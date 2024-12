Οι Σύροι που είχαν ζητήσει καταφύγιο στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη χώρα τους άρχισαν να επιστρέφουν στη Συρία.

Η πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, έπειτα από 24 χρόνια, έδωσε τέλος στον εμφύλιο πόλεμο που βρισκόταν σε εξέλιξη από τον Μάρτιο του 2011.

Στο Συνοριακό Σταθμό Cilvegozu, στην επαρχία Χατάι της Νοτιοανατολικής Τουρκίας, δεκάδες Σύροι συγκεντρώθηκαν το πρωί της Δευτέρας περιμένοντας να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για να περάσουν τα σύνορα.

Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, οι δυνάμεις της χωροφυλακής δημιούργησαν έναν ξεχωριστό σημείο ελέγχου περίπου 5 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Ο Άντεμ Μοχάμεντ Ζιν, ένας Σύρος υπήκοος, δήλωσε στο Anadolu Agency ότι κατευθυνόταν στη Δαμασκό, την πόλη του.

Εξέφρασε τη χαρά του για την απελευθέρωση της χώρας του μετά από τόσα χρόνια: «Δόξα τω Θεώ, ο δρόμος μας είναι ανοιχτός, ο Άσαντ έφυγε και ο πόλεμος τελείωσε. Ήμουν στην Κωνσταντινούπολη για 10 χρόνια. Ο Θεός να ευλογεί τους Τούρκους, μας βοήθησαν πολύ».

Syrians who sought refuge in Türkiye during civil war in their country have crowded the Cilvegozu border crossing in Hatay to return to Syria after fall of 61-year-old Baathist regime pic.twitter.com/wC7RBZNddh

— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) December 9, 2024