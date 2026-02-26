«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA

Το 45ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:40.

Ο Σάββας και ο Νταγιάννος έρχονται στα χέρια, για την επίθεση που δέχτηκε η Μίνα.

Επεισόδιο 45

Ο Οδυσσέας προσπαθεί μάταια να πείσει την Αρετή για την αθωότητα του ενώ ολόκληρη η ERGAN είναι μουδιασμένη από τα γεγονότα.

Ο Σάββας έρχεται στα χέρια με τον Νταγιάννο κατηγορώντας τον για την επίθεση που δέχτηκε η Μίνα και η Μαρίκα σοκάρεται απ΄αυτά που ακούει.

Ο Χάρης με την Ελένη σε μία συζήτηση με την Αρετή προσπαθούν να καταλάβουν τη στάση της απέναντι στον Οδυσσέα καθώς τους φαίνεται περίεργο που πίστεψε την Ευθυμίου και όχι αυτόν. Τέλος, η Κατερίνη επισκέπτεται την Αρετή για να της εκφράσει όσα νιώθει για αυτήν.

Πρωταγωνιστούν

Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα,

Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας,

Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα,

Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

