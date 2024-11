Μια έκρηξη σε σπίτι στο Οχάιο τo πρωί της Τρίτης προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, τον τραυματισμό ενός άλλου και σκόρπισε συντρίμμια σε ολόκληρη τη γειτονιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η αιτία της έκρηξης, στην περιοχή Bethel, παραμένει άγνωστη. Πυροδότησε πυρκαγιά στο σπίτι, ενώ αρκετοί κάτοικοι δήλωσαν ότι το γεγονός προκάλεσε δονήσεις στα σπίτια τους και μικρές ζημιές.

Ένας άνδρας και μια γυναίκα σκοτώθηκαν από την έκρηξη, σύμφωνα με τον Αρχηγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Bethel Tate, Κρίστοφερ Κούπερ. Ένας άλλος άνδρας υπέστη εγκαύματα και νοσηλεύεται στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι.

WATCH: Video shows the moment a home exploded this morning in Tate Township, Ohio, killing 2 people

A neighbor told local news outlet WCPO that a man with his hair on fire came running from the house after the blast and told him he’d been working on the home’s furnace when «all… pic.twitter.com/2jdfUuKryf

— Breaking911 (@Breaking911) November 19, 2024