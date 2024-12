Βίντεο στα social media κατέγραψαν την τεράστια έκρηξη σε σπίτι στην οδό Ley Street στο Ίλφορντ του Λονδίνου. Η Πυροσβεστική διέθεσε οκτώ οχήματα και περίπου 60 πυροσβέστες για την αντιμετώπιση της φωτιάς που προκλήθηκε.

Ο διοικητής του πυροσβεστικού σταθμού Darren McTernan, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο, δήλωσε: «Οι πυροσβέστες εργάστηκαν σκληρά για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο».

Τελικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατόρθωσαν να την σβήσουν λίγες ώρες αργότερα.

Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς τη σκεπή και τη σοφίτα του σπιτιού, καθώς και τον 1ο όροφο. Σημαντικές ζημιές υπέστησαν ισόγειο και γειτονικές κατοικίες.

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου δήλωσε: «Περιθάλψαμε τρία άτομα. Μεταφέραμε δύο στο νοσοκομείο και προσφέραμε στο σημείο τις έκρηξης τις πρώτες βοήθειες σε έναν τραυματία».

House Explodes on Ley Street in #Ilford about at 4pm.

