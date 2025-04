Θα ανακηρυχθεί Άγιος ο πάπας Φραγκίσκος;

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες από όλο τον πλανήτη βρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ένα από τα πράγματα που ζητούσαν οι πιστοί που προσκύνησαν το σκήνωμα του εκλιπόντα ποντίφικα ήταν να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αγιοποίησής του από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, η αγιοποίηση ενός πάπα δεν είναι πλέον κάτι το αυτονόητο, με την πορεία προς αυτή να απαιτεί μια πολυετή αξιολόγηση.

Τα πρώτα χρόνια

Από τους πρώτους 50 πάπες -πρώτος θεωρείται ο Άγιος Πέτρος- οι 48 ανακηρύχθηκαν άγιοι μετά το θάνατό τους. Όμως αυτή η πρακτική πλέον έγινε πιο «δύσκολη», με αποτέλεσμα από τους πέντε ποντίφικες πριν τον πάπα Φραγκίσκο να έχουν αγιοποιηθεί μόνο οι δύο.

Συνολικά, από τους 266 πάπες που βρέθηκαν στο θρόνο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έχουν αγιοποιηθεί οι 80, ενώ για άλλους 11 η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η διαδικασία

Όπως σημειώνουν οι Times της Νέας Υόρκης, η διαδικασία πλέον είναι πολυετής και απαιτείται έρευνα της ζωής, της αρετής και της αφοσίωσης των υποψηφίων στο Θεό.

Όσοι πληρούν τα κριτήρια ανακηρύσσονται «σεβάσμιοι» και στη συνέχεια ακολουθεί η «μακαριοποίησή» τους, για την οποία απαιτείται και η εγκυρότητα ενός θαύματος, με τη μεσολάβηση του υποψηφίου, από το Dicastery for the Causes of Saints.

Στη συνέχεια για την αγιοποίηση, το Βατικανό θα πρέπει να αναγνωρίσει την εγκυρότητα ενός δεύτερου θαύματος, ενώ την τελική απόφαση για την αγιοποίηση λαμβάνει ο εν ενεργεία πάπας.

Τα τελευταία χρόνια έχουν ανακηρυχθεί άγιοι τρεις πάπες. Το 2014 σε κοινή τελετή είχαν αγιοποιηθεί οι πάπες Ιωάννης ΚΓ’ (πέθανε στις 3 Ιουνίου 1963) και Ιωάννης Παύλος Β’ (πέθανε στις 2 Απριλίου 2005), ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα ανακηρύχθηκε άγιος ο πάπας Παύλος ΣΤ’ (πέθανε στις 6 Αυγούστου 1978).

Σύμφωνα με την ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ Rachel McCleary από το 1588 έως το 1978, το μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ του θανάτου ενός ατόμου και της αγιοποίησης ήταν 262 χρόνια. Ωστόσο, αυτός ο χρόνος μειώθηκε καθώς ο Ιωάννης Παύλος Β’ μείωσε την απαιτούμενη αναμονή για την έναρξη της διαδικασίας σε μόλις πέντε χρόνια μετά τον θάνατο.

Ακόμα και αυτή η αναμονή όμως είναι δυνατό να παρακαμφθεί με παπική εντολή, όπως έγινε και στην περίπτωση του Ιωάννη Παύλου Β’, με τον διάδοχό του, πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ’ να επιτρέπει την αγιοποίησή του μόλις 9 χρόνια μετά το θάνατό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κηδεία του πάπα Ιωάννη Παύλου Β’, που βρέθηκαν χιλιάδες πιστών, υπήρχαν πανό που έγραφαν «Santo, subito», δηλαδή ζητούσαν την άμεση αγιοποίηση του εκλιπόντα πάπα, όπως έγινε και τις προηγούμενες ημέρες στο λαϊκό προσκύνημα του σκηνώματος του πάπα Φραγκίσκου.

Ζητούν μεγαλύτερη αναμονή

Ωστόσο, σήμερα υπάρχουν φωνές στο Βατικανό που ζητούν να υπάρχει μεγαλύτερο διάστημα αναμονής για την έναρξη της αγιοποίησης ενός πάπα.

Αυτό συνέβη έπειτα από μια έκθεση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το 2020, που ανέφερε ότι ο πάπας Ιωάννης Παύλος B’ ίσως αγνόησε τις καταγγελίες που υπήρχαν εναντίον του πρώην καρδινάλιου Theodore McCarrick για σεξουαλική κακοποίηση.

Έτσι, ίσως χρειαστεί να περάσουν κάποια χρόνια ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αγιοποίησης του πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος δήλωνε ότι το πιο ισχυρό μήνυμα του Ιησού Χριστού είναι η ευσπλαχνία προς τους αμαρτωλούς.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το θάνατο του ποντίφικα, επανήλθαν στη δημοσιότητα ορισμένα αμφιλεγόμενα σημεία της ζωής του, προτού αναλάβει τις τύχες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Όταν άκουγε ακόμα στο όνομα Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο και υπηρετούσε ως επικεφαλής των Ιησουιτών στην Αργεντινή την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας του Χόρχε Ραφαέλ Βιντέλα.