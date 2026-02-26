Τα top 10 επιτραπέζια που απογειώνουν κάθε παρέα

Οι βραδιές με φίλους έχουν τη δική τους μαγεία, αλλά τίποτα δεν απογειώνει την ατμόσφαιρα όσο ένα καλό επιτραπέζιο. Είναι ο πιο απλός τρόπος να γελάσετε μέχρι δακρύων, να μπείτε σε ρόλους, να τσακωθείτε… για πλάκα, να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας ή να αναμετρηθείτε σε γρίφους και λέξεις. Από παιχνίδια μυστηρίου και στρατηγικής μέχρι party games που υπόσχονται ξέφρενο κέφι, τα επιτραπέζια έχουν επιστρέψει δυναμικά και αποτελούν must για κάθε παρέα, μικρή ή μεγάλη.

Τα top 10 επιτραπέζια παιχνίδια

Για όσους αγαπούν το μυστήριο

1. Σέρλοκ Χολμς (Kaissa)

Ιδανικό για 1–8 παίκτες, το παιχνίδι μυστηρίου Σέρλοκ Χολμς μετατρέπει την παρέα σε ντετέκτιβ. Λύνεις υποθέσεις, ακολουθείς στοιχεία και προσπαθείς να φτάσεις στην αλήθεια πριν από όλους. Ταιριάζει σε όσους λατρεύουν τους γρίφους και τις ιστορίες μυστηρίου.

Για όσους θέλουν σκέψη και στρατηγική

2. Codenames (Kaissa)

Ένα από τα πιο δημοφιλή party games παγκοσμίως. Οι παίκτες χωρίζονται σε ομάδες και προσπαθούν να βρουν τις σωστές λέξεις με βάση τις νύξεις του αρχηγού. Γρήγορο, έξυπνο και ιδανικό για 2–8 άτομα.

Για οικογενειακές παρέες

3. Ποιος; Πού; Πότε; Γιατί; – Τηλεόραση (Desyllas)

Ένα παιχνίδι γνώσεων για 2–5 παίκτες, κατάλληλο και για παιδιά από 5 ετών. Διασκεδαστικό και ιδανικό για οικογένειες με μικρά παιδιά που θέλουν να παίξουν όλοι μαζί.

Για νοσταλγούς των ’80s και ’90s

4. Ποιος; Πού; Πότε; Γιατί; – Party Edition 80s Memories (Desyllas)

Μια έκδοση γεμάτη neon vibes, retro αναφορές και ερωτήσεις από την εποχή των κασετοφώνων, των arcade και των πρώτων cult ταινιών. Τέλειο για παρέες που λατρεύουν τη νοσταλγία και θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο με πολύ γέλιο και friendly ανταγωνισμό.

5. Ποιος; Πού; Πότε; Γιατί; – Party Edition 90s Memories (Desyllas)

Ένα παιχνίδι φτιαγμένο για όσους μεγάλωσαν με Walkman, τηλεοπτικές σειρές των ’90s και τα πρώτα videogames. Περιλαμβάνει ερωτήσεις, εικόνες και trivia που ξυπνούν μνήμες από την πιο pop δεκαετία. Ιδανικό για παρέες που θέλουν να γελάσουν, να θυμηθούν και να… συγκρίνουν ποιος θυμάται τι.

Για γρήγορα αντανακλαστικά

6. Jungle Speed (Kaissa)

Ένα κλασικό παιχνίδι ταχύτητας για 2–10 παίκτες. Οι κάρτες πέφτουν, τα σύμβολα ταιριάζουν και όλοι ορμούν στο totem. Γέλιο, φωνές και… μικρές μάχες για το ποιος θα προλάβει πρώτος.

Για fans του Stranger Things

7. Stranger Things – Attack of the Mind Flayer (Kaissa)

Ένα παιχνίδι ρόλων και μπλόφας για 4–10 παίκτες. Κάποιοι παίκτες είναι «μολυσμένοι» από τον Mind Flayer και προσπαθούν να σαμποτάρουν τους υπόλοιπους. Τέλειο για παρέες που αγαπούν τη σειρά.

Για ενήλικες που θέλουν γέλιο χωρίς όρια

8. Με το Στόμα Ανοιχτό (AS Company)

Ένα από τα πιο αστεία παιχνίδια για 3–5 παίκτες, κατάλληλο για 18+. Οι παίκτες φορούν ειδικά στοματικά εξαρτήματα και προσπαθούν να πουν φράσεις που… δεν βγαίνουν με τίποτα. Το αποτέλεσμα είναι πάντα γέλια.

Για όσους αγαπούν τις λέξεις

9. Scrabble 2 σε 1 (Mattel)

Το κλασικό παιχνίδι λέξεων για 2–4 παίκτες. Η διπλή εκδοχή του προσφέρει περισσότερες επιλογές και παραμένει ιδανική για όσους θέλουν κάτι πιο ήρεμο αλλά εξίσου ανταγωνιστικό.

Για όσους θέλουν να σηκωθούν από τον καναπέ

10. Twister (Hasbro)

Το απόλυτο παιχνίδι κίνησης για 2+ παίκτες. Χέρια, πόδια, ισορροπία και πολύ γέλιο. Ιδανικό για πάρτι, οικογενειακές συγκεντρώσεις ή βραδιές που θέλουν… δράση.