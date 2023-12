ΗΠΑ: Μεγάλη έκρηξη σε σπίτι την ώρα που το περικύκλωναν αστυνομικοί

Μια τεράστια έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 20.00 (τοπική ώρα) σε σπίτι που βρίσκεται στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, την ώρα που αστυνομικοί περικύκλωναν το κτίριο προκειμένου να εκτελέσουν ένα ένταλμα έρευνας.

Οι Αρχές αποφάσισαν να ερευνήσουν το σπίτι εξαιτίας καταγγελιών που είχαν κάνει κάτοικοι της περιοχής νωρίτερα το απόγευμα σχετικά με πυροβολισμούς που είχαν ακούσει από το εσωτερικό του, μεταδίδει το NBC News.

Εκτιμώντας ότι είχε γίνει χρήση πιστολιού φωτοβολίδων, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο για να ψαξουν την οικία, ωστόσο όταν επιχείρησαν να εισέλθουν σε αυτή ο ύποπτος άρχισε να ρίχνει με το όπλο του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μεγάλη έκρηξη.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 10:40 μ. μ. , σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι αξιωματούχοι δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στο σπίτι και δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν αν υπήρξαν θάνατοι. Ο ύποπτος βρισκόταν μέσα όταν σημειώθηκε η έκρηξη, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Προς το παρόν, γνωρίζουμε ότι μόνο ένα άτομο βρισκόταν μέσα στο σπίτι», πρόσθεσε.

🚨 House in Arlington, Virginia explodes after police reportedly approached it with a search warrant

pic.twitter.com/wlbCM9aDdU

— Benny Johnson (@bennyjohnson) December 5, 2023