ Αλ Άσαντ. Η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ αναδεικνύεται νέα δύναμη της περιοχής και ο Άμπου Μοχάμεντ αλ Τζολάνι έφτασε πανηγυρικά στη Δαμασκό, λίγες ώρες αφού η πρωτεύουσα έπεσε στα χέρια της.

Οι «νικητές» εξέπεμψαν μάλιστα το πρώτο τους δελτίο ειδήσεων στην κρατική τηλεόραση την Κυριακή, ανακοινώνοντας ότι «κέρδισαν το στοίχημα και ανέτρεψαν το εγκληματικό καθεστώς».

Μετά από 50 χρόνια και πλέον η δυναστεία των Άσαντ ρίχνει αυλαία με τον Άμπου Μοχάμεντ αλ Τζολάνι να μπαίνει πανηγυρικά στη Δαμασκό

Υπό αυτές τις συνθήκες, έπειτα από ένα θρίλερ λίγων ωρών, το βράδυ της Κυριακής, ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ο πρόεδρος της Συρίας Άσαντ έφτασε στη Μόσχα και πως το Κρεμλίνο έχει χορηγήσει, σε ​​αυτόν και την οικογένειά του, άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους.

«Ο Άσαντ και μέλη της οικογένειάς του αφίχθησαν στη Μόσχα. Η Ρωσία, με βάση ανθρωπιστικούς λόγους, τους παρείχε άσυλο», ανέφερε η πηγή στο TASS ενώ η Μόσχα θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση της κατάστασης στην Συρία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

«Σκληρή δικτατορία του Άσαντ»

Η Ευρώπη υποδέχτηκε «μουδιασμένη» τα νέα αν και ξεκάθαρα όλοι οι ηγέτες που τοποθετήθηκαν δημόσια χαιρέτισαν την πτώση του καθεστώτος, όπως έκανε και η Ελλάδα μέσω του υπουργείου Εξωτερικών.

«Η σκληρή δικτατορία του Άσαντ έχει καταρρεύσει. Αυτή η ιστορική αλλαγή στην περιοχή προσφέρει ευκαιρίες, αλλά δεν είναι χωρίς κινδύνους» έγραψε στο X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση μιας Συρίας που προστατεύει τις μειονότητες μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ. Είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη διαφύλαξη της εθνικής ενότητας και την ανοικοδόμηση ενός συριακού κράτους που προστατεύει όλες τις μειονότητες. Συνεργαζόμαστε με ευρωπαίους και περιφερειακούς ηγέτες και παρακολουθούμε τις εξελίξεις», πρόσθεσε.

«Θετική και πολυαναμενόμενη εξέλιξη» χαρακτήρισε την πτώση του Άσαντ η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.

«Το τέλος της δικτατορίας του Άσαντ είναι μια θετική και πολυαναμενόμενη εξέλιξη. Δείχνει επίσης την αδυναμία των υποστηρικτών του Άσαντ, της Ρωσίας και του Ιράν. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια στην περιοχή. Θα συνεργαστώ με όλους τους εποικοδομητικούς εταίρους, στη Συρία και στην περιοχή».

Το ελληνικό ΥΠ.ΕΞ.

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την πτώση του αυταρχικού καθεστώτος Άσαντ στη Συρία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. «Θα πρέπει, ωστόσο, άμεσα να διασφαλιστεί η ειρήνη στη χώρα και η ομαλή μετάβαση εξουσίας σε μια δημοκρατικά νομιμοποιημένη κυβέρνηση, με βάση την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Ελλάδα υποστηρίζει την ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Συρίας».

Καλεί να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία όλων των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών μειονοτήτων καθώς και των θρησκευτικών μνημείων και της πλούσιας πολιτιστικής της κληρονομιάς. «Η επιστροφή στη δημοκρατική ομαλότητα θα πρέπει να σημάνει το τέλος των προσφυγικών ροών από την πολύπαθη χώρα και να ανοίξει το δρόμο για την ασφαλή επιστροφή των Σύρων προσφύγων στις εστίες τους», σημειώνει.

Η Ελλάδα, από τη θέση του μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και με τους ισχυρούς δεσμούς που διαθέτει στον αραβικό κόσμο, «θα συμβάλλει στην κατά το δυνατόν συντομότερη αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας στη Συρία», καταλήγει.

Ο πρέσβης ενημέρωσε τις αρχές και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μετέβησαν στο σημείο. Κάποια στιγμή ένας από τους καταληψίες αποχώρησε οικειοθελώς. Καθώς οι διαπραγματεύσεις με τα υπόλοιπα άτομα που ήταν μέσα στην πρεσβεία δεν τελεσφόρησαν, έγινε επέμβαση της αστυνομίας.

Τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου αναμένεται να αναχωρήσουν από τη Δαμασκό ο πρέσβης της Ελλάδας Νικόλαος Πρωτονοτάριος και δύο υπάλληλοι της πρεσβείας.

Μακρόν και Σολτς

O Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε ανάρτηση στο Χ (γραμμένη και στα αραβικά), έκανε λόγο για ένα «βάρβαρο κράτος που επιτέλους έπεσε».

«Το βάρβαρο κράτος έπεσε επιτέλους. Εκφράζω την εκτίμησή μου στον λαό της Συρίας, για το θάρρος και την υπομονή του. Σε αυτή τη στιγμή της αβεβαιότητας, του εύχομαι ειρήνη, ελευθερία και ενότητα. Η Γαλλία παραμένει προσηλωμένη στην ασφάλεια και τη σταθερότητα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», έγραψε.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς έγραψε: «Το τέλος της διακυβέρνησης του Άσαντ στη Συρία είναι καλά νέα. Αυτό που είναι τώρα σημαντικό είναι ο νόμος και η τάξη να αποκατασταθούν γρήγορα στη Συρία. Όλες οι θρησκευτικές κοινότητες και όλες οι μειονότητες πρέπει να απολαμβάνουν προστασίας τώρα και στο μέλλον».

Η Ιταλική «ματιά» στα γεγονότα

Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση της Rai, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρθηκε στις εξελίξεις των τελευταίων ωρών στη Συρία.

«Η μεταβίβαση της εξουσίας πραγματοποιήθηκε χωρίς ιδιαίτερη βία, εκτός από τις μάχες των περασμένων ημερών. Η επιτάχυνση των εξελίξεων οφείλεται στο ότι η Χεζμπολάχ έχασε τη μάχη στον Λίβανο, αποδυναμώθηκε έντονα και δεν ήταν σε θέση να υπερασπίσει, πλέον, τον ‘Ασαντ. Η ίδια η Ρωσία δεν ήταν σε θέση να τον υπερασπίσει, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόκειται για πολιτική ήττα για τη Ρωσία, η οποία κινδυνεύει να χάσει την πρόσβαση στη Μεσόγειο», σημείωσε.

Και συμπλήρωσε: «Συμφέρον μας, είναι να επιτευχθεί σταθερότητα, διότι όσο πιο ήρεμη είναι η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου, τόσο μπορούμε να ενισχύσουμε τις εξαγωγές μας. Ως χώρα, άλλωστε, εργαζόμαστε για την ειρήνη, με συμμετοχή σε στρατιωτικές αποστολές».

Πανηγύρια στην Ουκρανία, ικανοποίηση στο Ισραήλ

Η Ουκρανία χαιρέτισε την πτώση του Άσαντ, λέγοντας πως οι δικτάτορες που υπολόγιζαν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι καταδικασμένοι στο ίδιο τέλος, εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή της στον «συριακό λαό», όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα στην πλατφόρμα X.

«Ο Άσαντ έπεσε. Αυτό συνέβαινε και θα συμβαίνει πάντα με τους δικτάτορες που στοιχηματίζουν στον Πούτιν. Προδίδει πάντα εκείνους που υπολογίζουν σε αυτόν», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας, προσθέτοντας πως το Κίεβο εύχεται να «ανοίξει ο δρόμος για την αποκατάσταση των σχέσεων (με τη Συρία) στο μέλλον», έγραψε.

Στο μεταξύ, για ιστορική ημέρα μίλησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που παράλληλα προειδοποίησε για τους κινδύνους: «Αυτή είναι μια ιστορική μέρα για τη Μέση Ανατολή. Η κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, η τυραννία στη Δαμασκό, προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες, αλλά επίσης είναι γεμάτη σημαντικούς κινδύνους».