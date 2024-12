Έφαγες άκυρο; Όλα όσα μας μαθαίνει η απόρριψη

Σε χώρισε ο/η σύντροφός σου ή ερωτεύτηκες κάποιον χωρίς ανταπόκριση, ο συνάδελφός σου πήρε την προαγωγή που τόσο ήθελες, δεν σε κάλεσε η παιδική σου φίλη στο γάμο της… Η απόρριψη μπορεί να είναι επώδυνη, αλλά επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια ανακάλυψαν ότι μπορεί να γίνει πολύτιμο μάθημα και να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με τους άλλους.

Η ομάδα διερεύνησε πώς ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται την κοινωνική αποδοχή, παρέχοντας συναρπαστικές πληροφορίες για τον πολύπλοκο κόσμο των ανθρώπινων σχέσεων. Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό πειραμάτων συμπεριφοράς, απεικόνισης του εγκεφάλου και υπολογιστικών μοντέλων, οι ερευνητές ανακάλυψαν δύο βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου: τη μάθηση από τα θετικά αποτελέσματα και την παρακολούθηση του πόσο μας εκτιμούν οι άλλοι.

Σύμφωνα με τη μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται ανάλογα με το είδος της κοινωνικής ανατροφοδότησης που λαμβάνεται.

Συγκεκριμένα, οι εγκεφαλικές τομογραφίες έδειξαν ότι περιοχές που συνδέονταν με την κοινωνική απόρριψη φωτίζονταν όταν οι συμμετέχοντες προσάρμοζαν τις πεποιθήσεις τους σχετικά με την κοινωνική τους αξία, ενώ περιοχές που συνδέονταν με την ανταμοιβή ενεργοποιούνταν σε στιγμές αποδοχής.

«Ενώ πολλές έρευνες έχουν εξετάσει τον συναισθηματικό αντίκτυπο της κοινωνικής απόρριψης, δεν γνωρίζαμε πληροφορίες για το πώς λειτουργεί ως εργαλείο μάθησης. Με την κατανόηση αυτών των περίπλοκων νευρωνικών μηχανισμών, θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε καλύτερα πώς οι άνθρωποι οικοδομούν τις σχέσεις», σχολιάζουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Πώς διαχειριζόμαστε την απόρριψη

Η διαχείριση των συναισθημάτων μας και η ευτυχία μας, θα πρέπει να στηρίζονται στον εαυτό μας και όχι να εξαρτώνται από κάποιον άλλο.

Η ζωή είναι γεμάτη χαρές αλλά και λύπες. Και η μαγεία βρίσκεται στο να μπορούμε να ξεπερνάμε τις άσχημες στιγμές και να προχωράμε παρακάτω. Μεταξύ άλλων, η απόρριψη αποτελεί μία από τις πιο συχνές απογοητεύσεις των ανθρώπων.

Η απόρριψη μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε ευάλωτοι, αδύναμοι και μπερδεμένοι.

Smart info: «Σκάβοντας» βαθύτερα στις ρίζες της απόρριψης, οι επιστήμονες ανακάλυψαν πως ο πόνος του αποκλεισμού δεν διαφέρει από τον πόνο του σωματικού τραυματισμού. Οι διδάκτορες Πανεπιστημίου Eisenberger και Williams, πιστοποίησαν ότι η κοινωνική απόρριψη ενεργοποιεί πολλές από τις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στον σωματικό πόνο

Μέσα στον πόνο μπορεί να βλέπουμε μόνο το δέντρο και όχι το δάσος. Αλλά θα πρέπει να μας αφορά η μεγαλύτερη εικόνα. Μόνο έτσι θα αναγνωρίσουμε με σαφήνεια τι έχει να μας διδάξει αυτή η κατάσταση.

Σίγουρα, η απόρριψη θα μας φέρει αντιμέτωπους με άβολα συναισθήματα. Δεν πρέπει, όμως, να μας καθορίσει. γι’ αυτό παραμένουμε αφοσιωμένοι στην προσωπική μας εξέλιξη.

* Πηγή: Vita